Tекст: Дарья Григоренко

На пленарной сессии Российской энергетической недели глава государства отметил: «Российская энергосистема – одна из крупнейших в мире. Наши объекты генерации имеют общую установленную мощность почти 270 гигаватт», говорится в Telegram-канале Кремля.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия сохраняет одну из ведущих позиций среди мировых производителей нефти, несмотря на попытки недобросовестной конкуренции против страны.

Российский лидер также заявил, что РФ может использовать передовую угольную генерацию для снабжения энергией дата-центров и других объектов цифровой инфраструктуры.