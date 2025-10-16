Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
Песков анонсировал международный телефонный разговор у Путина
Президент Владимир Путин вечером может провести международный звонок по телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Возможен вечерний международный телефонный разговор», – цитирует Пескова ТАСС.
Во вторник Песков сообщал, что у президента планируется серия международных телефонных переговоров.
Также Путин обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по телефону предстоящий визит казахстанского лидера в Россию.