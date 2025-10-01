Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска
Эксперт Кнутов: Северск станет «фундаментом» операции по освобождению Славянска и Краматорска
ВСУ превратили Северск в крупный укрепрайон. Российские войска при освобождении города применяют тактику «просачивания»: отсекают пути снабжения украинской группировки, изолируют район боевых действий, находят бреши и скрытно проходят вглубь обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские войска подошли к Северску с двух направлений.
«После зачистки Серебрянского лесничества ВС России развивают наступление в направлении Северска. Этот населенный пункт – важный для противника логистический центр. Его освобождение будет играть принципиальную роль для дальнейшего продвижения наших войск, а также при создании буферной зоны в Харьковской области», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.
Так, переход Северска под контроль российской армии откроет дорогу на Лиман и далее на Славянск, уточнил собеседник. Параллельно тяжелейшие бои идут за выступ в Доброполье, добавил он. «Происходящее – фундамент будущих стратегических операций по охвату двух агломераций – Славянско-Краматорской и Покровско-Мирноградской – и, по сути, освобождению Донбасса», – подчеркнул Кнутов.
Говоря о Северске, эксперт напомнил, что ВСУ превратили город в крупный укрепрайон. «Впрочем, тактика «просачивания», применяемая ВС России, дает хорошие результаты и позволяет сокращать наши потери», – отметил он, добавив, что российские войска отсекают пути снабжения украинской группировки, изолируют район боевых действий, находят бреши и скрытно проходят вглубь обороны.
При этом противоборствующая сторона в силу нехватки личного состава широко использует дроны, продолжил аналитик. «Обилие беспилотников мешает продвижению наших штурмовиков. Но, как говорят российские военнослужащие, побеждаем хитростью и смекалкой», – заключил Кнутов.
Напомним, российские войска практически вплотную подошли к Северску. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, расстояние от города до крайних российских позиций на некоторых участках составляет несколько сотен метров.
«Российские штурмовые группы фактически подошли вплотную к Северску. В частности, с севера и северо-восточной стороны расстояние колеблется от нескольких сотен метров до одного километра», – сказал он ТАСС.
Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Северск Малый. «Это микрорайон-эксклав Северска. Он расположен в пяти километрах к северу от окраин города, между частично подконтрольной нашим Серебрянкой и Дроновкой, остающейся под противником», – отметил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
«Очевидно, Северск обходят со стороны границы ДНР и ЛНР. Если из Северска Малого развить наступление на Дроновку и Платоновку, можно перерезать трассу Т0513 на Лиман и Славянск. Это последнее безопасное логистическое плечо для гарнизона Северска. Без него группировке ВСУ в городе придется переходить на голодный паек», – подчеркнул Коц.
По информации ТАСС, ВС России взяли под огневой контроль логистику ВСУ вокруг Северска. Снабжение украинского гарнизона в городе сильно усложнено. «Вокруг Северска вся логистика противника находится под полным огневым контролем. Доставка в город провизии и боекомплекта – задача для противника крайне сложная», – заявили агентству в силовых структурах.
Ранее Минобороны отчитывалось о контроле над Кировском. Газета ВЗГЛЯД писала, какой хитростью удалось освободить город и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса.