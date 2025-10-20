Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.0 комментариев
В Москве силовики остановили работу ночного клуба из-за мигрантов
Силовики провели рейды по выявлению нелегалов в ночных клубах и кафе в Москве
Полиция с поддержкой Росгвардии обнаружила девятерых мигрантов-нарушителей и факт незаконной продажи алкоголя в одном из ночных заведений Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии провели рейд в ночном клубе на северо-востоке столицы, где были обнаружены нарушения миграционного законодательства и факты незаконной продажи алкоголя, передает ТАСС.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что операция проходила в рамках профилактического мероприятия «Нелегал» с привлечением СОБР Росгвардии.
Силовики проверили 47 гостей заведения на улице Широкой. По итогам проверки выявили девять иностранцев, которые нарушали правила пребывания на территории России. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ, им назначены штрафы.
Полиция также выявила, что администрация кафе незаконно реализовывала алкогольную и спиртосодержащую продукцию. В связи с этим деятельность заведения временно приостановлена, по выявленным фактам проводится проверка.
Кроме того, в правоохранительных органах агентству сообщили, что аналогичные рейды прошли еще по нескольким адресам, однако подробности пока не раскрываются.
Ранее мигранты пытались скрыться от сотрудников полиции в кустах и на крыше в Петербурге и Ленинградской области.
Столичные правоохранители пресекли деятельность группы, которая организовывала фиктивное трудоустройство мигрантов для уклонения от налогов и регистрации в России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иностранные граждане, которые не оформили свой статус пребывания, обязаны покинуть страну.