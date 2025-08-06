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Мирошник сообщил о доказательствах убийств ВСУ выходящих из Часова Яра жителей
Посол МИД Мирошник: Собраны доказательства убийств ВСУ жителей Часова Яра
Десятки свидетельств об убийствах жителей, пытавшихся покинуть Часов Яр, уже зафиксированы компетентными органами, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По словам Мирошник, компетентные органы уже собрали десятки свидетельств убийств мирных жителей украинскими военными при попытках эвакуации из Часова Яра, передает РИА «Новости».
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что точное количество жертв сейчас определить невозможно. Он отметил, что более точные данные станут доступны спустя месяцы после освобождения города, когда проведут опросы населения, установят места захоронений и проведут эксгумацию для выяснения обстоятельств гибели.
Мирошник рассказал, что существуют устные свидетельства людей, которым удалось эвакуироваться или выбраться из города.
По его словам, украинские военные активно препятствовали этому, расстреливая тех, кто пытался перейти линию фронта и попасть на территорию, контролируемую российскими войсками. На данный момент таких свидетельств зафиксировано несколько десятков.
Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.
Для освобождения Часова Яра российские бойцы прошли 20 километров под артобстрелами.
ВСУ устроили хаотичные обстрелы Часова Яра после отступления.