  • Новость часаЭксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    России удалось пустить инфляцию вспять
    США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    В Индии прошли массовые задержания мусульман за лозунг «Я люблю Мухаммеда»
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    ФСБ возбудила дело против Ходорковского и его сообщников
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    0 комментариев
    14 октября 2025, 13:36 • Новости дня

    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»

    Эксперт Кнутов: Презентация новой пусковой установки для «Томагавков» связана с визитом Зеленского

    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Анастасия Куликова

    Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского – едва ли совпадение. Презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить их на Украину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Артамонов.

    «На разработку пусковой установки (ПУ) для ракет требуется продолжительный период времени. Я полагаю, что создание отдельных мобильных платформ для Tomahawk активизировалось, когда в Вашингтоне заговорили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что у США есть универсальная установка Mк-41. Эта система применяется на атомных подводных лодках классов «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», а также на наземном комплексе Aegis Ashore. Что касается новых ПУ, то они представлены американской Oshkosh Defense – компанией-производителем различных грузовиков.

    «Возможно, они взяли Mк-41 и поставили на свой тягач», – допустил собеседник. Впрочем, добавил Кнутов, в таком случае вероятен и конфликт интересов с корпорацией Lockheed Martin, которая тоже производит мобильные платформы для Tomahawk. Как бы то ни было, наибольшую опасность из презентованной линейки предоставляет многоцелевой автономный аппарат (X-MAV), который позволяет разместить четыре ракеты, считает эксперт.

    В этой связи аналитик вспомнил и о наземных комплексах Typhon, с которых возможен запуск Tomahawk: в одну батарею входят четыре мобильные установки, каждая из которых несет по четыре ракеты. «Групповой удар сложнее отразить системе ПВО», – уточнил он. Говоря о других новинках, спикер указал: средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) предназначен для запуска не Tomahawk, а ракет РСЗО типа HIMARS, а легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) – это РЭБ.

    «Например, у Taurus есть модификация HPM (High Power Microwave) – эта ракета оснащена специальной боевой частью с СВЧ-излучателем высокой мощности. У Tomahawk такое не встречается. Возможно, поэтому L-MAV создавалась, чтобы защитить позицию батареи от возможных ударов, обеспечить безопасность пунктов управления и самих пусковых установок с ракетами», – предположил Кнутов.

    «Демонстрация новой ПУ адресована в первую очередь Пентагону, который может заинтересоваться приобретением такого типа средства транспортировки и запуска Tomahawk. Во-вторых, презентация нацелена на Киев и европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты», – продолжил собеседник.

    Он не исключает, что новая ПУ окажется на Украине, а поставка будет произведена через третьи страны. «Выгода США в этом случае очевидна: они проверят установку в боевых условиях. Вместе с тем, в последнее время мы видим попытки Дональда Трампа увильнуть от ответственности в вопросе конфликта. Его примитивная хитрость легко раскрывается, и «уши» Вашингтона в случае передачи оружия украинской стороне спрятать не получится», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Александр Артамонов. «Пусковая установка – не пистолет, из которого можно просто выстрелить. Во-первых, когда Tomahawk запускается в воздух, непонятно, несет ли она ядерную боеголовку или нет, что представляет для нас угрозу. Во-вторых, пуск ракеты невозможен без участия американских военнослужащих. Развитие событий по такому сценарию станет новым витком эскалации», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, презентация новой ПУ накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским – вовсе не совпадение. «Штаты продолжают предпринимать попытки говорить с Россией языком ультиматумов. Речь идет и об обсуждении поставок Tomahawk, и о сообщениях о передислокации подлодок. Американский президент обрел какие-то ложные надежды на то, что сможет изменить политический курс Москвы. На деле он неверно представил себе расклад дел», – заключил Артамонов.

    Ранее американская компания Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk. Компания продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок на выставке Ассоциации армии США, которая проходит с 13 по 15 октября.

    Первый вариант – многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Это пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя Tomahawk.

    Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки, оснащена реактивной системой залпового огня MLRS.

    Наконец, легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА. «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», – заявил руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято. Они используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако Штаты располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждая из этих систем может быть отправлена на Украину. Тем более что Пентагон весьма заинтересован в получении опыта использования наземных платформ.

    13 октября 2025, 21:43 • Новости дня
    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море

    В Черном море затонуло судно Eileen с украинским экипажем

    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море
    @ maritime.bg

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря потерпело крушение судно, на борту которого находились десять украинских моряков, спасательная операция завершилась успешно.

    О происшествии сообщает болгарское издание Maritime. По данным портала, грузовое судно Eileen с украинским экипажем затонуло в Черном море на расстоянии 260 километров от города Варна.

    На борту судна находились десять украинских моряков, всех удалось спасти. В спасательной операции принимали участие службы Турции, Румынии и Болгарии.

