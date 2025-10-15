В России заочно арестовали Кара-Мурзу

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро из-за конфликта в 2008 году

Tекст: Вера Басилая

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии, поданный в 2018 году, постановив взыскать с России 253 млн евро за якобы нарушения прав человека после конфликта 2008 года, передает ТАСС.

При этом в октябре 2021 года ЕСПЧ отклонил заявления жителей Южной Осетии о нарушениях прав человека грузинскими военными во время военного конфликта 2008 года.

Заявители указывали на непропорциональное использование силы грузинской армией в отношении мирных жителей, включая массовые обстрелы и действия военных в Цхинвале. Суд посчитал, что Грузия не могла осуществлять власть в этих районах.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых имели гражданство России, а также своих миротворцев.

В ходе пятидневного конфликта погибло более 1 тыс. человек, включая 72 российских военнослужащих.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии – Абхазии.

Ранее Кремль заявил, что Россия не признает и не намерена исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что войну с Россией в 2008 году начал режим бывшего президента Михаила Саакашвили по заказу deep state.

Премьер-министр при этом назвал грузинских солдат героями и обвинил Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии.

МИД России напомнил о необходимости диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом.