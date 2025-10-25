Умер дроппер, обналичивший 15 млн рублей Долиной

Умер дроппер, который обналичил 15 млн рублей певицы Долиной

Tекст: Мария Иванова

Один из дропперов, участвовавших в обналичивании 15 млн рублей, полученных в рамках мошеннической схемы с квартирой певицы Ларисы Долиной, скончался, передает ТАСС. Информация об этом содержится в официальных документах.

В материалах уточняется, что речь идет о Келдыбаеве Александре Вячеславовиче. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что номер банковского счета открыт на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21 июня 2024 года он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 млн рублей, 27 июня – 10 млн рублей, назначение платежа – оплата услуг на общую сумму 15 млн рублей», – говорится в документах.

После смерти Келдыбаева производство по гражданскому делу было прекращено в части, касающейся предъявленных к нему требований. Всего по делу проходили десять дропперов, принимавших участие в махинации. Расследование продолжается в отношении других фигурантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, четверым обвиняемым по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной предъявили официальные обвинения.

В сентябре апелляционная инстанция признала законным возвращение квартиры Долиной.

Между тем Полина Лурье расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.