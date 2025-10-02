  • Новость часаПесков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    8 комментариев
    2 октября 2025, 12:02 • Новости дня

    Песков отметил поддержку молдаванами налаживания отношений с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Порядка половины избирателей Молдавии выступили за развитие отношений с Россией, несмотря на противостояние официальных властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, прошедшие парламентские выборы в Молдавии показали, что около половины граждан страны выступают за восстановление тесных связей с Россией, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, хотели бы, чтобы в Молдавии придерживались курса на налаживание добрых отношений с нашей страной», – заявил Песков.

    Песков также выразил мнение, что вместо антироссийской риторики Молдавии стоило бы перейти к прагматичному подходу, но пока для этого нет достаточных оснований.

    Кроме того, пресс-секретарь президента России прокомментировал заявления президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских войск из Приднестровья, отметив, что «можно только сожалеть в связи с такой позицией».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прошедшие парламентские выборы в Молдавии стали очередным «глобальным провалом Запада».

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшие выборы в Молдавии жульническими.

    Эксперты спрогнозировали длительный политический кризис в Молдавии после выборов.

    29 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    В своем Telegram-канале Матвиенко выразила мнение, что результат, при котором партия Санду получила 50%, был достигнут «на штыках» «неприкрытой брюссельской евротирании», и это «клеймо окончательной нелегитимности» для президента.

    Матвиенко считает, что каждый день пребывания Санду у власти будет приближать Молдавию к потере суверенитета. Она назвала выборы «наглой, грязной имитацией» и подчеркнула, что после этого избиратели и «работодатели» Санду находятся «исключительно в Брюсселе».

    Председатель Совфеда отметила, что народ Молдавии, который не допустили к голосованию и который видел «весь предвыборный позор», не признает этот результат. Она добавила, что теперь «реальной нелегитимностью» Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники.

    Ранее юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    Сообщалось, что правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте.

    Наблюдатели в Молдавии представили протоколы с тотальным проигрышем партии Санду.

    Комментарии (8)
    30 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать выборы в Молдавии
    Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать выборы в Молдавии
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Оппозиционный блок «Победа» заявил о непризнании итогов прошедших 28 сентября парламентских выборов в Молдавии, назвав их нелегитимными.

    Оппозиционный блок «Победа» не признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдавии 28 сентября, передает ТАСС. Руководство блока выступило с заявлением в своем Telegram-канале, где объявило: «Блок «Победа» не признает итоги парламентских выборов. Эти «выборы» нелегитимны. Блок «Победа» будет бороться за восстановление реальной воли граждан».

    Оппозиция считает, что итоги голосования не отражают волю избирателей. Блок пообещал продолжить борьбу за пересмотр результатов и проведение честных выборов, отметив серьезные разногласия с нынешними властями страны.

    Напомним, 28 сентября в Молдавии состоялись парламентские выборы, в которых приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать.

    Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.


    Комментарии (10)
    1 октября 2025, 19:55 • Видео
    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

    В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Президент Румынии допустил вступление Приднестровья в ЕС в составе Молдавии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Румынский лидер Никушор Дан допустил возвращение Приднестровской Молдавской Республики в состав Молдавии с предоставлением ей статуса автономии для дальнейшего вступления страны в Европейский союз.

    «Я считаю, что это может быть сделано с Приднестровьем со статусом, как у Гагаузии, с относительной автономией в составе Молдавии. Граница Европейского Союза будет проходить по этим двум автономиям», – сказал он в интервью телеканалу Euronews Romania, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Молдавия сталкивается с трудностями на пути к вступлению в Евросоюз и должна выполнить технические условия по всем пунктам, связанным с присоединением. По мнению президента Румынии, этот процесс может занять до трех лет.

    В 2003 году руководство Молдавии и Приднестровья подготовили план федерализации Молдавии при посредничестве российского представителя Дмитрия Козака, однако он не был реализован из-за отказа тогдашнего президента Молдавии Владимира Воронина подписать документ. Отказ связывали с давлением посольства США.

    В настоящее время власти Приднестровья ссылаются на итоги референдума 2006 года, когда большинство жителей региона высказались за независимость от Молдавии и последующее присоединение к России. Это стало реакцией на закон Молдавии 2005 года, по которому статус Приднестровья определяется только в рамках единой страны без консультаций с Тирасполем.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    Комментарии (12)
    29 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Захарова указала на странности с явкой на выборах в Молдавии

    Захарова: Явка на участках в Молдавии резко возросла перед закрытием участков

    Захарова указала на странности с явкой на выборах в Молдавии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необычной динамике явки и расходовании бюллетеней на выборах в Молдавии.

    Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского МИД, заявила, что эксперты и политологи зафиксировали многочисленные нарушения и фальсификации, допущенные молдавскими властями на выборах. Она указала на непрозрачную организацию голосования по почте, что вызывает серьезные вопросы к легитимности процесса.

    Дипломат подчеркнула, что на некоторых избирательных участках явка резко увеличилась непосредственно перед их закрытием. По ее словам, на других участках бюллетени были израсходованы практически сразу после открытия, что также вызывает подозрения.

    «Эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей, обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте. Как отмечается, явка на некоторых участках странным образом резко возросла непосредственно перед их закрытием, а на других участках наблюдалась обратная картина – бюллетени были израсходованы практически сразу после их открытия», – заявила Захарова.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    Юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 09:01 • Новости дня
    Захарова назвала выборы в Молдавии «глобальным провалом Запада»

    Представитель МИД Захарова заявила о диктаторских методах на выборах в Молдавии

    Захарова назвала выборы в Молдавии «глобальным провалом Запада»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прошедшие парламентские выборы в Молдавии стали не простым поражением, а очередным «глобальным провалом Запада», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Парламентские выборы в Молдавии стали очередным «глобальным провалом Запада», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что в стране «зачищается все», имея в виду давление на оппозиционных политиков со стороны действующей власти.

    «Кто-то говорит о провале непрозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил. Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал», – заявила Захарова.

    Она отметила, что в Молдавии все происходило настолько откровенно и по-диктаторски, что доказывать обратное невозможно.

    По мнению Захаровой, ситуация в Молдавии – это не просто позор, а «очередной западный провал», который, как и события в Румынии, войдет в историю «западного хаоса». Дипломат подчеркнула, что подобная политика Запада приводит к дестабилизации и усиливает напряженность в регионе.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшие парламентские выборы в Молдавии жульническими.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необычной динамике явки и расходовании бюллетеней на выборах в Молдавии.

    Юрист Илья Ремесло заявил, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    Комментарии (8)
    29 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Захарова заявила о средневековых методах устрашения оппонентов режимом Кишинева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Молдавии в использовании «средневековых, варварских методов устрашения оппонентов» для удержания власти.

    «Чтобы удержаться у власти, нынешний режим использовал, по сути, средневековые, варварские методы устрашения своих оппонентов; устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционно настроенных избирателей, мешал беспристрастному наблюдению за выборами, включая работу международных наблюдателей», – заявила Захарова. Текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.

    По ее словам, к оппонентам применялись аресты, обыски и возбуждались уголовные дела против неугодных лиц. Захарова отметила, что с предвыборной гонки массово снимались оппозиционные партии и движения.

    Она подчеркнула, что 19 июля было отказано в регистрации блоку «Победа», а в августе четырем входящим в него партиям.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    Юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 00:25 • Новости дня
    Захарова заявила о колоссальном числе нарушений на выборах в Молдавии
    Захарова заявила о колоссальном числе нарушений на выборах в Молдавии
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что молдавские власти и их иностранные спонсоры допускали массовые нарушения законодательства и международных стандартов при проведении парламентских выборов в стране.

    «Мы буквально ежедневно, регулярно фиксировали колоссальное количество нарушений со стороны кишиневского режима и его зарубежных спонсоров самого молдавского же законодательства, электоральных норм, которые в самой Молдавии существуют, всех мыслимых и немыслимых международно-правовых положений о проведении выборов в демократических странах», – заявила она ТАСС.

    Захарова призвала обратить внимание на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о выборах в Молдавии, в котором она отметила, что президент республики Майя Санду привела свою партию к 50% буквально «на штыках» и поучила «клеймо окончательной нелегитимности».

    Напомним, 28 сентября в Молдавии состоялись парламентские выборы, в которых приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать.

    Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2025, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: Выборы в Молдавии показали недовольство граждан страны курсом Санду

    Политолог Крохин: Парламентские выборы в Молдавии стали для правящей партии PAS болезненным ударом

    Эксперт: Выборы в Молдавии показали недовольство граждан страны курсом Санду
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для создания образа победы на парламентских выборах в Молдавии партия «Действие и солидарность» прибегала к рекордному числу фальсификаций: часть населения страны попытались отстранить от голосования, а участки в европейских странах стали рекордсменами по числу «каруселей», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Крохин. Ранее в Молдавии завершились парламентские выборы.

