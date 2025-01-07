Эксперт объяснил выбор Путиным воинского храма для участия в Рождественской службе

Tекст: Андрей Резчиков

«На Пасху глава государства исторически ходил в Храм Христа Спасителя, а на Рождество он выбирал храмы где-нибудь в глубинке. Но на этот раз президент с учетом СВО и Года защитника Отечества решил сходить в один из воинских храмов», – отметил религиовед Роман Силантьев, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС).

По словам собеседника, в центральной части страны есть несколько воинских храмов, главный из которых находится в подмосковной Кубинке. «В то же время Храм великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе – один из первых воинских храмов, поэтому выбор президента вполне логичен. Президент также посетил Храм Христа Спасителя», – добавил Силантьев.

Напомним, в Рождественскую ночь президент России Владимир Путин присутствовал на богослужении в Храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Как сообщает Telegram-канал «Кремль.Новости», вместе с главой государства в храме присутствовали участники спецоперации, волонтеры, а также их семьи, с которыми Путин ранее встречался в рамках мероприятий Года семьи.

Позже глава государства приехал в Храм Христа Спасителя, поздравил с праздником патриарха Московского и всея Руси. По просьбе главы государства патриарх Кирилл освятил нательные кресты для командующих группировками войск, выполняющими особо важные задачи в зоне СВО.

Храм великомученика Георгия Победоносца расположен на территории мемориального комплекса Парк Победы на Поклонной горе, посвященного Великой Отечественной Войне. Закладка камня в основание будущего храма была совершена патриархом Алексием II 9 мая 1994 года.