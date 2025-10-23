ФСБ задержала в Карелии россиянина за помощь спецслужбам Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина 1980 года рождения самостоятельно вышел на связь с куратором из Украины через мессенджер Telegram, он по указаниям собирал разведданные о расположении подразделений ВС России, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Кроме того, подозреваемый проводил осмотр железнодорожного моста для подготовки диверсионно-террористического акта.

Подозреваемый признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие диверсионной деятельности», его заключили под стражу.

Ранее в Барнауле задержали иностранца, подозреваемого в попытке поджога храма.

В среду в Сочи задержали россиянина, призывавшего финансировать ВСУ, он собирался вступить в проукраинскую террористическую организацию. Позднее его арестовали.