    России удалось пустить инфляцию вспять
    США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    В Индии прошли массовые задержания мусульман за лозунг «Я люблю Мухаммеда»
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    В Вашингтоне показали новые мобильные пусковые установки для «Томагавков»
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    ФСБ возбудила дело против Ходорковского и его сообщников
    Замороженные активы России назвали единственным способом спасения Украины
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    14 октября 2025, 12:56 • Новости дня

    Штурмовики ВС России установили контроль над островом Переяславский

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики 205-й мотострелковой бригады полностью установили контроль над островом Переяславский на херсонском направлении, вытеснив украинские подразделения и закрепившись на новых позициях, сообщил командир отделения штурмовиков 205-й Майкопской бригады с позывным «Алабай».

    По его словам, остров Переяславский на херсонском направлении перешел под полный контроль российских штурмовиков, передает РИА «Новости».

    «Задачу выполнили успешно. Была поставленная боевая задача зайти на Переяславский остров группой штурмовиков, взять его под контроль. Выбить группы ВСУ. А также продолжать удерживать, чтобы группы ВСУ не смогли зайти на наши боевые позиции, которые находятся на острове Переяславский. Остров удержали, без потерь», – заявил «Алабай».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что западные инструкторы готовят бойцов ВСУ для диверсионной деятельности. Он также отметил увеличение числа атак дронов ВСУ на гражданские объекты в регионе. Сальдо заявил, что иностранные инструкторы заставляют украинских военных форсировать Днепр, несмотря на большие потери среди личного состава.

    13 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине

    Политолог Лукьянов: Слова Трампа о «Томагавках» – часть закулисной игры

    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    @ Lt. James Caliva/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Намерение главы Белого дома Дональда Трампа обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk Украине сигнализирует о планах США предложить Москве пакетные условия по украинскому урегулированию, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Стиль и методы переговоров Трампа хорошо известны – вести диалоги со всеми акторами какого бы то ни было процесса, маневрируя от миролюбивого до резкого тона и не отмахиваясь при этом ни от одной из сторон. Все это мы видим и в части украинского урегулирования», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским. Это обычный способ коммуникации для американского лидера. При этом, судя по предыдущему примеру с Javelin, можно допустить, что некоторое количество ракет действительно будет поставлено Киеву. Но это не изменит общую динамику СВО», – продолжил спикер.

    «Нам неизвестно, в чем заключались базовые контуры договоренностей на Аляске, но, судя по всему, они были достигнуты. И нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает, что сейчас между Москвой и Вашингтоном ведется закулисная игра именно в контексте проработанных в Анкоридже тезисов. Судя по всему, они имели гораздо более предметное очертание, чем можно было подумать сразу после саммита», – отметил аналитик.

    «Впрочем, кейс с Tomahawk может показывать, что Трамп действительно хочет добиться прекращения боевых действий в зоне СВО. Для него это актуально особенно сейчас, когда он «триумфально завершает» конфликт в Газе. При этом необходимость избавиться от первопричин конфликта вряд ли является принципиальным условием для главы Белого дома. Его задача – заморозить открытое противостояние, а затем переложить глубинную работу на другие страны», – указал он.

    «Вместе с тем сам факт передачи Tomahawk сильно омрачит процесс диалога США и России. Вряд ли Трамп хочет переходить к такому сценарию, поэтому во всех его заявлениях и действиях по усилению ВСУ я вижу, прежде всего, попытку активизировать диалог по мирному урегулированию», – поделился мнением политолог.

    «С самого начала разговоров про Tomahawk было понятно, что это диалоги не про оружие, а про фигуру дипломатического воздействия Трампа на Москву. Образно говоря, для главы Белого дома это карта, которую нужно выложить на стол, сказать, что она козырная, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой. В таких делах любая угроза самоценна, безотносительно факта ее применения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Думаю, при обсуждении потенциальных поставок Tomahawk Киеву Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые из условий, которые выдвигает Запад в рамках украинского урегулирования, в частности о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Вместе с тем американский лидер в общении с российским коллегой также включит в пакет какие-то пункты, которыми предварительно согласен поступиться Киев. Видимо, как раз это глава Белого дома обсуждал с Зеленским», – продолжил спикер.

