    США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    Военные Мадагаскара заявили о захвате власти
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    17 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    63 комментария
    13 октября 2025, 01:56 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе на юге Украины.

    В Одесской области Украины действует режим воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове и Сумах также произошли взрывы.

    12 октября 2025, 17:17 • Новости дня
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В британской прессе появилось предположение о связи между щедрым донатом бизнесмена Кристофера Харборна экс-премьеру Британии Борису Джонсону и их совместной поездкой в Киев.

    Статья, опубликованная на сайте The Guardian, указывает на возможную связь между переводом миллиона фунтов стерлингов бизнесменом Кристофером Харборном бывшему премьеру Борису Джонсону и последующими действиями политика в отношении Украины. По данным издания, вскоре после получения средств Джонсон провел встречу с Харборном, обозначенную в расписании как «отчет по Украине».

    Затем, как отмечают журналисты, оба отправились в Польшу, где могли пересесть на ночной поезд в Киев. Адвокаты Харборна, отвечая на вопросы, заявили, что «все догадки не имеют под собой никаких реальных оснований», однако не раскрыли истинных причин визита бизнесмена на Украину. В «слитых» документах также упоминается возможное участие Харборна в закрытом совещании в военном научно-исследовательском центре.

    The Guardian приводит письмо Джонсона, адресованное группе лиц после поездки, где он сообщает: «Мне не известно ни о каких предположениях или доказательствах того, что Кристофер каким-либо образом поддерживает российское правительство или имеет связи с Россией коммерческого или иного характера». Джонсон в резкой форме обвинил журналистов в работе на Россию и президента Владимира Путина, отказавшись давать разъяснения по сути своих отношений с Харборном.

    Ранее Джонсон резко критиковал мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, по его словам, киевский режим в результате таких предложений ничего не получит.

    До этого на Украине сокрушались по поводу того, что Джонсон исчез из информационного поля во время переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.

    Комментарии (12)
    12 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине

    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что США не будут поставлять Украине ракеты Tomahawk.

    Лукашенко не ожидает, что американские ракеты Tomahawk будут поставлены Украине, передает РИА «Новости». По его словам, Дональд Трамп в вопросах внешней политики придерживается особой тактики – сначала проявляет жесткость, а затем смягчает позицию, поэтому «не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит».

    Лукашенко также отметил, что, по его мнению, президент США осознает риски эскалации, связанные с возможной передачей такого вооружения. «Сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо», – заявил он. Он предположил, что США не допустят развития событий вплоть до поставок Tomahawk, и «все будет нормально».

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (9)
    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 15:09 • Новости дня
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о предупреждениях российских спецслужб о возможном создании Киевом «грязной бомбы».

    «Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую «грязную бомбу». И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», – заявил Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Он подчеркнул, что Кремль уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине ракет Tomahawk. Представитель Кремля отметил, что эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность из-за серьезности такого вооружения.

    Песков добавил, что несмотря на опасность ракет, их поступление на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте. По его мнению, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий.

    Накануне президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства Tomahawk.

    Ранее Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы. Президент РФ Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Комментарии (16)
    12 октября 2025, 04:40 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех областей, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что по 15 дронов были сбиты над Белгородской и Брянской областями и еще два дрона нейтрализованы над территорией Смоленской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны доложило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 06:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об офицерских «штрафротах» ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении на правом фланге штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на 250 м и закрепились, две контратаки ВСУ в районе Константиновки успеха не имели.

    «Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.

    «Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».

    За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла  несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 16:20 • Новости дня
    Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в скором завершении боевых действий на Украине.

    По словам Тимошенко, она располагает определенной информацией, которая позволяет ей делать подобные выводы. «Я, зная определенную информацию, верю, что завершение войны не за горами», – заявила она в интервью украинскому изданию «Инсайдер». При этом экс-премьер не уточнила, о какой именно информации идет речь, передает ТАСС.

    В воскресенье американский лидер Дональд Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине.

    Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

    Комментарии (3)
    12 октября 2025, 17:26 • Новости дня
    Зеленский сообщил о втором разговоре с Трампом за два дня

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении повторных телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых затронули вопросы обороны и дальнобойности.

    Зеленский заявил о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом, передает РИА «Новости». Зеленский сообщил об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, отметив, что накануне стороны договорились обсудить ряд конкретных тем.

    «Разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня... Вчера договорились относительно определенной тематики на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись», – подчеркнул украинский лидер. Он также отметил, что в ходе беседы был затронут вопрос усиления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойности средств ПВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским по вопросу возможной передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (6)
    13 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки беспилотника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание», – сообщил Аксенов в Telegram.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия. Кроме того, Аксенов сообщил, что «силами ПВО сбито более 20 беспилотников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО с 20.15 до 23.00 мск уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, в том числе Крымом, и акваториями Азовского и Черного морей.

    Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом в период с 15.00 до 17.00 мск. ПВО также уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать Крым и Белгородскую область с 12.00 до 15.00 мск.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 10:26 • Новости дня
    В Одесской области повреждены объекты газовой и энергоинфраструктуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объекты газовой и энергетической инфраструктуры получили повреждения на Украине, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

    Кипер отметил: «Поврежден объект газовой инфраструктуры». По его словам, в том же регионе также пострадал объект энергетической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что в ряде подконтрольных киевскому режиму регионах произошло отключение электричества.

