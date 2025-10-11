Часть Одессы и пригорода осталась без света якобы из-за аварии

  • Новость часаБолее 40 дронов ВСУ сбиты силами ПВО над шестью регионами России за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США признали отставание от России в стратегической сфере
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    Депутат: Ограничение числа кошек и собак в квартире противоречит Конституции
    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже
    Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на товары из Китая с ноября
    Путин анонсировал появление у России нового оружия
    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю
    Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    39 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    22 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    3 комментария
    11 октября 2025, 08:58 • Новости дня

    Часть Одессы и пригорода осталась без света якобы из-за аварии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате аварии в электросетях значительная часть Одессы и пригородных районов осталась без электроснабжения, восстановительные работы уже ведутся, заявили в областном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК.

    Часть Одессы и пригородных районов осталась без электроснабжения в результате аварии в сетях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное отделение украинского энергохолдинга ДТЭК. В компании уточнили: «У части Одессы и Одесского района пропал свет из-за аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неудачи украинской ПВО связаны с плохими погодными условиями. В городе Ровно на западе Украины произошло частичное отключение электроэнергии. В Киеве после серии взрывов случился транспортный коллапс.

    9 октября 2025, 19:28 • Новости дня
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    Минобороны: ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Русина Яра в ДНР произошел взрыв ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса», повреждение которого привело к выбросу остатков аммиака в окружающую среду.

    Информацию о подрыве ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса» восточнее населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике распространило Министерство обороны России, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, украинские военные заминировали ответвление трубопровода с целью замедлить продвижение российских войск в этом районе. В сообщении уточняется, что подрыв был осуществлен около 13.05 9 октября 2025 года во время отступления подразделений ВСУ.

    В результате взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок трубопровода. «Пострадавших среди российских военнослужащих нет», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска.

    Комментарии (29)
    10 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об ударе по Днепрогэсу

    Военкор Котенок сообщили об ударе ВС России по Днепрогэсу

    Стало известно об ударе по Днепрогэсу
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали фотографии последствий удара по плотине Днепрогэса, движение по которой было перекрыто украинскими властями.

    Последствия удара по плотине Днепрогэса показал на фото в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

    По его словам, критических разрушений на сооружении не обнаружено: плотина осталась целой, несмотря на попадание. На Украине сообщили, что удары пришлись по машинному залу и распределительной станции.

    Как отмечают авторы Telegram-канала «Военный осведомитель», этот ракетный удар не стал первым по данному объекту. По их оценке, для полного вывода гидроэлектростанции из строя потребуется еще не одна подобная атака.

    В результате взрывов движение по дамбе Днепрогэса в Запорожье перекрыли.

    Движение по дамбе Каневской ГЭС также остановили.

    Минобороны России заявило о нанесении массированного удара возмездия по энергетике Украины.

    Комментарии (6)
    10 октября 2025, 18:55 • Видео
    «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

    Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»

    Эксперт Кнутов: Украинский «Фламинго» имеет конструкцию крылатой ракеты прошлого века

    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что комплекс «Панцирь» сбил «Фламинго», – очень хороший сигнал. Система ПВО России уже сейчас готова к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Сети опубликовали первые фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго».

    «Фламинго» – своего рода аналог немецкой «Фау-1», якобы «вундерваффе», которую, впрочем, достаточно успешно сбивали. Корпус у украинской ракеты круглый, сигарообразный, что позволяет обнаружить ее радиолокационным станциям», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Двигатель «Фламинго» по одной версии – чешский, по другой – производился на заводе «Мотор Сич» в советское время. Система наведения управляется с помощью GPS – то есть достаточно простая. Поэтому Украина пошла по пути приобретения готовых блоков китайского производства», – продолжил собеседник.

    По его оценкам, фактически речь идет о конструкции крылатой ракеты прошлого века. «Противник особенно не заморачивался при разработке», – подчеркнул аналитик. При это Кнутов уточнил, что боевая часть «Фламинго» – порядка одной тонны, что делает ее действительно разрушительной.

    «Однако ее применение не скажется на боевых действиях. Противник будет стремиться работать ракетами по российскому глубокому тылу. Цель Киева – воздействовать, причем больше психологически, на наше население: вызвать недовольство и возмущение, чтобы граждане России затребовали заключения мирного соглашения, в том числе на условиях Украины», – уточнил специалист.

    Есть косвенные данные, согласно которым украинская сторона произвела больше сотни таких боеприпасов. Одна из попыток запуска уже была пресечена российскими военными, отметил эксперт. «Наши бойцы вычислили колонну ВСУ, ударили по ней «Искандерами», а затем добили «Геранями». В результате операция противника по применению «Фламинго» была отложена благодаря своевременной работе нашей разведки», – рассказал специалист.