    «При этом военно-политическая аналитика говорит о том, что Украина во многом исчерпывает варианты сохранения позиций на фронте, которыми они постоянно гордились. Сейчас эти медленные количественные изменения, которые накапливала российская армия на протяжении последних месяцев, могут резко перейти в качественную плоскость и резко ухудшить положение ВСУ. После чего козырная карта в виде некоего дальнобойного американского оружия во многом потеряет ценность», – спрогнозировал он.

    «Я считаю, что десяток Tomahawk точно не помогут ВСУ переломить ситуацию, а большее количество ракет Вашингтон просто не сможет передать, поскольку у США должны быть неснижаемые остатки всех видов вооружения на фоне общего геополитического расклада в мире и потенциальной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с Китаем и Тайванем», – детализировал эксперт.

    «Также важно помнить, что переговоры между США и Россией не ведутся о заключении мира, поскольку страны не находятся в состоянии войны, а логика гибридного конфликта говорит о том, что позиция Трампа может поменяться в диалоге с Путиным. Тем более что в Белом доме понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято, но стороны добились прогресса в переговорах по этому вопросу, сообщает издание. Также стороны обсуждали поставки ВСУ новой партии систем ПВО Patriot.

    Ранее Трамп указывал, что он «в некотором роде принял решение» о продаже Tomahawk странам НАТО, которые поставят их Украине. При этом он отмечал, что хочет знать, как ВСУ будут применять ракеты. По словам американского лидера, украинской стороне, возможно, даже не придется их использовать, поскольку одного их наличия может быть достаточно, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.

    Зеленский в ответ заявил: «Есть хорошие варианты и веские идеи о том, как по-настоящему укрепить наши позиции». «Необходимо, чтобы российская сторона была готова к реальной дипломатии – этого можно добиться силой», – сказал он. Он также заверил, что «речь идет исключительно о военных целях».

    Между тем Путин отмечал, что ответом России на поставку Tomahawk ВСУ станет «усиление системы ПВО». «Мы будем их сбивать», – сказал российский лидер. Тем не менее передача этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля», предупредил он.

    «Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», – констатировал российский лидер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил: «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа». Он напомнил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. «Как отвечать России? Вот именно!» – намекнул он.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине Tomahawk, и эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. При этом, добавил он, несмотря на опасность и эффективность Tomahawk, их поступление в распоряжении ВСУ не сможет изменить ситуацию на фронте. По мнению представителя Кремля, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий в зоне СВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что появление Tomahawk на Украине не окажет влияния на ход боевых действий. По мнению дипломата, инициатива обсуждения такой помощи ВСУ связана, прежде всего, с давлением европейских стран на Вашингтон. По его словам, США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче ракет пока нет.

    Крылатая ракета Tomahawk – это многоцелевая дозвуковая ракета с дальностью до 2,5 тыс. км, скоростью около 880 км/ч и высокой точностью наведения, способная поражать как наземные, так и морские цели. По данным из открытых источников, ракета имеет высоту полета от 30 до 150 м, что позволяет обходить рельеф местности.

    13 октября 2025, 19:15 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область

    Военный эксперт Рожин: Освобождение Мирнограда пройдет по красноармейскому сценарию

    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские войска решают задачу полного освобождения Красноармейской агломерации. Мирноград станет одним из этапов ее достижения. ВС РФ плавно развивают уже достигнутые успехи в городе и препятствуют регулярному снабжению противника в этом районе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о заходе российских сил в восточные районы Мирнограда.

    «Российские войска приблизились к восточным окраинам Мирнограда (Димитрова). Противнику до сих пор удается удерживать городскую застройку населенного пункта, однако его положение ухудшается с каждым часом, поскольку ВСУ здесь испытывают колоссальные логистические проблемы», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Дело в том, что все основные пути снабжения фактически обстреливаются нашими солдатами с помощью БПЛА. Конечно, на текущий момент город «обрезан» не до конца: в его округе расположено большое количество сел, которые считаются частью его небольшой агломерации. Сейчас мы их активно зачищаем», – поясняет он.

    «После того, как это будет сделано, у ВС РФ появится возможность вести более активные действия в городской застройке, как это было в Красноармейске. Собственно, как и говорил глава ДНР Денис Пушилин, процесс освобождения поселков начался еще в конце лета. С тех пор мы достигли немало успехов», – акцентирует эксперт.