    Причины затопления и детали происшествия в настоящее время уточняются. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

    Ранее в районе Одессы сухогруз получил серьезные повреждения и начал тонуть после предположительного подрыва на мине

    Комментарии (9)
    14 октября 2025, 09:31 • Новости дня
    FT: США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    FT: США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    @ Mass Communication Specialist 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По оценкам аналитиков, США смогут выделить Киеву ограниченное количество ракет Tomahawk, что не способно существенно повлиять на ход боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон.

    США способны выделить Киеву только от двадцати до пятидесяти ракет Tomahawk, что не сможет существенно повлиять на ход конфликта на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

    Директор оборонной программы в CNAS Стейси Петтиджон заявила: «Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны».

    По информации бывшего сотрудника Пентагона Марка Канчиана, США имеют в распоряжении 4150 таких ракет, но на практике поставки Киеву будут ограничены. С 2022 года Пентагон закупил 200 ракет Tomahawk, из которых уже более 120 были использованы, а в бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование еще только на 57 ракет.

    Газета отмечает, что Вашингтону, вероятно, потребуется часть этих ракет для потенциальных ударов по территории Венесуэлы. Кроме того, неназванный украинский чиновник сообщил изданию, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по вопросу дальнейших поставок вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву может привести к угрозе ракетной войны.

    Эксперт Степанов отметил, что военное сотрудничество России с Кубой стало ответом на возможную передачу Tomahawk на Украину.

    Комментарии (30)
    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 23:49 • Новости дня
    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США

    Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для Tomahawk

    Новые мобильные пусковые установки для Tomahawk представили в США
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Антон Антонов

    На выставке в Вашингтоне американская компания Oshkosh представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk, сообщают информационные агентства.

    Новые разработки были представлены на выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне, передает РИА Новости.

    Oshkosh впервые показала X-MAV – автономную мобильную установку, оснащенную четырьмя управляемыми ракетами наземного базирования Tomahawk, предназначенную для поддержки будущих дальнобойных боеприпасов.

    Также на выставке был представлен легкий многоцелевой аппарат L-MAV, разработанный для борьбы с беспилотниками, и средний автономный аппарат M-MAV с реактивной системой залпового огня.

    Руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс заявил: «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассматривали возможность передачи Украине ракет «Томагавк». Эти ракеты используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако создание новой пусковой установки для них не представляет особых проблем.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    14 комментариев


    Комментарии (15)
    13 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    @ Amr Nabil/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил о невозможности начала третьей мировой войны, особенно на Ближнем Востоке.

    Слова Дональда Трампа прозвучали в ходе саммита по сектору Газа, передает РИА «Новости». Президент США отметил, что разговоры о третьей мировой войне на Ближнем Востоке ведутся постоянно, но этому не суждено сбыться.

    Трамп подчеркнул: «Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет». Его выступление транслировали в прямом эфире СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны, выступая в парламенте Израиля.

    Комментарии (10)
    13 октября 2025, 17:09 • Новости дня
    Россия вернула моряка после трех лет заключения на Украине

    Москалькова: Россия вернула моряка Елетина после трех лет заключения на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошла встреча освобожденного после трех лет заключения на Украине моряка Дениса Елетина с его семьей, организованная правозащитниками.

    Возвращение Елетина, который работал старшим помощником на судне Comet под флагом Либерии, стало возможным благодаря участию уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, передает РИА «Новости». Мужчина был единственным россиянином на борту и оказался в порту Одессы после начала спецоперации.

    В июле 2022 года сотрудники СБУ задержали Елетина по подозрению в «призывах к изменению границ Украины». Его приговорили к трем годам лишения свободы. После завершения срока, при поддержке Москальковой, моряка обменяли и вернули в Россию.

    В понедельник в Доме прав человека в Москве состоялась его встреча с женой и сыном. «Три года с лишним Россия боролась за освобождение Дениса. Абсолютно несправедливое задержание, нечестное, незаконное удержание нашего гражданина на территории Украины, моряка, который выполнял свой долг и ничего плохого не сделал», – заявила Москалькова на встрече.

    Уполномоченный отметила, что для возвращения Елетина она обращалась в международные правозащитные организации, к Верховному комиссару ООН по правам человека, папе римскому и вела диалог с омбудсменом Верховной Рады Украины.

    В сентябре Москалькова сообщила о скором возвращении пятерых россиян с Украины. Ранее она обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный музей морских котиков ВМС США опубликовал поздравление с 250-летием американского флота, сопроводив его фотографией российского ракетного крейсера «Варяг», сообщил репортер Wall Street Journal Дэвид Браун. Он нашел целую серию таких поздравлений.

