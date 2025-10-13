Подполье сообщило об уничтожении 100 БПЛА ВСУ в Сумах

Около 100 БПЛА уничтожены в результате удара по Сумам

Tекст: Мария Иванова

Около 100 беспилотников Вооруженных сил Украины уничтожены в результате удара по Сумам, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, удар пришёлся по зданию, где, предположительно, шла сборка БПЛА или находился склад уже готовых аппаратов.

Лебедев отметил: «Из наших источников стало известно, что прилет практически совпал с моментом погрузки готовых БПЛА на грузовик... В итоге примерно на сотню меньше полетело БПЛА по нашим парням».

Он добавил, что производство в этом цеху в ближайшее время не возобновится, поэтому украинским военным придется доставлять беспилотники из других мест. Это, по его словам, осложнит логистику и облегчит выявление других промышленных объектов, задействованных в производстве БПЛА.

Напомним, накануне подполье сообщало, что был нанесен удар по логистическим объектам и коммуникациям ВСУ в Сумской области.

Ранее подполье также сообщало о взрыве на заводе с иностранными специалистами под Харьковом.