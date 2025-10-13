Тбилиси объяснил проблемы ЕС доминированием бывших коммунистов

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы видим в Брюсселе людей, которые представляли политическую элиту в советский период, – сказала она телекомпании «Имеди». – Уже в 2004 году при большом расширении Евросоюза были сомнения, насколько готовы постсоветские страны, страны из социалистического лагеря к членству. Органично такое объединение не произошло. К тому же (в этих странах) не произошла смена поколений».

«Сейчас эти люди квартируются в европейских структурах в Брюсселе и стараются методами советского периода проводить политику Евросоюза», – считает глава грузинской дипломатии.

«Это нас беспокоит, но еще больше это должно беспокоить Европу», – заявила Мака Бочоришвили.

По ее словам, «следует оценить, насколько эти общества освободились от постсоветского, коммунистического мышления, не распространяют ли они как раз именно такие подходы».

Как отметила министр иностранных дел Грузии, «наиболее агрессивными по отношению к Грузии являются прибалтийские республики».

Она объяснила это тем, что те «боятся конфронтации с Россией» и «предпочитают, чтобы это конфронтация была в другом месте».

Мака Бочоришвили сказала, что «Брюссель ведет определенную информационную войну против Тбилиси, создавая в отношении Грузии альтернативную реальность».

«Однако у кого больше ума, больше образования, кто больше знает историю и политику, не верят, что Грузия «пророссийская». Не работает против Грузии пропагандистская машина, обвиняющая нас в «пророссийскости», – отметила министр.

Мака Бочоришвили призвала ЕС «задуматься, что эта пропаганда не работает».

При этом, по ее словам, проблемой является и то, что грузинское направление в ЕС в основном в руках восточных европейцев.

«В Европарламенте вопрос Грузии отдали почему-то литовцам, эстонцам, больше всего полякам, будто бы они лучше в этом разбираются», – заявила глава МИД Грузии.