    Поздравительный пост с изображением российского корабля был размещен в соцсетях. В публикации был использован снимок, предположительно, ракетного крейсера «Варяг» проекта 1164, известного как «Атлант», передает РИА «Новости».

    «Это российский ракетный крейсер», – указал Браун в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Затем он опубликовал целую серию подобных поздравлений, где американскими политиками и организациями по ошибке были использованы корабли России и других стран. Публикуя одно за другим изображения с подобными ошибками, журналист написал: «Пожалуйста, остановитесь. У меня есть семья».

    Администрация музея не стала исправлять ошибку, а просто удалила запись из социальной сети.

    «Варяг» служит в составе Тихоокеанского флота с 1996 года, однако был введен в строй еще в 1989 году в СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Пентагон опубликовал в соцсетях поздравление по случаю Дня флага США, при этом на прикрепленном изображении можно увидеть «российский триколор».

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает РИА «Новости». Это произошло в ходе саммита по урегулированию ситуации в Газе, проходящего в египетском Шарм-эш-Шейхе.

    Во время разговора с Алиевым Трамп повернулся к нему и спросил: «Где ваш соотечественник?» После этого Алиев жестом указал на Пашиняна. В ответ Трамп добавил: «Вы, ребята, все еще ладите?».

    Президент США напомнил. что Армения и Азербайджан «сражались» 32 года, а «мы уладили все за час».

    В августе Трамп не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире и объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    Позже на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в резиденции Чекерс Трамп снова перепутал Армению с Албанией.

    Комментарии (23)
    13 октября 2025, 19:15 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область

    Военный эксперт Рожин: Освобождение Мирнограда пройдет по красноармейскому сценарию

    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские войска решают задачу полного освобождения Красноармейской агломерации. Мирноград станет одним из этапов ее достижения. ВС РФ плавно развивают уже достигнутые успехи в городе и препятствуют регулярному снабжению противника в этом районе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о заходе российских сил в восточные районы Мирнограда.

    «Российские войска приблизились к восточным окраинам Мирнограда (Димитрова). Противнику до сих пор удается удерживать городскую застройку населенного пункта, однако его положение ухудшается с каждым часом, поскольку ВСУ здесь испытывают колоссальные логистические проблемы», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Дело в том, что все основные пути снабжения фактически обстреливаются нашими солдатами с помощью БПЛА. Конечно, на текущий момент город «обрезан» не до конца: в его округе расположено большое количество сел, которые считаются частью его небольшой агломерации. Сейчас мы их активно зачищаем», – поясняет он.

    «После того, как это будет сделано, у ВС РФ появится возможность вести более активные действия в городской застройке, как это было в Красноармейске. Собственно, как и говорил глава ДНР Денис Пушилин, процесс освобождения поселков начался еще в конце лета. С тех пор мы достигли немало успехов», – акцентирует эксперт.

    «То есть на сегодняшний день перед нами стоит задача полностью освободить всю Красноармейскую агломерацию, в состав которой и входит Мирноград. В дальнейшем это позволит перейти российским войскам в наступление на Доброполье и даже усилить давление на Днепропетровскую область к западу от Красноармейска», – заключил Рожин.

    Ранее ВС РФ зашли в восточные районы Мирнограда (Димитрова) Донецкой Народной Республики. Достичь этого удалось усилиями подразделения группировки войск «Центр», которое также освободило населенный пункт Московское. В ходе операции было нанесено поражение двум штурмовым полкам ВСУ, бригаде морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии. Примечательно, что о начале боев в Мирнограде глава ДНР Денис Пушилин объявил еще в конце июля, писал «Коммерсант».

    Напомним, Мирноград является восточным пригородом крупного логистического узла. Этот населенный пункт, находящийся в 50 км от Донецка, имеет важное стратегическое значение. По состоянию на 2020 год его население составляло 50 тыс. человек.

    Комментарии (5)
    14 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    Bloomberg: Замороженные активы России – единственный вариант спасения Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Использование замороженных на Западе российских активов остается единственным способом спасти киевский режим с помощью долгосрочного финансирования, пишет Bloomberg.

    Европейский союз рассматривает использование около 200 млрд евро из замороженных активов российского Центробанка как единственный реальный способ обеспечить устойчивое финансирование Украины, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Источники в ЕС отмечают, что вопрос приобретает особую срочность, поскольку основные финансовые обязательства по военной и экономической поддержке Украины теперь переходят к европейским странам. США ранее заявили о прекращении финансирования поставок вооружения Киеву.

    По данным осведомленных лиц, обсуждение этого шага будет вынесено на встречу лидеров Евросоюза в Брюсселе на следующей неделе. Ожидается, что на саммите может быть достигнуто политическое соглашение относительно дальнейшей судьбы замороженных российских средств.

    Другие потенциальные источники финансирования практически исчерпаны, указало агентство.