    «То есть на сегодняшний день перед нами стоит задача полностью освободить всю Красноармейскую агломерацию, в состав которой и входит Мирноград. В дальнейшем это позволит перейти российским войскам в наступление на Доброполье и даже усилить давление на Днепропетровскую область к западу от Красноармейска», – заключил Рожин.

    Ранее ВС РФ зашли в восточные районы Мирнограда (Димитрова) Донецкой Народной Республики. Достичь этого удалось усилиями подразделения группировки войск «Центр», которое также освободило населенный пункт Московское. В ходе операции было нанесено поражение двум штурмовым полкам ВСУ, бригаде морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии. Примечательно, что о начале боев в Мирнограде глава ДНР Денис Пушилин объявил еще в конце июля, писал «Коммерсант».

    Напомним, Мирноград является восточным пригородом крупного логистического узла. Этот населенный пункт, находящийся в 50 км от Донецка, имеет важное стратегическое значение. По состоянию на 2020 год его население составляло 50 тыс. человек.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    14 октября 2025, 03:22 • Новости дня
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

    На соответствующий вопрос Трамп ответил: «Думаю, что да», – передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне запланирована на пятницу. Зеленский намерен обсудить вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    14 октября 2025, 06:38 • Новости дня
    Британский доброволец рассказал об уничтожении Challenger российскими танками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский участник спецоперации на стороне России Эйден Миннис отметил низкую эффективность танков Challenger в столкновениях с российской бронетехникой, подчеркнув их регулярные потери.

    Миннис рассказал о низкой эффективности британских танков Challenger, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Честно говоря, не очень. Их постоянно уничтожают при любом взаимодействии с российскими визави».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис заявил, что британские СМИ напоминают ему пропаганду Геббельса. Британский доброволец Миннис пригрозил бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России в зоне спецоперации на Украине.

    13 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    «Сотрудники ТЦК» на сутки заблокировали машину с экс-футболистом на Украине

    «Сотрудники ТЦК» заблокировали машину с экс-футболистом Задорожным на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Тернополе на Украине машину с бывшим футболистом, тренером Сергеем Задорожным и его супругой заблокировали неизвестные в военной форме, которые заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    Неизвестные, одетые в балаклавы и военную форму, в течение суток блокировали автомобиль с гражданскими лицами. Они представились военкомами и действовали в присутствии полиции, установив металлические ежи под колеса машины у торгового центра, передает ТАСС.

    Задорожного и его жену дома ждут двое детей. По словам женщины, ее муж пока не получил отсрочку от мобилизации, но подал необходимые документы для оформления.

    Вокруг автомобиля собралась толпа возмущенных прохожих, которые активно спорили с людьми в камуфляже. Особое негодование вызвал призыв не давать находящимся в машине ни еды, ни воды.

    Как сообщили украинские СМИ, в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет. В полиции отказались объяснять, кто блокирует машину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти выделили 500 млн гривен на экстренную мобилизацию. Власти Украины заявили, что не намерены прекращать мобилизацию даже при достижении перемирия.

    14 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотники над Воронежской областью
    ПВО сбила беспилотники над Воронежской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над двумя муниципалитетами Воронежской области силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

    «Дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Гусев в Telegram.

    По предварительной информации, в результате атаки повреждений инфраструктуры не произошло, никто не пострадал. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами противовоздушной обороны России были уничтожены семь украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Один беспилотник был сбит над территорией Республики Крым.

    14 октября 2025, 04:08 • Новости дня
    Посол в Бельгии Гончар предрек ЕС убытки в случае попытки изъять активы России

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная конфискация суверенных активов России приведет к убыткам внутри Евросоюза, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    Гончар заявил, что любые попытки конфисковать или использовать суверенные активы России будут расценены как воровство и незаконный шаг, который противоречит нормам международного права, передает ТАСС.

    «Реакция будет соразмерной. Могу вас заверить, что если еэсовцы все же решатся реализовать этот замысел, их разговоры о солидарности быстро сменятся подсчетом убытков», – заявил Гончар, подчеркнув, что правовая база для ответных мер в России уже создана.

