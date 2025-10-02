Путин: Лучше ООН пока ничего нет

Tекст: Ольга Иванова

Проблемы деятельности Организации Объединенных Наций обсудил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Российский лидер отметил, что трудностей в работе ООН существует много, однако альтернативной структуры пока не появилось.

Владимир Путин заявил: «Да, безусловно, проблем в работе ООН очень много. Очень. Но лучше чем ООН тоже ничего пока нет, это тоже надо признать».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих российских и зарубежных специалистов в сферах политики, экономики, истории и международных отношений. Клуб был основан в 2004 году и назван по месту первой встречи – вблизи озера Валдай в Великом Новгороде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что мировая система не может обойтись без России, несмотря на попытки ее изоляции.