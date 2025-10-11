Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Столтенберг дал характеристику Путину
Экс-генсек НАТО Столтенберг назвал Путина трудолюбивым и рациональным лидером
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах написал, что президент России Владимир Путин произвел на него впечатление трудолюбивого, рационального и целеустремленного человека.
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг поделился воспоминаниями о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Впервые Столтенберг посетил Москву в июне 2001 года, когда занимал пост премьер-министра Норвегии.
Он отметил, что его впечатление о Путине сложилось как о трудолюбивом, рациональном и целеустремленном человеке. По словам Столтенберга, большинство встреч проходили в приятной атмосфере, а Путин всегда был хорошо подготовлен к обсуждаемым вопросам.
«С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договоренности», – отметил Столтенберг в своих мемуарах.
Он также добавил, что опыт общения с Путиным оставил у него позитивные впечатления относительно сотрудничества.
Ранее президент США Дональд Трамп называл Путина «сильным парнем» и «профессионалом».
Также Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице».
Столтенберг также назвал в своих мемуарах главу МИД России Сергея Лаврова «элегантным дипломатом и грубияном».