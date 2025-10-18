Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме

Канадский теннисист Шаповалов на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме

Tекст: Дарья Григоренко

Встреча проходила против шведа Элиаса Имера, который получил wild card на турнир. В ходе второго сета, когда Шаповалов вел со счетом 2:0, он начал ругаться на русском языке с одним из болельщиков, активно поддерживавших Имера, передает РИА «Новости».

Теннисист рассказал судье, что зритель показал ему средний палец. В итоге Шаповалов выиграл матч со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 и вышел в полуфинал, занимая сейчас 23-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Денису Шаповалову 26 лет. Он родился в Тель-Авиве в семье выходцев из СССР, а в возрасте девяти месяцев переехал с родителями в Канаду.

