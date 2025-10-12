В Курской области ограничили движение на трассе Рыльск – Льгов

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что ограничения введены после того, как на данном отрезке были зафиксированы попытки атак украинских БПЛА на транспорт, движущийся по трассе.

«В целях безопасности оперативным штабом региона на этом отрезке трассы принято решение ограничить движение автомобилей из-за активизации вражеских беспилотников», – написал Хинштейн. Он добавил, что атаки с использованием дронов фиксируются с ночи на 12 октября.

Глава региона обратился к местным жителям с просьбой воздержаться от поездок по опасному участку дороги. По его словам, ограничения будут действовать только до стабилизации ситуации и снимаются по мере снижения угрозы.

Ранее Хинштейн сообщил, что в результате атаки беспилотника на территории Беловского района Курской области травмы получили подросток, мужчина и женщина, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области дрон ВСУ атаковал мотоцикл, в результате чего погиб управлявший им 81-летний мужчина. В этот же день в результате атаки украинского дрона на автомобиль на трассе Рыльск-Дурово в Курской области пострадали мужчина и женщина.