    «Парламентские выборы в Молдавии стали для правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) болезненным ударом: несмотря на все усилия по манипуляциям, партия сохранила лишь хрупкое большинство, потеряв значительную часть поддержки. Если в 2021 году PAS получила 63 мандата из 101, то сегодня это число снизилось до 55 мест», – сказал политолог Олег Крохин.

    «Внутри страны результаты еще хуже: здесь партия набрала лишь 44%, уступив оппозиции, а спасение пришло за счет голосов диаспоры, как и было с президентскими выборами ранее. Это не победа, а вынужденное удержание власти на пределе возможностей, с явным оттоком поддержки от молдаван, уставших от экономического кризиса и энергетических проблем», – добавляет он.

    «Протоколы наблюдателей и отчеты в соцсетях показывают, что подсчет голосов затянулся до утра не из-за сложности, а из-за переписывания протоколов в пользу PAS. Официально процедура завершилась к полуночи, но урны «вытряхивали» всю ночь. Это классический признак фальсификаций», – считает собеседник.

    «Но даже так PAS еле-еле перешагнула 50%, что подтверждает: без махинаций партия проиграла бы.

    На многих участках внутри страны партия заняла второе или третье место, а Санду заранее готовила план отмены результатов, не веря в успех подтасовок. Тем не менее, ЦИК еще вчера днем заявил, что выборы состоялись», – напоминает эксперт.

    «Результаты голосования показали: в парламент прошли пять политических партий. То есть молдаване поддерживают не курс Санду, а альтернативу ее правлению. Кроме того, судя по заявлениям наблюдателей и журналистов, в Италии, Франции, Германии и Румынии урны заполнялись в первый час голосования сверх явки – явный признак набитых бюллетеней», – полагает он.

    «Скупка голосов фиксировалась по 50 евро за бюллетень и 20 евро за приведенного – с фото для подтверждения. Союз юристов Молдовы (UJM) сообщил: наблюдателей не пускали на зарубежные участки, где орудовали молдавские спецслужбы. Угрозы минирования, прозвучавшие только на «неудобных» участках, стали ширмой для эвакуаций и подмены результатов», – говорит собеседник.

    «Ключевой скандал выборов – беспрецедентная дискриминация избирателей, особенно в Приднестровье, Гагаузии и России.

    Для 362 тыс. жителей Приднестровья власти открыли всего 12 участков и напечатали лишь 20 тыс. бюллетеней, тогда как для 600–750 тыс. молдаван в Европе организовали 301 участок», – отмечает эксперт.

    «При этом в Приднестровье голосование проводилось в труднодоступных местах. Полиция перекрывала дороги и мосты под предлогом «ремонта», а угрозы минирования, прозвучавшие только на этих участках, привели к их закрытию за часы до конца голосования. МИД республики официально обвинил власти в ущемлении избирательных прав», – добавил он.

    «В Гагаузии сбои в программном обеспечении создавали очереди, а для 250 тыс. молдаван в России выделили лишь два участка и 10 тыс. бюллетеней – проголосовало всего 4 тыс. человек. Эти факты, подкрепленные протоколами наблюдателей, доказывают: PAS проиграла», – заключил Крохин.

    Ранее в Молдавии завершились парламентские выборы. В голосовании приняли участие 1,6 млн человек. По итогам обработки 100% протоколов, правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) набрала 50,2% голосов. Данный результат позволяет ей сохранить большинство в органе законодательной власти.

    Второе место занял оппозиционный «Патриотический блок». Его поддержали 24,17% граждан. Тройку лидеров замыкает проевропейская «Альтернатива» (7,96%). Установленный законодательством барьер в 5% также прошли «Наша партия» и «Демократия дома».

    При этом если исключить из результатов бюллетени из-за рубежа, расклад будет выглядеть иным. Так, исходя из данных избирательных участков, находящихся непосредственно на территории Молдавии, оппозиция в сумме получила 49,54% голосов, в то время как PAS – лишь 44,13%.

