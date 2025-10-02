В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
Путин: Лучше ООН пока ничего нет
Президент России Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай», отметив, что несмотря на многочисленные недостатки, ООН остается незаменимой международной организацией.
Проблемы деятельности Организации Объединенных Наций обсудил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Российский лидер отметил, что трудностей в работе ООН существует много, однако альтернативной структуры пока не появилось.
Владимир Путин заявил: «Да, безусловно, проблем в работе ООН очень много. Очень. Но лучше чем ООН тоже ничего пока нет, это тоже надо признать».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих российских и зарубежных специалистов в сферах политики, экономики, истории и международных отношений. Клуб был основан в 2004 году и назван по месту первой встречи – вблизи озера Валдай в Великом Новгороде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что мировая система не может обойтись без России, несмотря на попытки ее изоляции.