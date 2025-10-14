  • Новость часаЭксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    России удалось пустить инфляцию вспять
    США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    В Индии прошли массовые задержания мусульман за лозунг «Я люблю Мухаммеда»
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    ФСБ возбудила дело против Ходорковского и его сообщников
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро
    Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    0 комментариев
    14 октября 2025, 13:47 • Новости дня

    Песков: Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин запланировал серию международных телефонных переговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин запланировал провести ряд международных телефонных разговоров сегодня, 14 октября, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков заявил: «На сегодня Путин продолжит свою работу со своими коллегами из центральноазиатских государств, с которыми, в том числе, встречался несколько дней тому назад в ходе своего пребывания в Таджикистане».

    Представитель Кремля уточнил, что глава государства уже провел беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он также сообщил о планах провести еще несколько звонков в начале второй половины дня.

    Дмитрий Песков добавил, что в ходе рабочих контактов в Таджикистане был намечен ряд вопросов. Эти вопросы должны были стать предметом дальнейших обсуждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили детали предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию. Президенты также подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство между странами.

    11 октября 2025, 16:47 • Новости дня
    Столтенберг дал характеристику Путину

    Экс-генсек НАТО Столтенберг назвал Путина трудолюбивым и рациональным лидером

    Столтенберг дал характеристику Путину
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах написал, что президент России Владимир Путин произвел на него впечатление трудолюбивого, рационального и целеустремленного человека.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг поделился воспоминаниями о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Впервые Столтенберг посетил Москву в июне 2001 года, когда занимал пост премьер-министра Норвегии.

    Он отметил, что его впечатление о Путине сложилось как о трудолюбивом, рациональном и целеустремленном человеке. По словам Столтенберга, большинство встреч проходили в приятной атмосфере, а Путин всегда был хорошо подготовлен к обсуждаемым вопросам.

    «С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договоренности», – отметил Столтенберг в своих мемуарах.

    Он также добавил, что опыт общения с Путиным оставил у него позитивные впечатления относительно сотрудничества.

    Ранее президент США Дональд Трамп называл Путина «сильным парнем» и «профессионалом».

    Также Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице».

    Столтенберг также назвал  в своих мемуарах главу МИД России Сергея Лаврова «элегантным дипломатом и грубияном».

    Комментарии (13)
    13 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине

    Политолог Лукьянов: Слова Трампа о «Томагавках» – часть закулисной игры

    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    @ Lt. James Caliva/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Намерение главы Белого дома Дональда Трампа обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk Украине сигнализирует о планах США предложить Москве пакетные условия по украинскому урегулированию, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Стиль и методы переговоров Трампа хорошо известны – вести диалоги со всеми акторами какого бы то ни было процесса, маневрируя от миролюбивого до резкого тона и не отмахиваясь при этом ни от одной из сторон. Все это мы видим и в части украинского урегулирования», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским. Это обычный способ коммуникации для американского лидера. При этом, судя по предыдущему примеру с Javelin, можно допустить, что некоторое количество ракет действительно будет поставлено Киеву. Но это не изменит общую динамику СВО», – продолжил спикер.

    «Нам неизвестно, в чем заключались базовые контуры договоренностей на Аляске, но, судя по всему, они были достигнуты. И нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает, что сейчас между Москвой и Вашингтоном ведется закулисная игра именно в контексте проработанных в Анкоридже тезисов. Судя по всему, они имели гораздо более предметное очертание, чем можно было подумать сразу после саммита», – отметил аналитик.

    «Впрочем, кейс с Tomahawk может показывать, что Трамп действительно хочет добиться прекращения боевых действий в зоне СВО. Для него это актуально особенно сейчас, когда он «триумфально завершает» конфликт в Газе. При этом необходимость избавиться от первопричин конфликта вряд ли является принципиальным условием для главы Белого дома. Его задача – заморозить открытое противостояние, а затем переложить глубинную работу на другие страны», – указал он.

    «Вместе с тем сам факт передачи Tomahawk сильно омрачит процесс диалога США и России. Вряд ли Трамп хочет переходить к такому сценарию, поэтому во всех его заявлениях и действиях по усилению ВСУ я вижу, прежде всего, попытку активизировать диалог по мирному урегулированию», – поделился мнением политолог.