    «Кроме того, ВС России продолжают выполнять задачу по уничтожению цехов и различных заводов, где противник производит ракеты и беспилотники большой дальности. То есть мы работаем на упреждение», – акцентировал Кнутов. По его прогнозам, украинская сторона тем не менее будет пытаться наносить удары – и одиночные, и комбинированные, и групповые.

    «То, что система ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь» и ЗРК «Бук», сбила «Фламинго – очень хороший сигнал. Это значит, что серьезно дорабатывать программные алгоритмы не придется. Мы уже сейчас готовы к отражению атак крылатых ракет, которые Владимир Зеленский пытается выставить как «чудо-оружие», – подчеркнул аналитик.

    «Ракета оказалась тихоходной (600 км/ч) и «пузатой» с движком от чешского «Альбатроса» Л-39. Начинка – китайская. Можно считать пробным запуском в расчете на массовый залп впоследствии. Судя по нумерации, наклепали ближе к 200», – отметил в свою очередь военкор Юрий Котенок.

    Ранее в Сети появились первые снимки обломков «новейшей» украинской крылатой ракеты «Фламинго». Их опубликовал военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале. На фотографиях можно рассмотреть отдельные части ракеты, в том числе детали китайского производства, а также двигатель, предположительно изготовленный в Чехии или в Советском Союзе.

    «Как и ожидалось, сделана она максимально дешево», – пишет Федоров в публикации. По его информации, ракету сбили российские военные с помощью комплекса «Панцирь». После поражения ракета упала в лесах России. В каком регионе это произошло, не уточняется.

    На одном из обломков обнаружили ошибку, допущенную украинскими инженерами, подписавшими шильдик. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На прикрепленной табличке есть надпись о степени защиты, что по-украински должно быть написано «ступінь захисту», однако там значится – «ступень захисту». «Украинские каналы уже во всю верещат о «российском вбросе», и что никакую «Фламинго» Россия не сбивала», – заметили они.

    Напомним, в середине августа фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго». Аналитики отмечали сходства с британской FP-5 Milanion.

    Владимир Зеленский заявлял, что ракета может лететь на расстояние до трех тысяч км. В августе он сообщал, что уже прошли испытания «Фламинго», но применять их сотнями пока нет возможности. «К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», – говорил Зеленский.

    Комментарии (11422)
    10 октября 2025, 12:44 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали энергообъекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК.

    Министерство подчеркнуло, что все цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в нескольких регионах Украины произошло отключение электричества.

    Также в Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством. Левый берег города остался без света.

    Комментарии (11)
    8 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Один из военнослужащих группировки «Восток» успешно ликвидировал пятерых украинских военных во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области.

    Российский военнослужащий из группировки войск «Восток» в одиночку справился с пятью бойцами Вооруженных сил Украины во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области, передает ТАСС. В силовых структурах отметили, что боец обнаружил местоположение противников, бросил гранату в окно дома, а затем открыл огонь из автомата и уничтожил двоих украинских бойцов.

    Как сообщили в ведомстве, трое оставшихся украинских военных попытались отступить, но российский боец предвидел их манёвр. Он укрылся в погребе и из засады атаковал отступающих, тяжело ранив их.

    Завершили операцию российские операторы беспилотников, которые добили оставшихся украинских военнослужащих, чтобы не подвергать опасности своего сослуживца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Восток» провели решительное наступление в Запорожской области. Они взяли под контроль населенный пункт Новогригоровка. Подразделения ВСУ были уничтожены в ходе боевых действий.

    Комментарии (11)
    10 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    Российские военные обнаружили скрытый подземный туннель ВСУ в ЛНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие России в ЛНР нашли тоннель длиной порядка 700 метров, использовавшийся для скрытого перемещения украинских военных и организации обороны, сообщил командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».

    Сооружение было вырыто через всю лесополосу на константиновском направлении в ДНР, сказал собеседник РИА «Новости».

    В этом тоннеле находились украинские боевики, которые были уничтожены российскими военными.

    «Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать «накат» (атаку) достаточно долго», – заявил «Дава».

    Также он пояснил, что такие сооружения позволяют скрытно перемещаться по лесополосам, оставаясь незамеченными с воздуха.

    «Один вход и один выход», – добавил командир, подчеркнув сложность обнаружения таких тоннелей с помощью беспилотников.

    Город Константиновка, где был найден туннель, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР и расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал, что ВСУ перестроили свою тактику в разрушенном Волчанске, полностью переместив передвижение личного состава и снабжения под землю.

