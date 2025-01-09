Tекст: Мария Иванова

ВСУ при этом потеряли до 45 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, четырем бригадам теробороны и нацгвардии возле Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановки и Западного Харьковской области. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери противника при этом составили до 480 военнослужащих, танк, три бронемашины, польский бронетранспортер Rosomak и бронеавтомобиль «Козак». Уничтожены три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ рядом с Белогоровкой, Орехово-Василевкой, Часовым Яром, Васюковкой и Янтарным Донецкой народной республики (ДНР). Отражены две контратаки противника.

Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три бронемашины. Уничтожены пять пикапов, станция РЭБ и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацполиции Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко, Срибного, Петровки, Воздвиженки, Нововасилевки, Петропавловки и Новоелизаветовки ДНР. Они отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ.

Противник потерял до 510 военнослужащих, пять бронемашин, американский бронетранспортер М113 и французский VAB, а также пять гаубиц, сообщил Конашенков.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Богатыря, Константинополя, Великой Новоселки, Разлива, Комара ДНР и Темировки Запорожской области.

Потери ВСУ при этом составили свыше 155 военнослужащих, танк, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американские 155-мм самоходная артустановка Paladin и 155-мм гаубица М198. Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Степногорска, Новоандреевки Запорожской области, Понятовки, Антоновки и Приднепровского Херсонской области.

Противник потерял до 45 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены четыре станции ПЭБ и два склада, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ.

Как отметил британский аналитик Александр Меркурис, первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.