    «С самого начала разговоров про Tomahawk было понятно, что это диалоги не про оружие, а про фигуру дипломатического воздействия Трампа на Москву. Образно говоря, для главы Белого дома это карта, которую нужно выложить на стол, сказать, что она козырная, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой. В таких делах любая угроза самоценна, безотносительно факта ее применения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Думаю, при обсуждении потенциальных поставок Tomahawk Киеву Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые из условий, которые выдвигает Запад в рамках украинского урегулирования, в частности о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Вместе с тем американский лидер в общении с российским коллегой также включит в пакет какие-то пункты, которыми предварительно согласен поступиться Киев. Видимо, как раз это глава Белого дома обсуждал с Зеленским», – продолжил спикер.

    «При этом военно-политическая аналитика говорит о том, что Украина во многом исчерпывает варианты сохранения позиций на фронте, которыми они постоянно гордились. Сейчас эти медленные количественные изменения, которые накапливала российская армия на протяжении последних месяцев, могут резко перейти в качественную плоскость и резко ухудшить положение ВСУ. После чего козырная карта в виде некоего дальнобойного американского оружия во многом потеряет ценность», – спрогнозировал он.

    «Я считаю, что десяток Tomahawk точно не помогут ВСУ переломить ситуацию, а большее количество ракет Вашингтон просто не сможет передать, поскольку у США должны быть неснижаемые остатки всех видов вооружения на фоне общего геополитического расклада в мире и потенциальной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с Китаем и Тайванем», – детализировал эксперт.

    «Также важно помнить, что переговоры между США и Россией не ведутся о заключении мира, поскольку страны не находятся в состоянии войны, а логика гибридного конфликта говорит о том, что позиция Трампа может поменяться в диалоге с Путиным. Тем более что в Белом доме понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято, но стороны добились прогресса в переговорах по этому вопросу, сообщает издание. Также стороны обсуждали поставки ВСУ новой партии систем ПВО Patriot.

    Ранее Трамп указывал, что он «в некотором роде принял решение» о продаже Tomahawk странам НАТО, которые поставят их Украине. При этом он отмечал, что хочет знать, как ВСУ будут применять ракеты. По словам американского лидера, украинской стороне, возможно, даже не придется их использовать, поскольку одного их наличия может быть достаточно, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.

    Зеленский в ответ заявил: «Есть хорошие варианты и веские идеи о том, как по-настоящему укрепить наши позиции». «Необходимо, чтобы российская сторона была готова к реальной дипломатии – этого можно добиться силой», – сказал он. Он также заверил, что «речь идет исключительно о военных целях».

    Между тем Путин отмечал, что ответом России на поставку Tomahawk ВСУ станет «усиление системы ПВО». «Мы будем их сбивать», – сказал российский лидер. Тем не менее передача этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля», предупредил он.

    «Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», – констатировал российский лидер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил: «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа». Он напомнил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. «Как отвечать России? Вот именно!» – намекнул он.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине Tomahawk, и эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. При этом, добавил он, несмотря на опасность и эффективность Tomahawk, их поступление в распоряжении ВСУ не сможет изменить ситуацию на фронте. По мнению представителя Кремля, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий в зоне СВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что появление Tomahawk на Украине не окажет влияния на ход боевых действий. По мнению дипломата, инициатива обсуждения такой помощи ВСУ связана, прежде всего, с давлением европейских стран на Вашингтон. По его словам, США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче ракет пока нет.

    Крылатая ракета Tomahawk – это многоцелевая дозвуковая ракета с дальностью до 2,5 тыс. км, скоростью около 880 км/ч и высокой точностью наведения, способная поражать как наземные, так и морские цели. По данным из открытых источников, ракета имеет высоту полета от 30 до 150 м, что позволяет обходить рельеф местности.

    Комментарии (21)
    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 01:32 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    «Возможно, я поговорю с ним, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

    Президент США также выразил уверенность, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это». Трамп выразил уверенность в том, что Путин урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп пригрозил, что отказ от урегулирования «плохо кончится» для России.

    Трамп также рассказал, что у него состоялся хороший разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос вооружения для Украины, включая ракеты Tomahawk. «Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», – сказал Трамп.

    Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в ответ на обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву Россия усилит систему противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступление таких ракет на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте.

    14 комментариев

    Комментарии (40)
    13 октября 2025, 07:26 • Новости дня
    Путин пошутил о голоде на встрече лидеров СНГ в Душанбе
    Путин пошутил о голоде на встрече лидеров СНГ в Душанбе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин с юмором отметил гостеприимство президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

    Владимир Путин рассказал, что Эмомали Рахмон «морил его голодом» с вечера предыдущего дня, передает РИА «Новости».

    «Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: «Зачем моришь голодом?», – пошутил российский лидер.

    Президент России пояснил, что в ответ на шутку Рахмон предложил ему организовать совместную трапезу на следующий день.