    Комментарии (11)
    10 октября 2025, 07:30 • Новости дня
    Около ста украинских военных попали в окружение в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группе из примерно 100 украинских военных заблокировали пути отхода в районе железнодорожной станции Купянск-Южный после наступления российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, около ста украинских военных оказались в окружении в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, которая находится в центральной части города Купянск в Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что передовые отряды России продолжают освобождение города. «Наши передовые отряды продолжают освобождение населенного пункта Купянск. В ходе ожесточённых боев бойцы РФ заняли вещевой рынок и взяли под огневой контроль железнодорожную станцию Эстакадный», – заявил Марочко.

    Он также рассказал, что российские военные зачистили участок по улице Защитников Отечества и установили контроль над Автотранспортным колледжем. Кроме того, межпозиционное пространство между российскими силами по улице Студенческая сейчас составляет менее 500 метров.

    Марочко отметил, что это фактически лишило украинских военнослужащих, находившихся в районе железнодорожной станции Купянск-Южный, возможности покинуть окружение. По предварительным оценкам, в котле оказались до 100 украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило Купянское направление штурмовыми подразделениями, сформированными из заключенных. Российские войска освободили 70% Купянска в Харьковской области. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Купянском.

    Комментарии (3)
    9 октября 2025, 14:30 • Новости дня
    Названо количество оставшихся в Купянске мирных жителей

    Ганчев сообщил о тысяче оставшихся в Купянске мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Купянске Харьковской области после принудительной эвакуации остались около 1 тыс. мирных жителей, в основном пожилые и маломобильные граждане, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, около одной тысячи мирных жителей осталось в Купянске после принудительной эвакуации, проведенной силами киевского режима, передает ТАСС.

    Ганчев отметил, что эвакуация проходила насильственным образом: «Людей выгоняли из их домов, когда наемники и вооруженные украинские формирования занимали эти позиции». По его словам, информация о количестве оставшихся поступает от российских военных.

    Ганчев уточнил, что среди оставшихся в Купянске в основном пожилые люди и те, кто испытывает трудности с передвижением. По его словам, украинские военные не смогли насильно вывести этих граждан.

    Глава ВГА добавил, что в условиях активных боевых действий у администрации нет возможности точно подсчитать число оставшихся и установить с ними контакт.

    Также Ганчев сообщил, что украинские войска испытывают серьезные трудности с ротацией и снабжением боекомплектом в Купянске. По его данным, зафиксированы случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, преимущественно из мобилизованных подразделений. Вместе с тем украинские силы продолжают контролировать господствующие высоты внутри и вокруг города, используя их для нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области. Киев усилил Купянское направление штурмовыми подразделениями, сформированными из заключённых. Солдаты ВСУ отказались выполнять задачи под Купянском.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 04:05 • Новости дня
    Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве
    Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве в результате взрывов зафиксированы отключения электричества и перебои с подачей воды, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы. Воздушная тревога продолжается более четырех часов, передает ТАСС.

    Повторные взрывы также произошли в Кременчуге Полтавской области Украины и в украинском городе Днепре (Днепропетровске).

    «Военкоры Русской весны» пишут о налете «Гераней» на регионы Украины и о «пожаре в Киеве». Указывается, что «идут атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы также произошли в Харькове. Во Львове выключился свет после вспышки на подстанции.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области
    Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области
    @ mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска группировки «Восток» провели решительное наступление, взяв под контроль населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области и уничтожив подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новогригоровку в Запорожской области, передает Telegram-канал МО. В ходе наступления нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка и Сосновка в Днепропетровской области и Малиновка в Запорожской области.

    Как отмечается, противник потерял более 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50. Группировка «Днепр» также нанесла поражение тяжелой механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Лукьяновского, Малой Токмачки и Степногорска в Запорожской области, Львово и Тягинки в Херсонской области, уничтожив более 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, а также радиолокационные станции производства США и Израиля.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по тяговой подстанции, военной инфраструктуре аэродрома, складам и местам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS и 218 беспилотников.

    Подразделения группировки «Север» поразили танковую, две механизированные бригады ВСУ, штурмовой полк и другие формирования в Сумской области. На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, потери украинских войск составили до 220 человек, уничтожены две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Запад» заняли выгодные позиции, уничтожив до 225 военнослужащих ВСУ, семь бронированных машин, 25 автомобилей и гаубицу М777. Южная группировка завершила уничтожение украинских формирований южнее Клебан-Быкского водохранилища, а группировка «Центр» улучшила положение на переднем крае, уничтожив более 445 украинских военнослужащих и различную военную технику и вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло подробности освобождения поселка Январский. Российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Левый берег Киева остался без света
    Левый берег Киева остался без света
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российских ударов левый берег Киева остался без электричества, на правом также фиксируются перебои электроснабжения, сообщаю украинские СМИ.

    СМИ пишут, что сначала были нанесены удары беспилотниками, затем ракетами. В городе неоднократно звучали мощные взрывы.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что весь левый берег остался без света, имеются проблемы с водоснабжением.

