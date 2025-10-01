Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Российский рынок акций открылся снижением
В начале утренней торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи показал незначительное снижение, достигнув отметки 2682,08 пункта к 7.03 мск.
Российский рынок акций в начале утренней сессии немного снизился, пишет РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск уменьшился на 0,09% и составил 2682,08 пункта.
С 27 января Московская биржа возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия длится с 9.50 до 18.50 мск, в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50 мск, рассчитывается индекс с дополнительным кодом iMOEX2, который совпадает с основным индексом в период основной сессии.