    Ранее Путин называл Таджикистан важным и ключевым партнером для России в Средней Азии.

    Напомним, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, в том числе по вопросам трудовой миграции.

    Комментарии (2)
    13 октября 2025, 14:42 • Новости дня
    Трамп: Путин и Уиткоф пять часов говорили об интересных вещах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая в парламенте Израиля.

    «Я знаю переговорщиков, которые действительно хороши, но без него (Стива Уиткоффа – прим. ВЗГЛЯД) мира на Ближнем Востоке бы не было – сейчас мы уже были бы в третьей мировой войне», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Также американский президент заявил, что в ходе последней встречи, которая состоялась в начале августа, президент России Владимир Путин и Уиткофф обсуждали множество различных тем.

    «Через пять часов он (Уиткофф) вышел, и я спросил: «Что вы обсуждали пять часов?!». Он ответил, что обсуждалось множество интересных вещей», – вспомнил Трамп.

    Напомним, последняя встреча Путина и Уиткоффа прошла в начале августа. Газета ВЗГЛЯД писала, что эта встреча стала примером «спокойной» дипломатии.

    Комментарии (2)
    12 октября 2025, 00:07 • Новости дня
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В поздравительном обращении президент России Владимир Путин назвал опорой суверенитета страны труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

    По словам главы государства, за последние годы достижения АПК России стали предметом национальной гордости, примером динамичного, поступательного развития и успешного освоения современных, передовых технологий.

    Путин напомнил о рекордных урожаях риса и масличных культур в 2024 году, а  урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны. Производство скота и птицы обновило максимальные значения.

    «Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в ста шестидесяти странах мира», – отметил президент в поздравительной речи.

    Путин указал на рост популярности у россиян и зарубежных гостей агротуризма, который позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и другим.

    Он также заметил, что в отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность отрасли, сделать ее  более технологичной. И здесь важнейшим становится вопрос подготовки кадров.

    «Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодежи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», – сказал глава государства.

    Он пообещал, что органы власти будут работать над повышением качества жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, воспитания детей.

    «Подчеркну: все это – важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их решать – вместе с вами», – сказал Путин в заключение поздравительного обращения.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник», считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

    Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

    «Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    Комментарии (2)
    12 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин отменил акцизы на дизель из авиакеросина до мая 2026 года

    Tекст: Ольга Иванова

    С октября текущего года по май 2026 года акцизы на дизель, произведенный с добавлением авиакеросина, не будут взиматься при определенных условиях, указ подписал президент России Владимир Путин.

    Отмена акцизов на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином, вступила в силу с 1 октября, передает РИА «Новости». Новое правило распространяется не только на топливо, произведенное на нефтеперерабатывающих заводах, но и на продукцию, выпущенную российскими компаниями без свидетельства о регистрации лица, осуществляющего переработку нефтяного сырья.

    В тексте указа отмечается: «Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья».

    Как правило, таким способом выпускается зимний сорт дизельного топлива. Мера будет действовать ограниченный срок – с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера до мая

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу, который будет действовать с октября 2025 года по май 2026 года.

    Путин с 1 октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, пишет РИА «Новости». Соответствующий указ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    В документе отмечается: «Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс… расчет величины Кдемп… определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5».

    Демпфер – это механизм, регулирующий выплаты нефтяным компаниям, чтобы сгладить разницу между внутренними и экспортными ценами на топливо. Мораторий фактически замораживает возможность обнуления выплат, что призвано стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.

    Ранее обсуждалась возможность корректировки демпфера из-за колебаний стоимости топлива, однако введение моратория позволит сохранить прежний порядок расчетов до мая 2026 года. Решение принято в ожидании изменений в Налоговый кодекс, которые могут быть рассмотрены в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о временном освобождении от уплаты акцизов на дизель, произведенный с добавлением авиакеросина.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 22:55 • Новости дня
    Лукашенко решил лично передать Путину подарок на день рождения

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен лично передать президенту России Владимиру Путину подарок на его день рождения, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

    «Президенту России наш президент, – они об этом договорились, – свой подарок обязательно передаст лично», – приводит слова Эйсмонт РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

    Эйсмонт рассказала, что речь идет о масштабной картине с пейзажами Валаама, выполненной «по специальному заказу нашим известным белорусским художником Маслениковым».

    По ее словам, подарок был подготовлен к дню рождения президента России, который отмечался 7 октября, однако его не передали во время последнего саммита СНГ в Душанбе.

