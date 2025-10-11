Столтенберг дал характеристику Путину

Экс-генсек НАТО Столтенберг назвал Путина трудолюбивым и рациональным лидером

Tекст: Вера Басилая

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг поделился воспоминаниями о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Впервые Столтенберг посетил Москву в июне 2001 года, когда занимал пост премьер-министра Норвегии.

Он отметил, что его впечатление о Путине сложилось как о трудолюбивом, рациональном и целеустремленном человеке. По словам Столтенберга, большинство встреч проходили в приятной атмосфере, а Путин всегда был хорошо подготовлен к обсуждаемым вопросам.

«С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договоренности», – отметил Столтенберг в своих мемуарах.

Он также добавил, что опыт общения с Путиным оставил у него позитивные впечатления относительно сотрудничества.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Путина «сильным парнем» и «профессионалом».

Также Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице».

Столтенберг также назвал в своих мемуарах главу МИД России Сергея Лаврова «элегантным дипломатом и грубияном».

