Материалы дела раскрыли мотив организатора убийства Япончика в Москве
Организатор убийства обвинил Япончика в крахе своей криминальной судьбы
Лишение Ильи Симонии криминального статуса, согласно его показаниям, привело к организации убийства Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, говорится в материалах дела.
Лишение криминального статуса серьезно подорвало положение Ильи Симонии, которого заочно приговорили к 21 году колонии за организацию убийства Вячеслава Иванькова (Япончика), передает РИА «Новости».
В материалах дела отмечается, что конфликт между Симонией и Япончиком начался в начале 1990-х годов, когда последний лишил Симонию статуса в криминальной среде.
Свидетели по делу отмечают, что Симония во всех своих бедах обвинял Иванькова. В попытках вернуть утерянный статус он неоднократно пытался организовать «сходки», однако они так и не увенчались успехом.
Мосгорсуд установил, что Симония организовал убийство Иванькова в апреле 2009 года ради передела преступных сфер. Для исполнения задуманного он привлек несколько человек, а для слежки за будущей жертвой и последующего убийства злоумышленники приобрели снайперскую винтовку и необходимое оборудование. Преступление совершили возле ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Вячеслав Иваньков скончался от полученных ран спустя два с половиной месяца в больнице.
Также суд назначил реальные сроки другим участникам преступления: Джанашия получил 15 лет колонии строгого режима, Шадания – 16 лет, а Газзаева, полностью признавшего вину, приговорили к 14 годам. Уголовные дела в отношении Бутбы и Папавы, обладающих двойным гражданством Абхазии и России, были выделены в отдельное производство, они заочно арестованы.
Сам Илья Симония числится в международном розыске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Мосгорсуд приговорил Илью Симонию к 21,5 года лишения свободы за организацию убийства Вячеслава Иванькова.
Ранее Московский городской суд приговорил Астамура Бутбу к 19 годам лишения свободы за исполнение этого преступления.
Суд в Москве также вынес приговор Нугзару Папаве как одному из соучастников убийства Иванькова.