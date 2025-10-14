  • Новость часаЭксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    России удалось пустить инфляцию вспять
    США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    В Индии прошли массовые задержания мусульман за лозунг «Я люблю Мухаммеда»
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    ФСБ возбудила дело против Ходорковского и его сообщников
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    14 октября 2025, 13:42 • Новости дня

    Экономист Балынин рассказал о новых правилах выплат пенсионных накоплений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Право на разовую выплату пенсионных накоплений получат граждане, достигшие соответствующего возраста, если сумма их накоплений окажется ниже установленного порога, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

    Возможность получить всю сумму пенсионных накоплений за один раз появится у мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, если их накопления не превышают 457,35 тыс. рублей в 2027 году, пояснил Балынин «Газете.Ru».

    В 2028 году этот лимит вырастет до 475,66 тыс. рублей.

    Балынин объяснил, что новое правило связано с увеличением прожиточного минимума: в 2027 году он составит 19,7 тыс. рублей на душу населения и 16,94 тыс. рублей для пенсионеров, а в 2028 году – 20,49 тыс. и 17,62 тыс. рублей соответственно. Если накопления ниже установленного значения, гражданину будет назначена единовременная выплата.

    По оценкам эксперта, в 2027 году разовую выплату смогут получить около 593 тыс. россиян, а в 2028 году – 574 тыс. Средний размер выплаты составит 119,3 тыс. рублей в 2027 году и 113,5 тыс. рублей в 2028 году. Кроме того, ежегодно порядка 700–800 тыс. человек получат выплаты из негосударственных пенсионных фондов.

    Балынин уточнил, что застрахованные лица вправе выбрать между пожизненной накопительной пенсией и срочной пенсионной выплатой. Разовая выплата назначается при сумме накоплений меньше расчетного значения, привязанного к прожиточному минимуму пенсионера.

    Ранее в Госдуме сообщали, что в ноябре 2025 году планируется плановое повышение пенсий, оно затронет граждан старше 80 лет, инвалидов первой группы и работников вредных производств.

    До этого в парламенте рассказывали о повышении пенсий для отдельных категорий пенсионеров.

    13 октября 2025, 18:40 • Новости дня
    Sohu: «Буревестник» изменил стратегический баланс в мире
    Sohu: «Буревестник» изменил стратегический баланс в мире
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перспективная российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» способна преодолевать любые системы ПРО, что вызывает обеспокоенность в США и НАТО.

    Китайское издание Sohu оценило влияние нового оружия, о котором недавно говорил президент России Владимир Путин. Разработка способна изменить стратегический баланс в мире, считают авторы материала, передает Lenta.Ru.

    Автор материала предположил, что речь идет о крылатой ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Она отличается большой дальностью и способна обходить любые системы противоракетной обороны, а ее высокая скорость не оставит противнику времени на реакцию.

    «Буревестник» непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», – говорится в публикации.

    Ранее китайские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин, упомянув о новом российском оружии, произвел впечатление на противников страны.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник». Депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что анонсированное Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник».

    13 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху

    Milliyet: Эрдоган развернул самолет из-за возможного визита Нетаньяху на саммит в Египте

    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявили о готовности бойкотировать саммит в Египте, если бы туда прибыл глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Эрдоган прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в международном саммите по окончанию войны Израиля и ХАМАС, но его самолет не сразу совершил посадку, пишет Milliyet, передает РБК. По данным издания, президент Турции отказался разрешить посадку самолета, узнав, что Нетаньяху может прибыть на мероприятие.

    После того как Эрдоган заявил, что не будет участвовать в саммите в случае приезда израильского премьера, участие Нетаньяху было отменено. Затем самолет президента Турции, некоторое время круживший над Красным морем, приземлился в Шарм-эш-Шейхе. Эту же информацию подтвердил телеканал TGRT.

    Иракское агентство INA сообщает, что аналогичную позицию занял и глава правительства Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. По информации источника INA, ас-Судани уведомил египетскую и американскую стороны, что Ирак не будет участвовать в саммите в случае присутствия Нетаньяху.

    Источник агентства добавил, что президент США Дональд Трамп пытался обеспечить участие израильского премьера в саммите, однако большинство стран поддержали позицию Ирака, и попытка не увенчалась успехом.

    Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани собираются обсудить прекращение огня в секторе Газа на предстоящем «саммите мира» 13 октября.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 21:43 • Новости дня
    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море

    В Черном море затонуло судно Eileen с украинским экипажем

    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море
    @ maritime.bg

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря потерпело крушение судно, на борту которого находились десять украинских моряков, спасательная операция завершилась успешно.

    О происшествии сообщает болгарское издание Maritime. По данным портала, грузовое судно Eileen с украинским экипажем затонуло в Черном море на расстоянии 260 километров от города Варна.

    На борту судна находились десять украинских моряков, всех удалось спасти. В спасательной операции принимали участие службы Турции, Румынии и Болгарии.

    Причины затопления и детали происшествия в настоящее время уточняются. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

    Ранее в районе Одессы сухогруз получил серьезные повреждения и начал тонуть после предположительного подрыва на мине

    14 октября 2025, 03:59 • Новости дня
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship завершился приводнением в Индийском океане и огненной вспышкой, после которой ведущий трансляции заявил, что SpaceX «не собиралась сегодня возвращать Starship».

    Испытательный полет продолжался 1 час и 6 минут. В ходе запуска корабль вывел из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы Starlink, передает ТАСС.

    Также компании удалось повторно запустить двигатель Raptor, а инженеры проверили улучшения, которые были внедрены для повышения надежности аппарата при возвращении.

    После приводнения корабля на поверхности воды была замечена огненная вспышка. «Мы не собирались сегодня возвращать Starship», – заявил ведущий трансляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship был произведен с космодрома Starbase в штате Техас.

    13 октября 2025, 14:49 • Новости дня
    Лауреат Нобелевской премии по экономике дал связанный с США и Китаем совет Европе

    Нобелевский лауреат Агьон призвал ЕС не уступать США и Китаю в технологиях

    Tекст: Вера Басилая

    Лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2025 года Филипп Агьон призвал европейские страны не позволять США и Китаю стать безусловными технологическими лидерами.

    Лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2025 года Филипп Агьон обратился к европейским странам с призывом не допустить технологического доминирования США и Китая, передает РИА «Новости».

    По его словам, европейские страны должны осознать, что больше нельзя «проигрывать США и Китаю».

    Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля будет вручена за объяснение инновационного экономического роста. В этом году лауреатами стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит.

    14 октября 2025, 09:31 • Новости дня
    FT: США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    FT: США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    @ Mass Communication Specialist 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По оценкам аналитиков, США смогут выделить Киеву ограниченное количество ракет Tomahawk, что не способно существенно повлиять на ход боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон.

    США способны выделить Киеву только от двадцати до пятидесяти ракет Tomahawk, что не сможет существенно повлиять на ход конфликта на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

    Директор оборонной программы в CNAS Стейси Петтиджон заявила: «Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны».

    По информации бывшего сотрудника Пентагона Марка Канчиана, США имеют в распоряжении 4150 таких ракет, но на практике поставки Киеву будут ограничены. С 2022 года Пентагон закупил 200 ракет Tomahawk, из которых уже более 120 были использованы, а в бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование еще только на 57 ракет.

    Газета отмечает, что Вашингтону, вероятно, потребуется часть этих ракет для потенциальных ударов по территории Венесуэлы. Кроме того, неназванный украинский чиновник сообщил изданию, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по вопросу дальнейших поставок вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву может привести к угрозе ракетной войны.

    Эксперт Степанов отметил, что военное сотрудничество России с Кубой стало ответом на возможную передачу Tomahawk на Украину.

    13 октября 2025, 18:22 • Новости дня
    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    Губернатор Цыбульский: В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат
    @ Tsybulskiy_A

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месторождении имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области найден уникальный алмаз весом 340 карат, сообщил глава региона Александр Цыбульский.

    По словам губернатора, это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает компания «АГД Даймондс».

    «Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает «АГД Даймондс», и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», – написал он в своем Telegram-канале.

    Цыбульский отметил, что камень отличается не только внушительными размерами, но и исключительным качеством, что придает ему особую ценность на рынке. В природных условиях доля таких кристаллов составляет не более двух процентов от общего числа алмазов.

    В мае в Якутии обнаружили уникальный алмаз янтарного цвета, масса которого составила 468,3 карата, а размеры достигли 56 на 54 на 22 миллиметра.

