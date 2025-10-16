Роскачество выявило нарушения вкуса у двух марок сардин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роскачество провело исследование 19 торговых марок консервированных сардин с маслом и выявило нарушения ГОСТа по консистенции, вкусу и укладке рыбы у марок «Fish Перекус» и «Балтийский невод», передает РИА «Новости». Проверка проходила по 59 показателям, включая безопасность, качество и достоверность маркировки.

В пресс-службе организации сообщили: «Роскачество исследовало 19 торговых марок консервов »Сардины с добавлением масла« по 59 показателям безопасности, качества и достоверности маркировке. По результатам исследования шесть торговых марок соответствуют обязательным требованиям законодательства и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Тем самым они могут претендовать на присвоение государственного Знака качества».

У марок «Балтийский невод» и «Fish Перекус» эксперты нашли несоответствия органолептическим характеристикам – по консистенции, вкусу и порядку укладки рыбы. Кроме того, у «Fish Перекус» и «Рыбное меню» обнаружена недостоверная информация о массе нетто: фактический вес оказался больше заявленного производителем.

Вместе с тем все испытанные консервы безопасны с точки зрения микробиологии, соответствуют нормам промышленной стерильности и содержанию соли. В них не выявлено превышения допустимых уровней кадмия, свинца, ртути и гистамина. Также все образцы рыбной продукции соответствуют заявленному виду рыбы – у 13 марок это сардины иваси, у шести – атлантические сардины.

По итогам проверки шесть марок – «Азбука моря», «Барс», «Доброфлот», «5 морей», «Примрыбснаб», Fish House – показали наивысшее качество и могут претендовать на государственный знак после производственного аудита. Эксперты напомнили, что сардины богаты белком, Омега-3 и микроэлементами, но из-за высокого содержания жира их не стоит употреблять слишком часто.