    Посол отметил, что страны, причастные к попыткам изъятия российских активов, понесут ответственность, и спрятаться от последствий не получится. Он добавил, что ранее бельгийские власти считали конфискацию нецелесообразной и предупреждали о рисках для доверия к западным финансовым институтам, но теперь обсуждают возможность изъятия при наличии коллективных гарантий со стороны всех стран ЕС.

    По словам посла, чем сложнее коллективному Западу находить средства для поддержки киевского режима и чем тяжелее ситуация на Украине, тем настойчивее Евросоюз и наиболее русофобские страны-члены стараются убедить сомневающихся, включая Бельгию, согласиться на изъятие российских замороженных активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель отказывается поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств. Бельгийский депозитарий Euroclear призывал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    13 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Эффективность украинских мобильных групп по борьбе с БПЛА оказалась минимальной

    Tекст: Антон Антонов

    Эффективность мобильных огневых групп, созданных на Украине для борьбы с дронами, оказалась крайне низкой, сообщил глава фонда, обеспечивающего третий армейский корпус ВСУ Олег Петренко.

    «Эффективность огневых мобильных групп близка к нулю, она минимальна», – приводит слова Петренко РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Мобильные огневые группы были созданы на Украине для ликвидации беспилотников и используют для этого зенитные установки, а также крупнокалиберные пулеметы.

    Однако, как отметил Петренко, наибольшую эффективность в борьбе с дронами показывают авиация и средства радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте и добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА. New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

    13 октября 2025, 17:44 • Новости дня
    Русских рассказал Путину о поддержке участников СВО в Ульяновской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с Владимиром Путиным губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о работе регионального центра реабилитации для участников специальной военной операции и их семей.

    В ходе встречи с Путиным глава Ульяновской области рассказал о мерах по поддержке участников СВО, реализуемых в регионе, передает сайт Кремля.

    Губернатор сообщил, что в регионе действует 45 мер поддержки, которые постоянно совершенствуются. На сопровождении специалистов соцзащиты находятся 7261 семья участников специальной военной операции. Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» оказывает помощь нуждающимся.

    Русских отметил, что в регионе первым в стране был открыт реабилитационный центр для участников СВО и их родителей. По его словам, реабилитацию 1700 человек. Центр оснащен современным оборудованием и способен принимать более тысячи человек в год. Ведется работа над созданием еще одного центра с мощностью две тысячи человек в год.

    С начала специальной военной операции регион активно занимается сбором гуманитарной помощи и отправкой техники. В регионе зарегистрировано 80 тысяч волонтеров и добровольцев, которые участвуют в поддержке и восстановлении новых территорий. Организовано 16 НКО и 112 незарегистрированных добровольческих групп.

    Регион принимает участие в восстановлении Мариуполя, Горловки, Северодонецка и Лисичанска. Восстановлены шесть школ и детских садов, 59 объектов теплоснабжения, около 10 километров тепловых сетей, 126 многоквартирных домов и 14 объектов системы комплексной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал достойным результатом то, что в Ульяновской области 65,5% жителей регулярно занимаются спортом. Губернатор Алексей Русских отметил, что регион занимает лидирующие позиции по этому показателю.

    13 октября 2025, 21:34 • Новости дня
    Подросток пострадал при атаке беспилотника ВСУ на Горловку

    В жилом массиве Горловки подросток получил ранение из-за атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района Горловки один подросток получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил мэр города Иван Приходько.

    В результате атаки беспилотника украинских войск по жилому массиву «Комсомолец» в Горловке был ранен подросток, сообщается в Telegram-канале мэра Горловки Приходько.

    Горловка находится примерно в 50 километрах к северу от Донецка. В городе действуют химический концерн «Стирол» и предприятия угольной промышленности. До начала конфликта на Донбассе здесь проживало более 250 тыс. человек.

    Ранее в результате атаки украинского беспилотника по маршрутному автобусу в жилом массиве Горловки был ранен местный житель.

    До этого при ударе ВСУ дроном по автобусу в Горловке были ранены четыре человека.

    Хирург больницы в Горловке получил тяжелые ранения.

    14 октября 2025, 06:31 • Новости дня
    ВСУ оказались в окружении между Лысовкой и Новопавловкой в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска фактически заблокировали украинское подразделение, лишив его выхода к логистическим маршрутам и перекрыв путь к Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие взяли в оперативное окружение группировку Вооруженных сил Украины в районе между Лысовкой и Новопавловкой в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.

