Командир танка рассказал, как прикрыл экипаж отца при освобождении Волновахи

Tекст: Ольга Иванова

Отец и сын Роман и Богдан Бердянские служат вместе в одной танковой роте с 2021 года, оба являются командирами танков, передает ТАСС. Богдан сообщил, что во время боев за Волноваху в 2022 году его танк прикрывал экипаж отца, когда у них закончился боекомплект.

«Когда мы штурмовали центр города, у них закончился БК, они откатывались, погрузив двухсотых и трехсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их», – рассказал старший сержант Богдан Бердянский.

Богдан пошел на службу в 18 лет, а через месяц к нему присоединился отец. В том же батальоне служит и двоюродный брат Богдана. Отец и сын признают, что совместная служба придает им сил и уверенности. Роман Бердянский отметил: «Конечно, переживаю за него, когда у него боевые выезды. И горжусь, и есть поддержка – я ему помогаю, он мне».

