Мужчину задержали в Новосибирске с 1 тыс. доз героина

В Новосибирске задержали мужчину с 1 тыс. доз героина

Tекст: Мария Иванова

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, у которого при себе оказалось более одной тысячи доз героина, сообщает ТАСС.

По сведениям областной прокуратуры, злоумышленник приобрёл наркотик в крупном размере и намеревался организовать сбыт на территории города.

Задержание произошло в Кировском районе Новосибирска. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили десять мешков, в каждом из которых находилось по 100 пакетов с веществом, содержащим героин. Всего изъятого хватило бы более чем на тысячу разовых доз.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Сейчас мужчина находится под арестом, идет следствие.

