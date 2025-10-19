«Песню первых» Майданова предложили включить в список для изучения в школах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песню заслуженного артиста России Дениса Майданова, созданную для Движения первых, могут включить во второй официальный список Минпросвещения для изучения в школах, передает ТАСС. Об этом сам автор сообщил агентству, отметив значимость композиции для воспитания патриотизма среди школьников.

«Эта песня должна разучиваться в школах: на внеклассной работе или на уроках музыки», – заявил Майданов. Он напомнил, что в этом году в школы уже поступил перечень из 37 патриотических песен, рекомендованных для изучения, и выразил уверенность, что его композиция войдет во второй такой список.

Майданов также рассказал, что идея для произведения возникла благодаря личному опыту. Его сын учится в кадетском классе, и когда ученики искали подходящую современную песню для исполнения, ничего подходящего не нашлось. Тогда артист решил сам восполнить этот пробел, написав новую песню для кадетов, которая уже становится популярной во многих российских школах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских школах начали изучать песни певца Shaman на уроках музыки. Минпросвещения прокомментировало включение песен Shaman и Олега Газманова в образовательную программу. В Госдуме призвали запретить исполнение песен скандальных артистов в школах.