    Ранее в Одесской области были зафиксированы перебои с электричеством, вызванные повреждениями инфраструктуры и пожаром в порту, где горят контейнеры.

    До этого левый берег Киева остался без света.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 14:26 • Новости дня
    Лукашенко призвал Зеленского срочно решиться на переговоры

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что промедление с началом переговоров может привести к исчезновению Украины как государства, учитывая продвижение России на фронте.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен быстрее принять решение о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Он отметил, что Зеленский может пойти на переговоры только под мощным давлением со стороны, и тогда будут приняты соответствующие решения.

    Лукашенко подчеркнул, что действовать необходимо срочно, так как Россия ежедневно продвигается на фронте. «Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства», – сказал белорусский президент.

    Он также обратил внимание, что на Западе есть политики, которые хотят получить западные территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Лукашенко отверг заявление Владимира Зеленского о «закулисных переговорах» с президентом России Владимиром Путиным и назвал такие заявления чепухой.

    Комментарии (3)
    12 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Мэр Днепропетровска призвал отложить запуск отопления на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже из-за сложной ситуации в энергетике.

    По его словам, решение о старте отопительного сезона принимают местные власти, обычно, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов на протяжении трех дней, передает РИА «Новости».

    Филатов подчеркнул, что необходимо провести консультации с правительством, компаниями «Нафтогаз», «Укрэнерго» и частными поставщиками энергоресурсов. Он отметил: «Понимая глубину проблематики нынешней ситуации (чтобы не писать страшное слово «катастрофичность»), нам надо объединиться... Отопительный сезон должен начаться как можно позже».

    Мэр также выразил мнение, что начало отопительного сезона должно быть синхронизировано по всей стране, чтобы избежать дополнительных трудностей. По его словам, преждевременное включение отопления может только усугубить ситуацию, так как для стабильной работы системы необходимы функционирующие газовая инфраструктура и электроснабжение.

    В завершение Филатов напомнил, что каждый гражданин также должен подготовиться к сложной зиме, подчеркнув: «Я не буду давать советов относительно фонариков, батареек, теплых вещей, запасов воды и всего прочего... Но повторю. Каждый и каждая из граждан должны тоже позаботиться о том, как они выстоят эту зиму. Потому что простой она точно не будет».

    В пятницу мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что коммунальные предприятия города в ближайшие недели не смогут обеспечить отопление жилых домов из-за нехватки газа.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей о том, что грядущая зима окажется самой сложной с начала спецоперации на Украине, поскольку инфраструктура города постоянно восстанавливается после повреждений.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 22:40 • Новости дня
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ударов украинских дронов пострадали три человека, в том числе двое десятилетних мальчиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в Шебекине после взрыва дрона у многоквартирного дома пострадали два мальчика. Один ребенок получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его доставили в больницу родители. Второго мальчика с баротравмой привезли бойцы самообороны. В Грайвороне рядом с многоквартирным домом взорвался FPV-дрон. Мужчина, получивший осколочные ранения шеи, груди и ног, самостоятельно обратился в больницу.

    Позже губернатор сообщил, что Шебекино вновь атаковали FPV-дроны. По предварительной информации, обошлось без новых пострадавших. Один дрон повредил остекление и фасад двух квартир, второй вызвал возгорание автомобиля, которое удалось ликвидировать местным жителям. Еще у одной машины повреждены стекла и кузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ракитянском районе Белгородской области беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. В результате атаки пострадали двое мужчин.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 17:37 • Новости дня
    Ушаков назвал договоренности с США на Аляске основой урегулирования на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Достигнутые в Анкоридже на Аляске договоренности между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом рассматриваются Москвой как базис для возможного урегулирования ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Он в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину подчеркнул, что эти договоренности служат для Москвы и Вашингтона «путеводной звездой» в вопросах поиска решения по украинскому конфликту. По словам Ушакова, для продвижения этих договоренностей необходимо активно работать и убеждать заинтересованные стороны, хотя сейчас это удается не полностью, передает РИА «Новости».

    Тем не менее, Ушаков уверен, что данные договоренности действительно могут стать основой для урегулирования. Он отметил, что это «точно» и выразил надежду на дальнейший конструктивный диалог между странами.

    Ранее Ушаков сообщил, что в ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет строиться на принципиальных положениях, обсуждавшихся на Аляске. Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 18:17 • Новости дня
    Власти сообщили об ударе дрона по автобусу в Горловке

    Tекст: Ольга Иванова

    В Никитовском районе Горловки дрон атаковал городской автобус на маршруте № 2, удар пришелся по жилому массиву «Комсомолец».

    Атака украинского беспилотника на городской автобус произошла в Никитовском районе Горловки, передает ТАСС.

    Глава города Иван Приходько сообщил, что дрон вооруженных сил Украины нанес удар по автобусу маршрута № 2, который находился в жилом массиве «Комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в торговом центре «Сигма» в Горняцком районе Макеевки Донецкой Народной Республики произошел пожар после атаки ударными дронами ВСУ.

    Комментарии (0)
  • О газете
