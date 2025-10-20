Tекст: Дмитрий Зубарев

На константиновском направлении в ДНР российские военные столкнулись с польскими наемниками, которые отступили после боя, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал командир мотострелкового взвода «Южной» группировки с позывным «Боец».

«Был один населенный пункт, где мы встретились именно с наемниками. Мы сидели за стеной, они – за другой. Четко слышали их диалоги, переговоры – польский язык. Не такие уж они сильные, как о них говорят. Бежали так же, как и все остальные наемники», – заявил он.

По его словам, враг понес ощутимые потери. Некоторых наемников ликвидировали, другие были ранены, лишь немногим удалось отойти с позиций.

«Боец» также отметил, что украинская сторона в первую очередь эвакуирует иностранных наемников, зачастую оставляя собственных военных на месте. Он предположил, что такая приоритетная эвакуация может быть связана с дополнительными выплатами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области. В Гуево среди боевиков ВСУ обнаружены польские и англоязычные наемники.