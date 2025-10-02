Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.0 комментариев
Солдаты подразделения ВСУ «Скала» сдались в плен под Красноармейском
Несколько военнослужащих элитного подразделения ВСУ «Скала», среди которых оказались мобилизованные, сложили оружие и сдались в плен около Красноармейска.
Группа солдат элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен в окрестностях Красноармейска, передает ТАСС.
По информации корреспондента, в эту группу входили солдаты, которые были принудительно мобилизованы в вооруженные силы Украины. Они приняли решение сдаться после того, как их основные силы были уничтожены в ходе столкновения.
В настоящее время сдавшимся украинским военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская и гуманитарная помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» приблизилось к батальону. Штурмовики уничтожили опорный пункт элитного подразделения ВСУ «Скала». Командиры групп 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» наблюдают за гибелью своих подчиненных с дронов.