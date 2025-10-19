Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.21 комментарий
Один из цехов промпредприятия в Оренбургской области загорелся из-за БПЛА
Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на промышленный объект региона, частично пострадала инфраструктура газзавода, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram-канале.
«В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения», – сказано в посте.
Солнцев добавил, что пострадавших среди сотрудников предприятия нет, угрозы населенному пункту объект не несет.
Ранее в ночь на воскресенье губернатор региона сообщал об опасности атаки БПЛА, после чего Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Оренбурга.