Родионенко заявила о заниженных оценках российских гимнасток на ЧМ
Российские гимнастки, несмотря на уверенное выступление в квалификации чемпионата мира в Джакарте, получили необычно низкие оценки за вольные упражнения и не смогли выйти в финал на этом снаряде, заявила старший тренер сборной России Валентина Родиненко.
Родионенко заявила, что российские спортсменки получили несправедливо низкие оценки за вольные упражнения, передает ТАСС.
По итогам женской квалификации россиянки Ангелина Мельникова и Людмила Рощина вышли в финал личного многоборья, заняв первое и седьмое места соответственно. В опорном прыжке в финал также отобрались Мельникова и Анна Калмыкова, а в упражнениях на брусьях – Мельникова и Лейла Васильева. Однако в вольных упражнениях и на бревне российские гимнастки не смогли войти в число восьми сильнейших.
Родионенко отметила: «Вчера наши девочки относительно хорошо прошли квалификацию. Но они, все трое, не имели права провалить бревно и остаться вне финала на этом снаряде. Но бревно – это коварный снаряд, так бывает».
Тренер также усомнилась в объективности судейства вольных упражнений, подчеркнув, что не понимает, почему российские гимнастки получили такие низкие оценки: «Да, были помарки, но не столько же баллов за это снимать. Но мы предполагали заранее, что такое может случиться, у нас же выявляют сильнейших не по секундомеру».
Финал женского многоборья состоится 23 октября, а финалы на отдельных снарядах пройдут 24 и 25 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация гимнастики разрешила российским спортсменам повторно подавать заявки на получение нейтрального статуса. Федерация гимнастики России объявила о возвращении атлетов на международные турниры. Международная федерация гимнастики ранее уже присвоила нейтральный статус 43 российским гимнастам.