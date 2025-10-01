Российский рынок акций открылся снижением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций в начале утренней сессии немного снизился, пишет РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 мск уменьшился на 0,09% и составил 2682,08 пункта.

С 27 января Московская биржа возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия длится с 9.50 до 18.50 мск, в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

В течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50 мск, рассчитывается индекс с дополнительным кодом iMOEX2, который совпадает с основным индексом в период основной сессии.