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о массированном ударе по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кличко сообщал, что в Киеве в результате взрывов зафиксированы отключения электричества и перебои с подачей воды. Вечером в четверг во Львове выключился свет после вспышки на подстанции.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 08:51 • Новости дня
    Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска заняли выгодные позиций западнее Выемки, потому ВСУ попали в окружение, пояснил Марочко, передает РИА «Новости».

    При этом украинские боевики продолжают удерживать укрепрайон между этими населенными пунктами.

    Марочко отметил, что ширина горловины образовавшегося котла составляет примерно три километра. Но у украинской группировки фактически нет возможности покинуть позиции из-за плотного огневого воздействия российских войск.

    По его мнению, сложившаяся ситуация стала следствием некомпетентных решений и несвоевременных действий украинского командования.

    Ранее Марочко сообщал, что одна из группировок ВСУ оказалась в оперативном окружении у Кузьминовки в ДНР, она уже не может организованно отойти из-за плотного огня российских военных.

    Напомним, ВС России освободили Кузьминовку. До этого Марочко заявлял о прорыве российских сил у Кузьминовки.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 22:17 • Новости дня
    Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области

    Хинштейн: Обязательно увековечим память героев КНДР в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Курская область считает КНДР братской страной благодаря участию северокорейских военных в освобождении приграничных территорий, их подвиг планируют увековечить, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн в Telegram сообщил о вылете в Пхеньян в составе делегации, возглавляемой замглавы Совета безопасности Дмитрием Медведевым, для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Трудовой партии Кореи, передает РИА «Новости».

    Хинштейн подчеркнул, что Курская область считает КНДР братской страной, поскольку корейские военные активно помогали освобождать приграничье от украинских боевиков. «Обязательно увековечим память героев КНДР на нашей земле», – добавил он.

    По его словам, сейчас в области работают группировки разминирования, которые очищают землю и готовят ее для восстановления мирных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев прибыл в КНДР с официальным визитом. На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность военнослужащим Корейской народной армии за их участие в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 21:59 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак выступил с угрозами против России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине.

    Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России в ответ на удары по объектам на Украине, передает Lenta.ru. Он заявил в своем Telegram-канале, что за удары по инфраструктуре Украины последует ответ. При этом чиновник также отметил, что конфликт между странами необходимо завершить как можно скорее, подчеркнув важность скорейшего прекращения боевых действий.

    Ранее Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в ответ на отключения электроэнергии на Украине из-за ударов ВС России.

    В нескольких городах Луганской народной республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.

    В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях.

    Комментарии (4)
    8 октября 2025, 11:28 • Новости дня
    ФСБ задержала подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске агента Киева

    ФСБ: Задержан агент Киева за подрыв автомобиля военного в Наро-Фоминске

    Tекст: Вера Басилая

    Задержан гражданин России, который по указанию куратора с Украины изготовил и использовал самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля российского военного в Наро-Фоминске, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел задержала гражданина России 2001 года рождения, подозреваемого в диверсионной деятельности, передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, задержанный по заданию украинских спецслужб изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых подорвал в Наро-Фоминске, повредив машину военнослужащего Минобороны, а второе спрятал в тайнике в Москве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о теракте, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    ФСБ уточнила, что подозреваемый установил контакт с украинским куратором через Telegram, по заданию которого собирал информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса Алтайского края и поджег автомобиль с символикой СВО. При обыске у него обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, средства связи и переписка с куратором.

    Ведомство проводит дальнейшие оперативные и следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также признаков госизмены и незаконного изготовления взрывчатки, по совокупности которых задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность мужчины из Подольска, который призывал украинских военных наносить удары по гражданской инфраструктуре Москвы.

    В Пятигорске суд назначил арест на два месяца мужчине, подозреваемому в подготовке теракта в синагоге.

    В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину-повара по обвинению в шпионаже и подготовке теракта.

    Комментарии (2)
    Главное
    Латвия решила выдворить более 800 россиян
    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт энергоресурсов из России
    Марочко сообщил о рывке ВС России и заходе в Константиновку ДНР
    Захарова посетовала на перепутанность фактов в голове спикера МИД Украины
    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра 925-й пробы
    На заводе в Теннесси, где прогремел взрыв, производили заряды для ВСУ
    Джоли призналась, как в одночасье лишилась родового гнезда из-за Питта

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия дала Китаю преимущество над Америкой в небе

    Вашингтон предложил запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через территорию России, посчитав, что это создает неравные условия для конкуренции с американскими перевозчиками. В Пекине инициативу назвали недальновидной и предупредили о возможных последствиях для мировой авиации. Продолжат ли китайские самолеты летать над Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации