Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Минобороны сообщило о перехвате 20 украинских дронов ночью
За минувшую ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников самолетного типа, атаковавших четыре области на юге и западе России, сообщили в Минобороны.
Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны, передает РИА «Новости». По информации Минобороны России, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены над Белгородской, Ростовской, Саратовской и Воронежской областями.
В ведомстве уточнили, что восемь дронов сбито над Белгородской областью и столько же – над Ростовской. Три беспилотника уничтожены в Саратовской области, еще один – в Воронежской. Министерство добавило, что все аппараты были обнаружены и ликвидированы дежурными средствами ПВО в ночное время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило о ликвидации 80 беспилотников ВСУ за одну ночь над регионами России. За предыдущие сутки военные уничтожили еще 38 украинских дронов. Представитель разработчика систем защиты рассказал о мерах по защите автовокзалов на юге России от атак БПЛА.