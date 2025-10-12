Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Минобороны Нидерландов пообещало Украине 200 млн евро на борьбу с БПЛА
Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс написал в соцсети Х о встрече в Киеве с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и начальником разведки Кириллом Будановым, по итогам которой заявил о готовности Амстердама спонсировать Киев.
«В Киеве мы обсудили авиаудары и линию фронта с министром обороны Шмыгалем и начальником разведки Будановым. Мы объявляем о выделении 200 млн евро на системы борьбы с беспилотниками, включая перехватчики дронов. Мы оказываем больше поддержки, чем когда-либо. С приближением зимы мы продолжаем!» – написал в посте министр Брекелманс.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Нидерландов заявило о переносе военной помощи Киеву с 2026 года на нынешний для ускорения поставок. Однако в октябре десятки жителей Амстердама вышли на демонстрацию за мир и против поставок оружия на Украину.
Кроме того, власти Нидерландов отказались поддержать инициативу по изменению правил принятия решений в ЕС для ускоренного вступления Украины, настаивая на сохранении права вето.