    В эфире телеканала отметили, что факты свидетельствуют о намерении двух лидеров в ближайшее время увидеться лично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 40 лидеров зарубежных стран, включая глав Китая, Индии, КНДР и стран СНГ, поздравили Путина с днем рождения. Лукашенко в своем поздравлении отметил, что президент России Владимир Путин укрепил суверенитет и авторитет России на международной арене.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин оценил успехи Ульяновской области в сфере спорта

    Путин назвал высоким уровень спортивной активности в Ульяновской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ульяновской области 65,5% жителей регулярно занимаются спортом, что президент России Владимир Путин назвал достойным результатом на встрече с губернатором региона Алексеем Русских.

    Как передает сайт Кремля, Владимир Путин провел встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, в ходе которой обсуждались социально-экономические показатели региона.

    Русских сообщил главе государства, что на сегодняшний день 65,5% жителей области систематически занимаются спортом. Путин прокомментировал этот результат словами: «Хороший показатель, но можно и дальше двигаться».

    Губернатор также рассказал, что объем инвестиций в основной капитал в 2024 году достиг 142 млрд рублей, индекс составил 111%, а по данному показателю регион занял пятое место в Приволжском федеральном округе. Президент отметил, что это хороший показатель.

    Путин обратил внимание на размер государственного долга региона и призвал Русских уделить особое внимание доле коммерческих кредитов, подчеркнув, что они обходятся дорого. Русских пояснил, что рост региональных доходов с 2021 по 2024 год позволил увеличить финансирование социальной поддержки населения, но сопровождается ростом расходов.

    Дополнительно президент поинтересовался работой свободной экономической зоны в области и планами по дальнейшему развитию ключевых отраслей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину о завершении интеграции экономик Донбасса и Новороссии в российскую экономическую систему.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Ульяновской области Русских

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник планирует провести встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В Кремле на приеме у президента с докладом выступит губернатор Ульяновской области Алексей Русских, указал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в графике Путина на понедельник стоят различные встречи и внутренние совещания. Часть из них носит служебный, закрытый характер.

    В августе Путин проводил встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным, а также с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Кремль сообщил о подготовке визита Токаева в Россию

    Путин и Токаев обсудили по телефону предстоящий визит и сотрудничество

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили детали предстоящего государственного визита главы Казахстана в Россию и подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство между странами.

    О содержании беседы между лидерами России и Казахстана сообщила пресс-служба Кремля. Президенты обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества в преддверии государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию.

    В сообщении также отмечается, что главы государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев уделили особое внимание реализации совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    «Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», – говорится в сообщении Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам СНГ объединить усилия для создания центра по прогнозированию чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.

    Токаев также выступил с инициативой о совместной с Россией работе над проектом по созданию предприятий для глубокой переработки зерна.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина и Потанина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с руководителем «Норникеля» Владимиром Потаниным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Потанин будет у Путина с докладом, «Норникель» – это системообразующая компания, указал Песков, передает ТАСС.

    «Традиционно президент держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с развитием Норильска, города. Деятельность компании и жизнь Норильска сильно связаны друг с другом. Поэтому президент всегда уделяет большое внимание», – уточнил представитель Кремля.

    Кроме того, у главы государства намечено еще несколько рабочих встреч, но крупных публичных мероприятий не планируется.

    В последний раз о публичной встрече Потанина и Путина сообщалось в 2021 году. Тогда миллиардер рассказывал главе государства о планах развития «Норникеля».

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин поинтересовался эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

    Путин поинтересовался у Потанина эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин задал вопрос главе «Норникеля» Владимиру Потанину о том, насколько внедрение современных технологий оказывает влияние на улучшение состояния окружающей среды.

    Глава государства отметил, что ему известно о внедрении новейших технологических решений на предприятиях компании, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что важно не только приобретать и устанавливать новое оборудование, но и добиваться его реальной работы на благо экологии.

    «А вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они работали реально и улучшали экологическую ситуацию, действительно выбросы уменьшались?» – спросил Путин на встрече.

    Ранее Путин назвал вопросы экологии приоритетными для России.

    Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Потанина.

    В ходе встречи Потанин сообщил о том, что «Норникель» полностью закрывает внутренние потребности России в редких металлах.

    Комментарии (0)
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии заключить с США «большую сделку»
    Президент Мадагаскара объявил о роспуске парламента
    Лавров напомнил, как Клинтон смотрела убийство Каддафи и хлопала в ладоши
    Польша заявила о невозможности принять новых украинских беженцев
    Союз пациентов попросил Путина не менять систему ОМС
    В Госдуме предложили разрешить родителям посещать школьные собрания онлайн
    В России выступили с инициативой о введении потолка цен на бензин

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

