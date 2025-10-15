Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.3 комментария
ВСУ забросали Херсонскую область натовскими минами с дронов
На Херсонском направлении украинские боевики применяют тяжелые беспилотники «Баба-Яга» для дистанционного минирования дорог натовскими минами, сообщил десантник бронегруппы «Днепра» с позывным «Шпагат».
По его словам, украинские боевики на херсонском направлении ночью сбрасывали с тяжелых беспилотников «Баба-Яга» магнитные мины натовского производства, реагирующие на железо, передает РИА «Новости». «Шпагат» рассказал: «Приходилось сталкиваться с минами натовского производства. Используют дистанционное минирование. Минируют дороги. Скидывают с «Бабы-Яги». Реагируют они просто на железо и производят детонацию».
Он также сообщил, что российские саперы заблаговременно уничтожают все опасные устройства, поэтому военные не несут ущерба от этих мин. Однако, по его словам, от таких мин могут пострадать мирные жители, передвигающиеся на автомобилях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. На Украине изъяли бракованные мины после жалоб ВСУ.