  • Новость часаБритания и США провели воздушную операцию у границ России
    Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Британия и США провели воздушную операцию у границ России
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии
    Столтенберг дал характеристику Путину
    Одессу перевели на генераторы после взрывов
    Стало известно, чем занимается Асад в России
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    11 октября 2025, 16:47 • Новости дня

    Столтенберг дал характеристику Путину

    Экс-генсек НАТО Столтенберг назвал Путина трудолюбивым и рациональным лидером

    Столтенберг дал характеристику Путину
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах написал, что президент России Владимир Путин произвел на него впечатление трудолюбивого, рационального и целеустремленного человека.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг поделился воспоминаниями о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Впервые Столтенберг посетил Москву в июне 2001 года, когда занимал пост премьер-министра Норвегии.

    Он отметил, что его впечатление о Путине сложилось как о трудолюбивом, рациональном и целеустремленном человеке. По словам Столтенберга, большинство встреч проходили в приятной атмосфере, а Путин всегда был хорошо подготовлен к обсуждаемым вопросам.

    «С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договоренности», – отметил Столтенберг в своих мемуарах.

    Он также добавил, что опыт общения с Путиным оставил у него позитивные впечатления относительно сотрудничества.

    Ранее президент США Дональд Трамп называл Путина «сильным парнем» и «профессионалом».

    Также Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице».

    Столтенберг также назвал  в своих мемуарах главу МИД России Сергея Лаврова «элегантным дипломатом и грубияном».

    10 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин анонсировал появление у России нового оружия

    Путин сообщил об успешных испытаниях нового российского оружия

    Путин анонсировал появление у России нового оружия
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о прогрессе в разработке новых вооружений, отметив успешное прохождение ими этапа испытаний и высокую степень их новизны.

    Россия ведет активные разработки новейших вооружений, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, передает ТАСС.

    По словам Путина, новизна средств ядерного сдерживания России превышает аналогичные показатели у других ядерных держав. «Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно», – подчеркнул глава государства.

    Президент сообщил, что ранее анонсированные образцы вооружений проходят испытания, которые идут успешно. Путин также сообщил, что в ближайшее время могут быть обнародованы новые сведения о появлении новых видов оружия в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник».

    Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник». Она уверена в надежности своего ядерного щита.

    10 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после визита в Душанбе.

    Глава государства подчеркнул, что «наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    9 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему

    Путин предложил объединить транспортные коридоры РФ и Центральной Азии в единую систему

    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите в Душанбе президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.

    Объединить транспортные коридоры и логистические проекты России и стран Центральной Азии можно после развития маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», передает ТАСС.

    Выступая на саммите «Россия – Центральная Азия», Владимир Путин заявил: «Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами».

    Президент подчеркнул важность развития инфраструктуры и внедрения современных электронных сервисов для повышения эффективности транспортных связей в регионе. Эти меры, по его мнению, позволят усилить экономическую интеграцию на пространстве Евразии и создать дополнительные возможности для перевозчиков и грузоотправителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии. Россия увеличила объем торговли со странами Центральной Азии до более 45 млрд долларов, при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста.

    10 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний глава США Дональд Трамп прилагает реальные усилия для разрешения затяжных международных конфликтов. По словам российского лидера, американский президент «искренне стремится» к мирному урегулированию, в том числе к прекращению конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Нобелевскую премию мира бывшему президенту США Дональду Трампу, передает Telegram-канал Кремля.

    «Достоин или недостоин действующий gрезидент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые ничего не сделали для мира.

    В Осло объявили, что лауреатом Нобелевской премии мира стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун отметил, что Нобелевский комитет продемонстрировал приоритет политики над миром.

    11 октября 2025, 12:14 • Новости дня
    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта
    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Улыбка президента России Владимира Путина на Валдайском форуме, по мнению американского политолога Джона Миршаймера, демонстрирует его полный контроль над ситуацией на Украине.

    Американский политолог Джон Миршаймер высказал уверенность, что конфликт на Украине скоро завершится, передает Ura.Ru.

    Профессор Чикагского университета заявил: «Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на «Валдае» тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу».

    По словам эксперта, западные страны осознают истинное положение дел. Они, однако, продолжают заявлять о мнимых успехах ВСУ в медийном пространстве.

    Миршаймер назвал главной проблемой Киева острую нехватку сил для удержания фронта.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска понесли значительные потери. Только за прошлую неделю, с 4 по 10 октября, они потеряли свыше 9,97 тыс. военнослужащих. За последние сутки потери ВСУ превысили 1,4 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».

