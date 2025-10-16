Путин: Уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе

Путин предложил использовать угольную генерацию для энергообеспечения дата-центров

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что объекты локальной генерации могут использовать так называемые «запертые» ресурсы – месторождения, откуда дорого и сложно транспортировать уголь, поэтому эффективнее перерабатывать его прямо на месте добычи, передает ТАСС.

Путин подчеркнул: «Предлагаю нацелить на снабжение цифровой экономики, дата-центров объекты локальной генерации, станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют запертыми. И прошу правительство представить предложения по организации такой модели». Кроме того, президент поручил правительству проработать вопрос использования современных угольных технологий для нужд центров хранения и обработки данных, особенно в регионах, где ведется добыча топлива.

Глава государства также напомнил, что уголь по-прежнему занимает значительную долю в мировом энергобалансе и его роль сохранится в ближайшие десятилетия. Путин отметил, что, несмотря на негативные прогнозы некоторых экспертов, спрос на уголь в мире остается высоким, особенно в азиатских странах, где продолжают расти объемы его потребления. По его словам, с учетом смещения деловой активности в Азиатско-Тихоокеанский регион, угольный рынок будет оставаться важным и крупным еще много лет.

Ранее Путин заявил, что Россия сохраняет одну из ведущих позиций среди мировых производителей нефти, несмотря на попытки недобросовестной конкуренции против страны.