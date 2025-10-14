Экономист Балынин рассказал о новых правилах выплат пенсионных накоплений

Tекст: Алексей Дегтярев

Возможность получить всю сумму пенсионных накоплений за один раз появится у мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, если их накопления не превышают 457,35 тыс. рублей в 2027 году, пояснил Балынин «Газете.Ru».

В 2028 году этот лимит вырастет до 475,66 тыс. рублей.

Балынин объяснил, что новое правило связано с увеличением прожиточного минимума: в 2027 году он составит 19,7 тыс. рублей на душу населения и 16,94 тыс. рублей для пенсионеров, а в 2028 году – 20,49 тыс. и 17,62 тыс. рублей соответственно. Если накопления ниже установленного значения, гражданину будет назначена единовременная выплата.

По оценкам эксперта, в 2027 году разовую выплату смогут получить около 593 тыс. россиян, а в 2028 году – 574 тыс. Средний размер выплаты составит 119,3 тыс. рублей в 2027 году и 113,5 тыс. рублей в 2028 году. Кроме того, ежегодно порядка 700–800 тыс. человек получат выплаты из негосударственных пенсионных фондов.

Балынин уточнил, что застрахованные лица вправе выбрать между пожизненной накопительной пенсией и срочной пенсионной выплатой. Разовая выплата назначается при сумме накоплений меньше расчетного значения, привязанного к прожиточному минимуму пенсионера.

Ранее в Госдуме сообщали, что в ноябре 2025 году планируется плановое повышение пенсий, оно затронет граждан старше 80 лет, инвалидов первой группы и работников вредных производств.

До этого в парламенте рассказывали о повышении пенсий для отдельных категорий пенсионеров.