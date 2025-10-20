Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Глава редакции «Sputnik Азербайджан» Картавых прибыл в Москву
Руководитель редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку.
«Чувствую себя нормально, рад возвращению домой», – приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» слова Картавых встретившим его коллегам.
Напомним, 19 октября главу редакции «Sputnik Азербайджан» освободили и отправили в Россию.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле в Азербайджане задержали нескольких россиян, которых Баку называет членами «преступной группы». В стране также арестовали директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова.
В октябре помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Игорь Картавых вышел на свободу после достигнутых договоренностей между Москвой и Баку на высшем уровне.