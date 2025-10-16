Tекст: Алексей Дегтярев

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Артуру Артеменко, занимавшему эту должность с февраля 2017 года по июль 2019 года, передает ТАСС.

Как считает следствие, по приказу Артеменко военнослужащие ВСУ осуществляли многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса. В результате этих действий были ранены и погибли 222 человека, в том числе 17 детей, а также разрушены более 130 объектов гражданской инфраструктуры.

Принимаются меры по его розыску и аресту.

С 2014 года следственными органами СК России возбуждено 8 тыс. 411 уголовных дел о преступлениях киевского режима, в том числе против украинских военнослужащих, представителей военно-политического руководства, членов радикальных объединений и иностранных наемников.

В октябре Следственный комитет России сообщал, что свыше 27 тыс. мирных жителей пострадали от преступлений украинских властей с 2014 года, из них 7,2 тыс. были убиты.

До этого МИД России заявлял о доказательствах убийств военными ВСУ жителей Часова Яра.