Текслер представил стратегию развития Челябинской области до 2030 года

На встрече в Национальном центре «Россия» глава Челябинской области Алексей Текслер представил комплексную стратегию развития региона, выделив девять ключевых направлений до 2030 года.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил стратегию комплексного развития региона в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В рамках встречи он выделил девять ключевых направлений, среди которых – поддержка участников спецоперации, развитие сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, а также создание новых образовательных и культурных проектов.
Алексей Текслер заявил: «Наша задача – сделать регион абсолютных возможностей для всех жителей Челябинской области... сделать наш регион "столичным" по уровню качества жизни, комфорта и возможностей для всех наших граждан».
Особое внимание уделяется поддержке семей и молодежи: в регионе действует программа «Студенческий материнский капитал», растет число многодетных семей, реализуются разнообразные меры социальной поддержки. Губернатор подчеркнул, что власти и дальше намерены оказывать помощь семьям, принявшим решение завести двух и более детей.
В числе приоритетов также модернизация системы здравоохранения – построено и обновлено более 300 объектов, закуплено свыше тысячи единиц современного оборудования, строится центр детской хирургии и новая больница в Магнитогорске. В сфере образования за последние пять лет построено 63 детских сада и 20 школ, реализуется проект кампуса нового университета.
Особое внимание уделено развитию культурной и спортивной инфраструктуры, строительству дорог и обновлению транспорта. Среди крупнейших проектов – запуск новых троллейбусных маршрутов, строительство метротрамвая, первую линию которого планируют открыть в 2027 году.
В агропромышленном комплексе реализуется проект по отечественной генетике птицы «Смена-9», Челябинская область входит в тройку лидеров России по производству яиц и мяса.