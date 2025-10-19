Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Главу редакции «Sputnik Азербайджан» освободили и отправили в Россию
Глава редакции «Sputnik Азербайджан» Картавых был освобожден из-под стражи и покинул страну, направившись в Россию.
Главу редакции «Sputnik Азербайджан» Антона Картавых освободили из-под стражи, об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, Картавых уже покинул территорию Азербайджана: «Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию», – подчеркнула она.
По информации газеты ВЗГЛЯД, прибытие рейса «Аэрофлот» с Картавых в Москву ожидается в 22:35.
Ранее в пятницу исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых был освобожден азербайджанскими властями.