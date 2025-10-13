Росавиация ввела дополнительные ограничения на работу аэропорта Краснодара

Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в конфликте с Пакистаном

Эксперт Кнутов сравнил силы сторон в военном конфликте Афганистана и Пакистана

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Пакистан на несколько голов выше Афганистана практически во всем, что касается военной составляющей, начиная с шестикратного демографического превосходства и, соответственно, примерно такого же преимущества в мобилизационных резервах – около пяти миллионов против нескольких десятков миллионов», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если говорить детально, то у Афганистана примерно 10 военных самолетов, а у Пакистана больше тысячи, из которых около сотни – ударных. Похожее многократное преимущество у Исламабада в вертолетах, БПЛА, танках и артиллерии. Афганские силы более-менее приближены к пакистанским только в численности бронированных машин: пять тысяч против примерно 15 тысяч» – продолжил собеседник.

«Более того, у Пакистана, как у страны, имеющей выход к Мировому океану, на вооружении стоит довольно широкая линейка морской военной техники: фрегаты, корветы, патрульные катера, противоминные корабли и даже восемь подводных лодок. Ничего этого у Афганистана нет, как, собственно, и доступа к большой воде», – напомнил спикер.

«К тому же вся имеющаяся в распоряжении талибов техника нуждается в запчастях, которых у них нет, как и обученного персонала обслуживания. Кроме того, в Афганистане сейчас почти не осталось людей, умеющих на должном уровне управлять оставшимся от американцев вооружением. Таким образом, основное вооружение талибов – это различные автоматы, пулеметы и гранатометы», – указал эксперт.

«Что касается военной логистики, то в распоряжении Кабула около 60 аэропортов, тогда как у Исламабада примерно в два раза больше. И тут мы подходим к единственному условному преимуществу Афганистана – больший процент территории страны занимает горный рельеф, потому Пакистану будет крайне трудно взять под контроль партизанскую войну», – резюмировал он.

Ранее Кабул заявил об убийстве 58 пакистанских солдат в ходе ночных пограничных операций. Пакистан называет цифру в 23 человека и утверждает, что его силы безопасности захватили 19 пограничных постов на границе с Афганистаном, а также уничтожили более 200 боевиков «Талибана» и связанных с ним группировок, пишет Al Jazeera.

В ходе эскалации конфликта между двумя странами, начавшейся в субботу, лидер пакистанских талибов был убит в Кабуле в результате атаки дрона. После вооруженных столкновений на границе афганские ВВС нанесли удары по пакистанскому городу Лахор.

Пакистан повторил свои давние претензии, что «Талибан» позволяет вооруженным группам действовать с афганской территории против пакистанцев. Кабул же отверг обвинения и заявил о причастности Исламабада к организации недавних терактов в Афганистане.