    Между тем, выборы на участках, расположенных в европейских странах, проходили с большим количеством нарушений. Так, итальянская Il Giornale d'Italia пишет, что электоральный процесс стал чрезвычайно «скандальным», поскольку во время работы комиссий в государствах ЕС «ограничивался доступ наблюдателей и прессы», а в первый час голосования в Италии, Франции, ФРГ и Румынии «урны были практически заполнены», что не соответствовало явке.

    «Одни и те же группы людей голосовали неоднократно: сообщалось о нанятых PAS автобусах, перевозивших  избирателей в Австрии, Румынии и Чехии. На участках действовали представители молдавских спецслужб», – также уточняет издание.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 21:36 • Новости дня
    Захарова заявила о расколе в Молдавии после выборов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Результаты парламентских выборов в Молдавии наглядно продемонстрировали серьезное расслоение общества, вызванное политическим курсом действующего руководства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила: «Итоги парламентских выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны. Показательно, что внутри самой Молдавии, жители которой сполна ощутили на себе последствия антинародной политики официального Кишинева, партия »Действие и солидарность« проиграла оппозиции». Текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.

    Дипломат отметила, что большинство мест в парламенте правящая партия получила благодаря голосам молдавской диаспоры, проживающей в западных странах, на долю которой пришлось почти 30% голосов. В некоторых регионах страны успех партии власти был незначительным, а в Гагаузии она набрала лишь 3,19%. По ее словам, налицо тенденция снижения популярности действующей власти: если на выборах 2021 года партия получила 47,17% голосов, то сейчас только 44,13%.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необычной динамике явки и расходовании бюллетеней на выборах в Молдавии. Кроме того, она обвинила власти Молдавии в использовании «средневековых, варварских методов устрашения оппонентов» для удержания власти.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Суд Кишинева вынес приговор оппозиционному депутату Таубер

    Суд Кишинева приговорил оппозиционного депутата Таубер к тюрьме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Районный суд Кишинева вынес приговор оппозиционному депутату молдавского парламента Марине Таубер.

    Суд признал Таубер виновной в незаконном финансировании деятельности своей политической партии и назначил ей наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы, передает ТАСС.

    В июле прокуратура Молдавии потребовала 13 лет для депутата Таубер.

    Ранее Таубер заявила о попытке сделать Молдавию полигоном НАТО.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 09:15 • Новости дня
    Захарова назвала критику Грузии Санду и Зеленским политическим заказом Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Резкие заявления президента Молдавии Майи Санду и Владимира Зеленского о Грузии продиктованы инструкциями кураторов на Западе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Резкие заявления президента Молдавии Майи Санду и Владимира Зеленского о ситуации в Грузии являются политическим заказом их западных кураторов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

    Она отметила, что «амплитуда в резкости заявлений просто поражает», подчеркнув, что речь идет не просто о критике, а об оскорблении Грузии и ее народа.

    По мнению Захаровой, подобная риторика навязывается извне.

    «Кураторы заказали. Это то самое бескультурье политическое, которое заказывает Запад, просто включает эту кнопку, когда нужно оказать давление», – считает дипломат.

    Она подчеркнула, что подобная позиция демонстрирует ангажированность лидеров Молдавии и Украины.

    Ранее Майя Санду заявила, что Грузия «превратилась в колонию России», и призвала граждан Молдавии не повторять «ошибок» и бороться за европейский путь развития. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, сказал, что Европа теряет Грузию, и обвинил страну в ухудшении ситуации с правами человека.

    Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал прекратить вмешиваться во внутренние дела Грузии после заявлений Зеленского о том, что Европа якобы «потеряла Грузию».

    Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалиа потребовал от Зеленского «промыть рот» перед критикой другой страны.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 14:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила об открытых дверях ЕС для Молдавии

    Tекст: Ольга Иванова

    После победы сторонников евроинтеграции на парламентских выборах в Молдавии Еврокомиссия подтвердила готовность поддерживать Кишинев на пути к членству в Евросоюзе.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с итогом парламентских выборов, отметив, что Евросоюз поддержит страну на пути к вступлению, передает ТАСС.

    В социальной сети X (соцсеть заблокирована в России) фон дер Ляйен написала: «Молдова, у вас снова получилось. Ваш выбор понятен: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем с вами на каждом этапе пути».

    Глава Европейского совета Антониу Кошта в публикации в X отметил, что народ Молдавии, несмотря на якобы давление и вмешательство со стороны России, выбрал путь демократии, реформ и европейского будущего.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас также обвинила Россию в распространении дезинформации о выборах в Молдавии и выразила поддержку стремлению страны к членству в ЕС.

    Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков: Власти Молдавии лишили сограждан в России голосования

    Tекст: Вера Басилая

    Сотни тысяч граждан Молдавии, которые находятся на территории России, были лишены возможности проголосовать на парламентских выборах из-за того, что для них было открыто всего два избирательных участка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков обратил внимание, что для голосования на территории России было открыто только два участка, чего явно недостаточно для всех желающих принять участие в выборах, передает ТАСС.

    По словам Пескова, сотни тысяч граждан Молдавии, находящихся в России, были лишены возможности проголосовать на парламентских выборах в республике.

    При этом Кремль не спешит давать оценку прошедшим в Молдавии парламентским выборам, подчеркнул Песков, отметив, что делать выводы преждевременно. По его словам, сначала должны высказаться сами молдавские политики, тем более что некоторые из них уже заявили о несогласии с итогами и сообщили о возможных нарушениях.

    Песков также подчеркнул, что нынешние власти Молдавии отказываются от диалога с Россией, что затрудняет процесс приднестровского урегулирования. Он отметил, что при таком подходе обсуждать какие-либо перспективы решения вопроса становится крайне сложно.

    Ранее Министерство иностранных дел ПМР заявило о действиях Кишинева, которые затрудняют приднестровцам участие в выборах и свободный переход границы.

    Оппозиционный политик Илан Шор обвинил власти Молдавии в массовых нарушениях и пообещал обжаловать итоги парламентских выборов.

    Юрист Илья Ремесло сообщил, что данные показывают поражение партии PAS, но ЦИК якобы приписал ей более 50% голосов.

    Эксперты предупредили о риске потери Молдавией суверенитета после прошедших выборов.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 14:15 • Новости дня
    Филиппо назвал выборы в Молдавии монополией ЕС на победу

    Французский политик Филиппо назвал выборы в Молдавии монополией ЕС на победу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике подход Европейского союза к демократии, реагируя на сообщения о вмешательстве европейских чиновников в парламентские выборы в Молдавии.

    В своем сообщении в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) Филиппо заявил: «Орел – я выиграл, решка – ты проиграл: вот, что такое «демократия» по версии ЕС», передает ТАСС.

    Политик выразил мнение, что правящая Партия действия и солидарности (ПДС) Молдавии смогла набрать 44,13% голосов на прошедших выборах, во многом благодаря «миллиардам евро» и поддержке со стороны европейских структур. По словам Филиппо, этот результат стал возможен из-за многочисленных вмешательств европейцев в избирательный процесс страны.

    Филиппо также напомнил, что, по его информации, проевропейский президент Молдавии Майя Санду заранее заявила, будто выборы могли бы быть отменены, если бы ее политическая сила потерпела поражение.

    Ранее после победы сторонников евроинтеграции на парламентских выборах в Молдавии Еврокомиссия подтвердила готовность поддерживать Кишинев на пути к членству в Евросоюзе.

    В понедельник оппозиционный молдавский политик Илан Шор обвинил власти Молдавии в масштабных нарушениях и пообещал обжаловать результаты прошедших парламентских выборов.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров заявил о манипуляциях на парламентских выборах в Молдавии

    Лавров: Выборы в Молдавии были жульническими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедшие парламентские выборы в Молдавии жульническими.

    По словам министра, в ходе выборов происходили откровенные манипуляции голосами избирателей, а президент Майя Санду выступила одним из глашатаев антироссийской риторики, передает ТАСС.

    «Выборы жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так откровенно манипулировать голосами избирателей», – заявил Лавров журналистам на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Он отметил, что в Молдавии создавались препятствия для голосования жителей Приднестровья, в частности закрывались мосты и объявлялись карантины, из-за чего многие не смогли принять участие в голосовании. При этом, по словам Лаврова, несмотря на манипуляции, патриотическая оппозиция набрала внутри страны больше голосов, чем партия Санду.

    Министр подчеркнул, что задействование ресурсов при голосовании за рубежом, особенно в Европе, позволило партии Санду получить нужный результат. В России, по его словам, было открыто только два избирательных участка, что также сыграло свою роль.

    «При всех махинациях результат все равно очень показательный. Даже при таких жульнических методах получается у них не очень», – добавил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необычной динамике явки и расходовании бюллетеней на выборах в Молдавии. Она заявила о расколе в Молдавии после выборов.

    Комментарии (0)
    Перейти в раздел

