В Москве силовики остановили работу ночного клуба из-за мигрантов

Силовики провели рейды по выявлению нелегалов в ночных клубах и кафе в Москве

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии провели рейд в ночном клубе на северо-востоке столицы, где были обнаружены нарушения миграционного законодательства и факты незаконной продажи алкоголя, передает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что операция проходила в рамках профилактического мероприятия «Нелегал» с привлечением СОБР Росгвардии.

Силовики проверили 47 гостей заведения на улице Широкой. По итогам проверки выявили девять иностранцев, которые нарушали правила пребывания на территории России. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ, им назначены штрафы.

Полиция также выявила, что администрация кафе незаконно реализовывала алкогольную и спиртосодержащую продукцию. В связи с этим деятельность заведения временно приостановлена, по выявленным фактам проводится проверка.

Кроме того, в правоохранительных органах агентству сообщили, что аналогичные рейды прошли еще по нескольким адресам, однако подробности пока не раскрываются.

Ранее мигранты пытались скрыться от сотрудников полиции в кустах и на крыше в Петербурге и Ленинградской области.

Столичные правоохранители пресекли деятельность группы, которая организовывала фиктивное трудоустройство мигрантов для уклонения от налогов и регистрации в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иностранные граждане, которые не оформили свой статус пребывания, обязаны покинуть страну.