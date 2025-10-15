Госдума одобрила корректировку параметров бюджета России на 2025 год

Tекст: Елизавета Шишкова

Документ был внесен правительством и подготовлен с учетом предварительных итогов социально-экономического развития, а также исполнения бюджета за январь–август, передает РИА «Новости».

По новой редакции доходы федерального бюджета на 2025 год уменьшатся почти на 2 трлн рублей и составят 36,562 трлн рублей, при этом расходы останутся прежними – 42,298 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 5,736 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов заявил: «Доходы идут за макроэкономикой. Макроэкономика меняется в связи с тем, что мы обеспечиваем контроль над инфляцией, и задача снизить процентные ставки как основной источник для финансирования развития экономики… В соответствии с бюджетным правилом общий объем расходов не изменяется». Он также отметил важность синхронизации бюджетной политики с действиями Центрального банка для сохранения лимита расходов и укрепления антиинфляционных мер.

В законопроекте предусмотрено увеличение финансирования отдельных направлений. Более 144 млрд рублей дополнительно направят на национальные проекты, почти 235 млрд рублей – на льготные ипотечные программы, а 18,8 млрд рублей – на ремонт дорог. Повысится поддержка регионов, сельхозпроизводителей и финансирование мер по борьбе с природными катаклизмами.

Объем средств Фонда национального благосостояния на конец года увеличится на 879,8 млрд рублей, а государственный долг вырастет на 2 трлн рублей и достигнет 38,55 трлн рублей к началу 2026 года. Счетная палата РФ дала законопроекту положительное заключение, сообщил ее председатель Борис Ковальчук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доходы от налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет России в 2026 году составят 17,5 трлн рублей, в 2027 году – 19,3 трлн рублей, а в 2028 году – 20,7 трлн рублей.

Прожиточный минимум в России в 2026 году определен в размере 18 939 рублей.