    Напомним, Евросоюз отказывается поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств. Бельгийский депозитарий Euroclear призывал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов.

    Бельгия соглашалась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    Комментарии (16)
    14 октября 2025, 03:22 • Новости дня
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

    На соответствующий вопрос Трамп ответил: «Думаю, что да», – передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне запланирована на пятницу. Зеленский намерен обсудить вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    14 комментариев


    Комментарии (6)
    13 октября 2025, 19:23 • Новости дня
    Медведев: Пуск ракет Tomahawk будет осуществлять не Киев, а США

    Медведев заявил о прямой ответственности США при пуске ракет Tomahawk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потенциальная передача ракет Tomahawk («Томагавк») на Украину может обернуться серьезными последствиями для Соединенных Штатов, предупредил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Он подчеркнул, что запуск таких ракет будет осуществлять не Киев, а именно Вашингтон, а значит, ответственность ляжет на США, передает РИА «Новости».

    «Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» – написал Медведев в Max.

    По словам политика, возможная поставка ракет приведет к негативным последствиям для всех и прежде всего для президента США Дональда Трампа. Медведев обратил внимание, что Трамп ранее угрожал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, «то для него это плохо кончится». В ответ Медведев отметил, что поставка Tomahawk может обернуться проблемами именно для Трампа.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    14 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что использование ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Комментарии (7)
    13 октября 2025, 23:57 • Новости дня
    Массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями произошла в Тернополе

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском Тернополе ситуация вокруг заблокированной машины бывшего футболиста, тренера Сергея Задорожного привела к массовой драке местных жителей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    Местные жители начали собираться, выражая недовольство действиями ТЦК. Между прохожими и представителями военкомата вспыхнула словесная перепалка. Обстановка быстро накалилась, и вскоре завязалась драка.

    Тренеру с женой удалось выбраться с места событий, однако потасовка продолжилась, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тернополе на Украине неизвестные в военной форме заблокировали автомобиль с Задорожным и его супругой. Они заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования, хотя в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 10:01 • Новости дня
    Польша заявила о невозможности принять новых украинских беженцев

    Польша отказалась принять новых украинских беженцев

    Польша заявила о невозможности принять новых украинских беженцев
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польша не сможет больше принимать граждан Украины, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

    Польша не сможет больше принимать граждан Украины, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА «Новости».

    Пшидач подчеркнул, что Польша не в состоянии больше принять граждан Украины. Он добавил, что стране следует уделить больше внимания процессу инкультурации и адаптации проживающих украинцев.

    По словам Пшидача, интеграция должна начинаться с образовательных программ, чтобы избежать появления отдельных районов, где проживают исключительно мигранты. Он отметил, что сейчас в Польше проживают около 1,5 млн граждан Украины, а с 2019 по 2024 год польское гражданство получили 26 тыс. человек из них.

    Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от реализации миграционного пакта Евросоюза.

    Польские власти отменили выплаты и льготы неработающим гражданам Украины в конце сентября. Взрослое население Украины, находящееся в Польше без страховки, с октября больше не может рассчитывать на ряд бесплатных медицинских процедур.

    Польша может получить освобождение от обязательства принимать мигрантов из других стран ЕС по новому миграционному пакту, поскольку с 2022 года там уже разместились около 1 млн беженцев с Украины.

    Комментарии (3)
    13 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы
    Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, заявил о своих приоритетах в международной политике.

    По его словам, после завершения усилий по достижению мира в секторе Газа он намерен сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. В ходе выступления Трамп обратился к своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу со словами: «Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп во время выступления в израильском Кнессете признался, что считал урегулирование на Украине более простой задачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Комментарии (12)
    13 октября 2025, 22:13 • Новости дня
    Электричество пропало в ряде районов Харькова после серии взрывов
    Электричество пропало в ряде районов Харькова после серии взрывов
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Антон Антонов

    После серии взрывов, прогремевших в Харькове на фоне воздушной тревоги, часть города осталась без электроснабжения, сообщили украинские СМИ.

    Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Салтовском районе (ранее – Московском) начался пожар, передает ТАСС.

    Режим воздушной тревоги действует не только в Харьковской, но и в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде районов Харькова утром наблюдались перебои с подачей электроэнергии. В Днепропетровской области также произошло экстренное отключение света.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии заключить с США «большую сделку»
    Президент Мадагаскара объявил о роспуске парламента
    Лавров напомнил, как Клинтон смотрела убийство Каддафи и хлопала в ладоши
    Польша заявила о невозможности принять новых украинских беженцев
    Союз пациентов попросил Путина не менять систему ОМС
    В Госдуме предложили разрешить родителям посещать школьные собрания онлайн
    В России выступили с инициативой о введении потолка цен на бензин

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации