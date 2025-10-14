Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
Экономист Балынин рассказал о новых правилах выплат пенсионных накоплений
Право на разовую выплату пенсионных накоплений получат граждане, достигшие соответствующего возраста, если сумма их накоплений окажется ниже установленного порога, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
Возможность получить всю сумму пенсионных накоплений за один раз появится у мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, если их накопления не превышают 457,35 тыс. рублей в 2027 году, пояснил Балынин «Газете.Ru».
В 2028 году этот лимит вырастет до 475,66 тыс. рублей.
Балынин объяснил, что новое правило связано с увеличением прожиточного минимума: в 2027 году он составит 19,7 тыс. рублей на душу населения и 16,94 тыс. рублей для пенсионеров, а в 2028 году – 20,49 тыс. и 17,62 тыс. рублей соответственно. Если накопления ниже установленного значения, гражданину будет назначена единовременная выплата.
По оценкам эксперта, в 2027 году разовую выплату смогут получить около 593 тыс. россиян, а в 2028 году – 574 тыс. Средний размер выплаты составит 119,3 тыс. рублей в 2027 году и 113,5 тыс. рублей в 2028 году. Кроме того, ежегодно порядка 700–800 тыс. человек получат выплаты из негосударственных пенсионных фондов.
Балынин уточнил, что застрахованные лица вправе выбрать между пожизненной накопительной пенсией и срочной пенсионной выплатой. Разовая выплата назначается при сумме накоплений меньше расчетного значения, привязанного к прожиточному минимуму пенсионера.
Ранее в Госдуме сообщали, что в ноябре 2025 году планируется плановое повышение пенсий, оно затронет граждан старше 80 лет, инвалидов первой группы и работников вредных производств.
До этого в парламенте рассказывали о повышении пенсий для отдельных категорий пенсионеров.