В «Сенеже» объявили победителей Конкурса социальных архитекторов

В «Сенеже» назвали 74 победителя Конкурса социальных архитекторов

Tекст: Мария Иванова

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился Конкурс социальных архитекторов, победителями которого стали 74 участника, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Образовательная программа для них продолжится в рамках Мастерской социальных архитекторов.

На церемонии закрытия присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который отметил, что конкурсанты стали лучшими среди 7,5 тыс. профессионалов.

«Вы стали лучшими из 7,5 тысяч профессионалов, пришедших на конкурс. И в целом у вас уникальная ситуация – вы создаете профессию, выступая ее соавторами. Своими мыслями, энергией, талантом, активностью вы воплощаете ее в реальность. И процесс создания разворачивается широко: уже идут конференции и на региональном, и на всероссийском уровне. В декабре в Калининграде пройдет уже международная конференция, посвященная развитию социальной архитектуры как профессии и науки, которая объединит более 20 стран. В ведущих вузах страны открываются факультеты, кафедры, магистратуры, формируются программы обучения, есть очень высокий запрос на таких специалистов», – подчеркнул Кириенко.

Финал конкурса начался 21 октября с контрольного тестирования, после чего участники под наблюдением экспертов еще раз выполнили тестовые задания и продемонстрировали свои профессиональные компетенции. В экспертную команду вошли как представители власти, так и ведущие ученые, известные тренеры и общественные деятели

Среди спикеров и гостей финала – глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн, губернатор Кировской области Александр Соколов, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также директор Института развития интернета Алексей Гореславский и другие.

Многие эксперты подчеркнули, что конкурс необходим для стабильного развития страны и формирования кадрового резерва в сфере социальных проектов. Александр Соколов выразил уверенность, что финалисты будут эффективны как на федеральном, так и на региональном уровне. Дмитрий Гусев считает, что полученные знания помогут участникам включиться в стратегическое планирование и политическую жизнь страны.

Участники конкурса отметили высокий уровень организации, ценный опыт, товарищескую атмосферу и значимость события для личного развития. Финалист Ярослав Игнатовский поделился, что испытания стали серьезной проверкой и что атмосферу определяли скорее партнерские отношения, чем конкуренция.

Так, Екатерина Семененкова призналась, что получение диплома из рук уважаемых людей стало для нее особой честью. «Конкурс, конечно, очень ответственное событие в жизни, волнительное, накал страстей был невероятно силен. И для меня было огромной честью получить диплом победителя из рук людей, к которым я отношусь с безграничным уважением, и в которых вижу настоящих учителей для себя», – рассказала она.

«Это была серьезная проверка компетенции, навыков и знаний. Было сложно, но мы ее прошли, и это очень здорово», – заключил финалист Дмитрий Еловский.