Росконгресс наладил взаимодействие с 229 партнерами из 90 стран

Tекст: Елизавета Шишкова

Кобяков заявил, что Росконгресс развивает сотрудничество с 229 внешнеэкономическими партнерами из 90 стран, передает ТАСС.

По его словам, главы государств, входящих в ШОС, дали согласие руководству Секретариата ШОС и Фонда Росконгресс на подписание меморандума о взаимопонимании. Кобяков отметил, что Росконгресс был создан по решению президента России Владимира Путина в 2007 году и с тех пор стал крупнейшим организатором различных мероприятий в России и за рубежом.

«Главы государств, входящих в ШОС, приняли решение уполномочить руководство Секретариата ШОС и Фонда «Росконгресс» подписать меморандум о взаимопонимании. Росконгресс создан в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина в 2007 году», – подчеркнул Кобяков.

Советник президента выразил уверенность, что совместная работа Росконгресса и ШОС будет способствовать развитию международных коммуникационных площадок для стимулирования межгосударственного взаимодействия. Он отметил, что приверженность принципам открытости, равенства и взаимного уважения привлекает к ШОС новых участников, а последний саммит в Тяньцзине продемонстрировал потенциал организации.

Кобяков напомнил, что ШОС была создана при участии России, Китая и стран Центральной Азии, и подчеркнул ее роль в формировании системы евразийской безопасности совместно с другими региональными объединениями, такими как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и АСЕАН. По его словам, ШОС занимается широким кругом вопросов от безопасности до гуманитарных связей.

Росконгресс, по информации Кобякова, давно поддерживает тесные контакты с Секретариатом ШОС, а представители организации регулярно участвуют в ключевых международных форумах, включая Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и Российскую энергетическую неделю. В прошлом году фонд провел более 500 мероприятий, а в 2025 году запланировано около 400 новых событий. Росконгресс готов делиться опытом в организации форумов и конференций на высшем уровне.

В свою очередь генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев назвал партнерство с Росконгрессом ключевым для укрепления рабочих связей между государствами-членами организации.

Он отметил: «Рассматриваем уже достаточно давно и успешно развиваемое взаимодействие ШОС с такой авторитетной структурой, как Росконгресс, как важное направление практического взаимодействия. Это особенно актуально в свете предстоящего юбилея – 25-летия нашей организации, которое мы планируем отметить насыщенно и результативно».

По мнению Ермекбаева, организация ставит задачу повысить эффективность работы и максимизировать практическую отдачу от своих механизмов. В рамках юбилейного года открываются новые горизонты для проведения совместных форумов, конференций и выставок в России и других странах-участницах ШОС. Он подчеркнул, что 2025 год, объявленный «Годом устойчивого развития ШОС», станет значимой датой для объединения.

Генсек ШОС напомнил, что под председательством Китая в 2025 году была организована серия мероприятий, посвященных устойчивому развитию. На предстоящем заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в ноябре в Москве пройдет «Форум по устойчивому развитию ШОС», который организует Росконгресс при поддержке Секретариата ШОС. Это событие, по его словам, станет уникальной площадкой для обмена лучшими практиками.

Ермекбаев выразил уверенность, что совместная работа государств-участников ШОС позволит добиться серьезных успехов и повысить международный авторитет организации.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом Росконгресс и ШОС. В ходе церемонии Кобяков отметил: «ШОС и Росконгресс связывают особые отношения. Благодаря доверию лидеров России и государств – членов ШОС сегодня официально, в торжественной обстановке подписывается меморандум о взаимопонимании. Фактически Фонд Росконгресс становится механизмом реализации потенциала Секретариата ШОС. Убеждены, что совместная работа будет полезной для развития общих коммуникационных площадок международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия стран-участниц».

Председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев подчеркнул, что документ открывает новую страницу сотрудничества на площадке ШОС и позволит реализовать множество взаимовыгодных проектов.

Ермекбаев сообщил, что организация придает большое значение развитию выставочно-конгрессной деятельности для укрепления торгово-экономических и гуманитарных связей. Ермекбаев напомнил, что в 2022 году была утверждена концепция выставочно-ярмарочной деятельности в сельском хозяйстве, а в текущем году принято положение об организации подобных мероприятий под эгидой Совещания министров промышленности ШОС.

Он отметил, что данный приоритет был подтвержден на Тяньцззиньском саммите ШОС в сентябре, где лидеры стран уполномочили подписать меморандум с Фондом Росконгресс.