    Владимир Путин обозначил принципы полицентричного мира. Он также сравнил количество ядерных зарядов на подлодках России и США.

    8 октября 2025, 20:33 • Новости дня
    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе

    Песков: Путин и Алиев встретятся в Душанбе в четверг

    Названа дата встречи Путина и Алиева в Душанбе
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в четверг, 9 октября, проведет в Душанбе встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоится в Душанбе, куда в среду с госвизитом прибыл российский лидер, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам Пескова, встреча двух лидеров состоится в четверг, 9 октября.

    «Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым завтра», – сказал Песков.

    Он добавил, что повестка встречи затрагивает вопросы двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Кроме того, Путин и Алиев намерены обсудить «все насущные моменты», подчеркнул Песков.

    По словам пресс-секретаря Путина, с российской стороны наблюдается «позитивный настрой» по поводу предстоящей встречи.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Душанбе в среду с трехдневным рабочим визитом. В Таджикистане российский президент примет участие в ряде международных мероприятий и встретится с лидерами стран региона.

    Свой визит в Душанбе Путин начал с возложения цветов к мемориалу основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.


    9 октября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин связал крушение AZAL с украинским беспилотником

    Путин объяснил крушение самолета AZAL присутствием украинских беспилотников в небе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин объяснил, что крушение самолета AZAL под Актау было связано с нахождением в этом районе украинских беспилотников.

    Россия в день крушения самолета AZAL «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли границу, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана  Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

    «Мы вели сразу три таких (украинских – прим. ВЗГЛЯД) беспилотника, которые пресекли границу Российской Федерации», – сказал глава государства.

    «Сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник», – сказал Путин.

    По его словам, две выпущенные ракеты ПВО не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах.

    «Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», – пояснил Путин.

    Он добавил, что самолет, скорее всего, был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами.

    Глава государства выразил искренние соболезнования семьям погибших в катастрофе и добавил, что в момент трагедии в небе находился украинский беспилотник, что также сыграло роль в происшествии.

    Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе выжили 29 человек, среди них были девять граждан России. Всего на борту находились 16 россиян.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофа самолета AZAL не рассматривается как преднамеренное нападение.

    МИД Азербайджана предъявил России претензии по поводу расследования катастрофы самолета AZAL под Актау.

    Причиной крушения Embraer 190 у Актау в AZAL назвали «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Российская сторона выразила готовность дождаться решений международных судов при подаче иска Азербайджаном.

    10 октября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами «Томагавк» формой «понтажа».

    В ходе пресс-концеренции задававший вопрос журналист обратил внимание на то, что Владимир Зеленский позволяет себе громкие заявления, обещая «нанести удары по России «Томагавками», вплоть до Кремля». При этом он допустил оговорку, перепутав слова: вместо «шантаж» произнес «понтаж».

    «Некоторые даже называют это своеобразной формой… понтажа, то есть шантажа», – сказал журналист.

    «Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    10 октября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время саммита СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили данные о товарообороте России и Армении, выразив разные оценки объемов торговли.

    Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили динамику экономических отношений двух стран на полях саммита СНГ, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что участие в Евразийском экономическом союзе открывает дополнительные рынки и приносит странам экономические выгоды, приведя в пример рост торговли России с Арменией. Пашинян заявил, что товарооборот в этом году составил уже 4 млрд долларов, однако российский президент не согласился с этой цифрой и подчеркнул, что объем больше.

    Премьер Армении также сообщил, что в прошлом году товарооборот достиг примерно 9 млрд долларов. Путин вновь не согласился и заметил: «Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто».

    В ходе беседы стороны неоднократно озвучивали разные данные, что вызвало улыбку и у Путина, и у Пашиняна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько лидеров стран СНГ провели короткую неформальную беседу перед началом заседания Совета глав государств в Душанбе.

    Пашинян объявил лидерам стран СНГ об установлении мира между Ереваном и Баку.

    10 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев дружески обнялись.

    Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обнялись во время неформальной встречи лидеров стран СНГ, передает ТАСС. Этот дружественный жест между главами государств был запечатлен на видеозаписи.

    На кадрах видно, как президенты подходят друг к другу с улыбками, а затем крепко обнимаются. Вокруг них находились лидеры других стран Содружества, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

    Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

    Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.

