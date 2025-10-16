Госсовет Франции отклонил жалобу Ле Пен на запрет участвовать в выборах

Tекст: Ирма Каплан

Государственный совет отклонил в среду, 15 октября, апелляцию Марин Ле Пен на приговор о лишении ее права быть избранной и участвовать в выборах, пишет газета Le Monde.

Это лишение права быть избранным не позволяет баллотироваться на парламентских или президентских выборах. Марин Ле Пен оспаривала ее исключение из списков избирателей в апреле и просила Государственный совет передать приоритетное право Конституционному совету.

Ле Пен была приговорена 31 марта к четырем годам тюремного заключения, в том числе двум годам с обязательством носить электронный браслет, штрафу в размере 100 тыс., отстранению от деятельности на пять лет, что ставит под угрозу ее кандидатуру на президентских выборах 2027 года.

Ее обвиняли в том, что она была в центре системы, созданной для оплаты партийных работников деньгами Европейского парламента в размере 4 млн евро в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен отказалась просить помилование у президента Франции Эммануэля Макрона, но подала апелляцию на приговор.

Ожидается, что Апелляционный суд вынесет решение до лета, то есть задолго до президентской кампании 2027 года. Послабление позволило бы Марин Ле Пен выставить свою кандидатуру на выборах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, судебное решение о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах 2027 года угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов.

Она собиралась обратиться в Европейский суд по правам человека и Конституционный совет Франции, чтобы оспорить решение о лишении свободы и запрете баллотироваться на президентских выборах.