    Марочко заявил: «Сейчас украинские боевики, которые находятся севернее Лысовки и северо-западнее Новопавловки, по сути, уже находятся в тактическом окружении. До оперативного окружения осталось совсем чуть-чуть, поскольку мы уже практически взяли под контроль всю логистику в данном населенном пункте». По его словам, это стало возможным благодаря освобождению 13 октября населенного пункта Московское.

    Марочко отметил, что у российских сил есть успехи и южнее Родинского, где военные расширили зону контроля. Он подчеркнул, что выход для украинских боевиков на Гришино, куда ведут основные дороги, уже фактически перекрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВСУ утратили контроль над Шандриголово в ДНР. Российские войска продвинулись у пяти поселений в ДНР. В Северск перебросили группы с иностранными солдатами.

    14 октября 2025, 07:28 • Новости дня
    Двух украинских штурмовиков с наркотиками взяли в плен под Алексеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Алексеевка были задержаны двое украинских штурмовиков, при которых нашли наркотики и подозрительные ампулы., сообщили в российских силовых структурах

    Как передает РИА «Новости», российские силовые структуры сообщили о пленении двух военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в окрестностях села Алексеевка Сумской области.

    Собеседник агентства сообщил: «В ходе боев в районе Алексеевки взято в плен двое военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе досмотра у них обнаружены свертки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника на Украине. Российские военные заметили признаки наркотического опьянения у солдат ВСУ. Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков в рядах ВСУ.

    14 октября 2025, 07:52 • Новости дня
    Армия России уничтожила группу ВСУ на Оскольском водохранилище

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удар по украинской группе, которая пыталась построить понтон и переправить силы через Оскольское водохранилище в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины переправить личный состав и технику на восточный берег Оскольского водохранилища в Харьковской области, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что украинская армия пыталась в ночное время возвести понтонную переправу у населенного пункта Гороховатка. Киев планировал перебросить через водохранилище солдат, оружие и боеприпасы.

    «Данные действия были своевременно выявлены – российские силы нанесли огневое поражение. В результате нашего удара противник потерял два груженных автомобиля и до отделения личного состава, также повреждена БМП», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые дезертирства в Сумской области сорвали доукомплектование подразделений ВСУ. Бойцы рембата ВСУ решили массово покинуть армию из-за приказа отправиться на передовую. Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды.

    14 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    Марочко сообщил о жестком сопротивлении ВСУ у Волчанска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции и оказывают ожесточенное сопротивление, используя тактические группы для контратак у Волчанска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ожесточенные бои происходят у Волчанска в Харьковской области, передает ТАСС. Марочко добавил, что украинские военные активно сопротивляются и не только обороняются, но и пытаются переходить в контратаки.

    Марочко отметил, что противник задействует ротные и батальонные тактические группы для удержания позиций и проведения наступательных действий в районе Волчанска. Кроме того, он сообщил о продвижении российских сил в нескольких районах Харьковской области за последние выходные и начало недели.

    Эксперт подчеркнул, что украинская сторона не только обороняет свои рубежи, но и старается навязать встречные бои, что свидетельствует о высокой интенсивности столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Министерство обороны России заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области.

    14 октября 2025, 08:08 • Новости дня
    Марочко сообщил о переброске подкреплений ВСУ к Дерилово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование перебросило дополнительные силы для укрепления позиций у Дерилово на северо-востоке Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ направили подкрепление своей группировке, размещенной у населенного пункта Дерилово Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что командование ВСУ отправило резервы в укрепрайон на высотах северо-восточнее населенного пункта Яровая для стабилизации ситуации на краснолиманском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над Шандриголово в ДНР. Марочко отметил, что украинские ракеты «Фламинго» показывают слабость перед вооружением российского военно-промышленного комплекса. Российские войска продвинулись у пяти поселений в ДНР.

    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии заключить с США «большую сделку»
    Китай объявил о расследовании протекционизма США в судоходстве
    Лавров напомнил, как Клинтон смотрела убийство Каддафи и хлопала в ладоши
    Польша заявила о невозможности принять новых украинских беженцев
    Союз пациентов попросил Путина не менять систему ОМС
    В Госдуме предложили разрешить родителям посещать школьные собрания онлайн
    В России выступили с инициативой о введении потолка цен на бензин

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