    11 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского

    Столтенберг: Байден назвал Зеленского «занозой в заднице» на саммите НАТО

    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Вильнюсе в неформальной беседе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице», заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что во время саммита НАТО в Вильнюсе Байден в неформальной беседе назвал Зеленского «занозой в заднице», пишет РБК.

    «Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он [Зеленский] – заноза в заднице», – вспоминает экс-генсек НАТО

    По словам Столтенберга, это прозвище прозвучало в момент обсуждения итоговой декларации, поскольку американская сторона раздражалась разным восприятием поддержки Киева. Столтенберг отметил, что формулировки документа заранее обсуждались с Киевом, но Зеленский публично выразил недовольство тем, что формулировки допускают переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО.

    В альянсе были удивлены позицией Киева. Некоторые партнеры блока настаивали на расширении поддержки Украины в декларации, а США даже рассматривали вариант убрать все пункты о поддержке Киева.

    Ранее экс-глава НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах назвал Сергея Лаврова элегантным дипломатом и грубияном.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько раз называл Владимира Зеленского «гнидой».

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста».

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами Tomahawk формой «понтажа».

    11 октября 2025, 14:19 • Новости дня
    Британия и США провели воздушную операцию у границ России
    Британия и США провели воздушную операцию у границ России
    @ Mark Cosgrove/News Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания вместе с США и другими членами НАТО провела 12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства альянса близ российских границ,

    Великобритания совместно с США и другими странами НАТО провела масштабную воздушную операцию вблизи российских границ, передает ТАСС.

    По словам министра обороны Британии Джона Хили, союзники патрулировали воздушное пространство НАТО в течение 12 часов, используя боевые самолеты.

    Министр отметил, что это была «содержательная совместная миссия вместе с американскими и натовскими союзниками».

    По данным Reuters, операция проводилась 9 октября, в ней участвовали два британских самолета ВВС. Миссия прошла на фоне участившихся инцидентов с беспилотниками в Польше и ряде других стран.

    Власти Британии не уточняют детали маршрута и задачи, однако подчеркивают, что такие действия направлены на укрепление безопасности воздушного пространства Альянса. Официальные лица НАТО пока не комментировали итоги миссии.

    Ранее итальянские СМИ заявили, что Запад использует инциденты с беспилотниками для ускорения перевооружения Европы.

    Генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале 13 октября учений НАТО по ядерному сдерживанию.

    Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    10 октября 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение конфликтов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за слова о вкладе американского президента в разрешение длящихся десятилетиями конфликтов.

    В своей публикации в Truth Social Трамп написал: «Спасибо вам, президент Путин!», сопроводив пост фрагментом речи российского лидера, передает ТАСС.

    В опубликованном видеофрагменте Путин заявил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы». Российский президент подчеркнул, что действия американского лидера направлены на поиск решения затяжных конфликтов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.

    9 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО
    Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп высказал сомнение в необходимости присутствия Испании в НАТО из-за низких военных трат со стороны Мадрида.

    Трамп отметил, что у испанских властей нет причин не увеличивать военные ассигнования, однако они этого не делают. «Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Испания отказалась от планов закупить американские F-35 Lightning II, заявив, что рассматривает вложения в европейскую оборонную промышленность.

    10 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин: Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал
    Путин: Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые, по его словам, ничего не сделали для мира.

    «Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», – сказал Путин на пресс-конференции после визита в Таджикистан, передает РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что подобные решения, по его мнению, привели к значительной утрате авторитета премии. По его словам, из-за этого доверие к Нобелевскому комитету оказалось подорвано.

    Напомним, Нобелевскую премию мира присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав. Президент США Дональд Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за год своего президентства.

    В МИД России назвали решение о присуждении премии вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что Нобелевский комитет наглядно продемонстрировал, что политика для него оказалась важнее мира.

    Министр обороны Бельгии допустил ввод войск в Брюссель до конца года
    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта
    Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    Безуглая раскрыла конфликты Ермака с Будановым и Федоровым
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    В Финляндии арестовали футболиста после семи голов в матче
    В Москве погиб основатель школы итальянского языка Торелло

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем

    Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные к уже действующим тарифам стопроцентные пошлины на китайские товары. Также он задумался о целесообразности встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС. Как полагают эксперты, угрозы Трампа могут или оказаться очередным «пшиком», или ознаменовать конец «тарифного перемирия». Какие факторы сыграли ключевую роль в решении Трампа и какого ответа ждать от Китая? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

