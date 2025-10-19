Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.0 комментариев
Панарин стал первой звездой дня в НХЛ
Россиянин Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ после того, как помог «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Монреаль Канадиенс», набрав четыре очка.
Российский форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге, передает РИА «Новости». В ночь на 19 октября «Рейнджерс» одержали победу в гостевом матче против «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:3. Панарин отличился голом и тремя результативными передачами.
По итогам игрового дня второй звездой был назван Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс», который сделал четыре передачи в домашней встрече с «Калгари Флэймз» (6:1). Третьим стал Джек Хьюз из «Нью-Джерси Девилз», набравший три очка благодаря двум голам и одной передаче в поединке с «Эдмонтон Ойлерз» (5:3).
Панарин поднялся на восьмое место в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди российских хоккеистов по количеству набранных очков. 33-летний нападающий теперь имеет в активе 876 баллов (303 гола и 573 передачи) за 759 проведенных матчей.