    13 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства

    В Госдуме рассказали о вступающих с ноября законах

    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала ноября текущего года россиян ожидает верификация сим-карт, новые требования к брокерам и автоматические проверки наследственных долгов.

    О ключевых изменениях в законодательстве, вступающих в силу в ноябре 2025 года, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, передает RT. До 1 ноября операторы мобильной связи должны завершить верификацию абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года, включая частных и корпоративных клиентов. Это направлено на борьбу с фиктивными номерами и защиту от мошенничества.

    Говырин пояснил: «По сути, это наводит порядок в учете сим-карт, чтобы исключить фиктивные номера и защитить пользователей от мошенничества».

    С 1 ноября производителей и поставщиков растительного масла и кормов для животных обяжут подавать сведения о товарах в систему маркировки «Честный знак». Закон направлен на предотвращение подделок и повышение безопасности продукции.

    С 5 ноября брокеры будут обязаны четко информировать инвесторов о потенциальных рисках и быстро реагировать на жалобы клиентов. Вводятся новые стандарты качества обслуживания на финансовом рынке.

    С 24 ноября нотариусы начнут автоматически уведомлять наследников о задолженностях умерших через единый реестр кредитных историй. Это позволит избежать неожиданных финансовых обязательств, связанных с наследством.

    Дополнительно с 1 ноября налоговые органы получат право взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке, сообщил депутат Игорь Антропенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов предложила существенно увеличить штрафы за неправильное обращение с животными для граждан, должностных и юридических лиц. Плановое повышение пенсий в ноябре 2025 года затронет граждан старше 80 лет, инвалидов первой группы и работников вредных производств. Председатель думского комитета Леонид Слуцкий сообщил, что Россия и КНДР вскоре запустят совместные заседания комитетов по международным делам.

    13 октября 2025, 23:49 • Новости дня
    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США

    Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для Tomahawk

    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Антон Антонов

    На выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk, сообщают информационные агентства.

    Новые разработки были представлены на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне, передает РИА Новости.

    Oshkosh впервые показала X-MAV – автономную мобильную установку, оснащенную четырьмя управляемыми ракетами наземного базирования Tomahawk, предназначенную для поддержки будущих дальнобойных боеприпасов.

    Также на выставке был представлен легкий многоцелевой аппарат L-MAV, разработанный для борьбы с беспилотниками, и средний автономный аппарат M-MAV с реактивной системой залпового огня.

    Руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс заявил: «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассматривали возможность передачи Украине ракет «Томагавк». Эти ракеты используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако создание новой пусковой установки для них не представляет особых проблем.

    14 комментариев


    14 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    Лавров напомнил, как Клинтон смотрела убийство Каддафи и хлопала в ладоши

    Лавров напомнил арабским журналистам о радости Клинтон убийству Каддафи

    Лавров напомнил, как Клинтон смотрела убийство Каддафи и хлопала в ладоши
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил арабским журналистам, как бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон радовалась убийству ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил арабским журналистам, как бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон радовалась убийству ливийского лидера Муаммара Каддафи, передает RT.

    По словам Лаврова, Клинтон «наблюдала за его физическим уничтожением в прямом эфире и хлопала в ладоши».

    Глава МИД также сообщил, что бывший сирийский президент Башар Асад сейчас проживает в Москве. Он объяснил, что России пришлось предоставить ему и его семье убежище из гуманитарных соображений, поскольку на родине им грозило физическое уничтожение, аналогичное судьбе Каддафи.

    Напомним, в 2011 году Клинтон с улыбкой прокомментировала новость об убийстве Каддафи.

    «Мы пришли, мы увидели, он умер», – прокомментировала Клинтон.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Башар Асад и его семья находятся в Москве по гуманитарным причинам из-за угрозы их жизни.

    После переезда в Москву в 2023 году Башар Асад увлекся онлайн-играми и сейчас живет с семьей в апартаментах в «Москва-Сити».

    13 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    @ Amr Nabil/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил о невозможности начала третьей мировой войны, особенно на Ближнем Востоке.

    Слова Дональда Трампа прозвучали в ходе саммита по сектору Газа, передает РИА «Новости». Президент США отметил, что разговоры о третьей мировой войне на Ближнем Востоке ведутся постоянно, но этому не суждено сбыться.

    Трамп подчеркнул: «Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет». Его выступление транслировали в прямом эфире СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны, выступая в парламенте Израиля.

