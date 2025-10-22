Конгресс уличил экс-главу ЦРУ Бреннана в лжесвидетельстве о Трампе и России

Конгресс уличил экс-главу ЦРУ Бреннана за лжесвидетельстве о Трампе и России

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, председатель юридического комитета Джим Джордан направил письмо главе Минюста Пэм Бонди с просьбой возбудить дело против бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.

В документе говорится, что Бреннан дал ложные показания под присягой о подробностях вмешательства России в выборы в 2016 году и о роли ЦРУ в этом деле.

Джордан отметил, что Бреннан в 2023 году «осознанно и целенаправленно выступил с заведомо ложными заявлениями» на слушаниях в Конгрессе.

В частности, Бреннан утверждал, что ЦРУ не использовало досье Стила при подготовке доклада о вмешательстве России, однако позже выяснилось, что это не соответствует действительности.

В заявлении комитета сказано, что Бреннан также давал ложные показания еще в 2017 году. Комитет, возглавляемый Джорданом, рекомендовал Минюсту предъявить экс-главе ЦРУ официальные обвинения.

Ранее в сентябре обвинения в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию были предъявлены экс-главе ФБР Джеймсу Коми. Дональд Трамп заявлял, что не возражал бы против ареста Коми и Бреннана в связи с их предполагаемой причастностью к распространению ложных сведений о вмешательстве России в американские выборы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ за создание и распространение опровергнутой теории о «российском следе» в американских выборах.

Кроме того, Трамп назвал миллиардера Джорджа Сороса «плохим паренем», который должен быть посажен в тюрьму.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил публикации в СМИ о якобы связях Трампа с Джеффри Эпштейном, назвав их политической провокацией.