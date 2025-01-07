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Байден встретился с экс-кандидатом в президенты Венесуэлы Гонсалесом
Объявленный США президентом Венесуэлы Гонсалес встретился с Байденом в Белом доме
Венесуэльский оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, которого США считают избранным президентом Венесуэлы, сообщил, что встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
Гонсалес заявил, что встреча прошла в дружеской атмосфере. Он также сообщил, что его команда уже некоторое время «поддерживает контакт» с командой избранного президента США Дональда Трампа. «Наши отношения будут очень близкими и выгодными для Венесуэлы и США», – приводит его слова ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, победителем выборов в Венесуэле стал действующий глава государства Николас Мадуро. Его соперник на выборах Гонсалес и ряд стран не стали признавать победу Мадуро. В частности, США официально объявили победителем выборов президента Венесуэлы Гонсалеса.