    13 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение
    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Таинственная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вновь вышла в эфир и передала кодированное сообщение 13 октября.

    В голосовом сообщении в Telegram-канале «УВБ-76 логи» прозвучала фраза: «НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467», передает Ura.ru. Обычно радиостанция транслирует характерный жужжащий сигнал, но иногда эфир прерывается короткими наборами слов и цифр.

    Передача началась в 13.07 мск и стала первой с момента недельного перерыва в вещании. Возобновление активности станции совпало с началом учений НАТО Steadfast Noon.

    Напомним, в понедельник союзники НАТО приступили к ежегодным учениям Steadfast Noon по отработке ядерного сдерживания, при этом реальные боезаряды в маневрах не используются.

    Ранее сообщалось, что во время неформального саммита Европейского союза в Копенгагене в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало загадочное слово.

    В начале июля радиостанция УВБ-76, более известная как «жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир с двумя сообщениями: «НЖТИ 28769 ГОЛОДИКАРЬ 8060 0174» и «НЖТИ 67865 ПАСТИЛКА 5109 7929».

    13 октября 2025, 17:09 • Новости дня
    Россия вернула моряка после трех лет заключения на Украине

    Москалькова: Россия вернула моряка Елетина после трех лет заключения на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошла встреча освобожденного после трех лет заключения на Украине моряка Дениса Елетина с его семьей, организованная правозащитниками.

    Возвращение Елетина, который работал старшим помощником на судне Comet под флагом Либерии, стало возможным благодаря участию уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, передает РИА «Новости». Мужчина был единственным россиянином на борту и оказался в порту Одессы после начала спецоперации.

    В июле 2022 года сотрудники СБУ задержали Елетина по подозрению в «призывах к изменению границ Украины». Его приговорили к трем годам лишения свободы. После завершения срока, при поддержке Москальковой, моряка обменяли и вернули в Россию.

    В понедельник в Доме прав человека в Москве состоялась его встреча с женой и сыном. «Три года с лишним Россия боролась за освобождение Дениса. Абсолютно несправедливое задержание, нечестное, незаконное удержание нашего гражданина на территории Украины, моряка, который выполнял свой долг и ничего плохого не сделал», – заявила Москалькова на встрече.

    Уполномоченный отметила, что для возвращения Елетина она обращалась в международные правозащитные организации, к Верховному комиссару ООН по правам человека, папе римскому и вела диалог с омбудсменом Верховной Рады Украины.

    В сентябре Москалькова сообщила о скором возвращении пятерых россиян с Украины. Ранее она обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.

    14 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный музей морских котиков ВМС США опубликовал поздравление с 250-летием американского флота, сопроводив его фотографией российского ракетного крейсера «Варяг», сообщил репортер Wall Street Journal Дэвид Браун. Он нашел целую серию таких поздравлений.

    Поздравительный пост с изображением российского корабля был размещен в соцсетях. В публикации был использован снимок, предположительно, ракетного крейсера «Варяг» проекта 1164, известного как «Атлант», передает РИА «Новости».

    «Это российский ракетный крейсер», – указал Браун в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Затем он опубликовал целую серию подобных поздравлений, где американскими политиками и организациями по ошибке были использованы корабли России и других стран. Публикуя одно за другим изображения с подобными ошибками, журналист написал: «Пожалуйста, остановитесь. У меня есть семья».

    Администрация музея не стала исправлять ошибку, а просто удалила запись из социальной сети.

    «Варяг» служит в составе Тихоокеанского флота с 1996 года, однако был введен в строй еще в 1989 году в СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Пентагон опубликовал в соцсетях поздравление по случаю Дня флага США, при этом на прикрепленном изображении можно увидеть «российский триколор».

    13 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает РИА «Новости». Это произошло в ходе саммита по урегулированию ситуации в Газе, проходящего в египетском Шарм-эш-Шейхе.

    Во время разговора с Алиевым Трамп повернулся к нему и спросил: «Где ваш соотечественник?» После этого Алиев жестом указал на Пашиняна. В ответ Трамп добавил: «Вы, ребята, все еще ладите?».

    Президент США напомнил. что Армения и Азербайджан «сражались» 32 года, а «мы уладили все за час».

    В августе Трамп не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире и объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    Позже на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в резиденции Чекерс Трамп снова перепутал Армению с Албанией.

