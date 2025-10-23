Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.14 комментариев
Мужчину задержали в Новосибирске с 1 тыс. доз героина
В Кировском районе Новосибирска полицейские нашли у мужчины героин, расфасованный более чем в тысячу доз, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.
В Новосибирске полицейские задержали мужчину, у которого при себе оказалось более одной тысячи доз героина, сообщает ТАСС.
По сведениям областной прокуратуры, злоумышленник приобрёл наркотик в крупном размере и намеревался организовать сбыт на территории города.
Задержание произошло в Кировском районе Новосибирска. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили десять мешков, в каждом из которых находилось по 100 пакетов с веществом, содержащим героин. Всего изъятого хватило бы более чем на тысячу разовых доз.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Сейчас мужчина находится под арестом, идет следствие.
