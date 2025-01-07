  • Новость часаКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российским войскам открылась дорога на Днепр
    Председатель парламента Грузии посмеялся над Европой
    Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет
    Маск заявил, что победа Трампа на выборах сохранила цивилизацию
    Российский турист убит при ограблении в горах Грузии
    Трюдо решил покинуть пост премьера Канады
    Массовый сбой сервисов в России произошел из-за аварии на сети оператора связи
    Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США
    Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским в первые дни СВО
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    22 комментария
    7 января 2025, 04:59 • Новости дня

    Байден встретился с экс-кандидатом в президенты Венесуэлы Гонсалесом

    Объявленный США президентом Венесуэлы Гонсалес встретился с Байденом в Белом доме

    Tекст: Антон Антонов

    Венесуэльский оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, которого США считают избранным президентом Венесуэлы, сообщил, что встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

    Гонсалес заявил, что встреча прошла в дружеской атмосфере. Он также сообщил, что его команда уже некоторое время «поддерживает контакт» с командой избранного президента США Дональда Трампа. «Наши отношения будут очень близкими и выгодными для Венесуэлы и США», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победителем выборов в Венесуэле стал действующий глава государства Николас Мадуро. Его соперник на выборах Гонсалес и ряд стран не стали признавать победу Мадуро. В частности, США официально объявили победителем выборов президента Венесуэлы Гонсалеса.


    6 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Алиев потребовал наказания за катастрофу самолета близ Актау

    Алиев заявил о требовании наказать виновных в авиакатастрофе самолета AZAL близ Актау

    Алиев потребовал наказания за катастрофу самолета близ Актау
    @ news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines, произошедшую близ Актау, он уверен, что ответственность лежит на представителях России.

    Алиев подчеркнул, что вина за гибель азербайджанских граждан лежит на представителях Российской Федерации. Он отметил необходимость справедливости, наказания виновных и полной прозрачности, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, координация между вооруженными силами и гражданскими службами России могла бы предотвратить трагедию.

    Алиев также сообщил, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков самолета. «Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и вся картина трагедии станет известна. Это будет важным моментом для полного расследования и наказания виновных», – добавил он.

    Алиев провел встречу с членами семей погибшего экипажа и выжившими бортпроводниками, на которой еще раз подчеркнул необходимость справедливого расследования.

    Ранее казахстанские власти направили черные ящики самолета Azerbaijan Airlines в бразильский Центр CENIPA для расшифровки, доверив расследование экспертизе центра.

    Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».


    Коментарии (85)
    6 января 2025, 18:54 • Новости дня
    Председатель парламента Грузии посмеялся над Европой
    Председатель парламента Грузии посмеялся над Европой
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с иронией отозвался о претензиях Франции и Германии к американскому предпринимателю Илону Маску, который жестко критикует лидеров этих стран и открыто занимает позицию по отношению к тем или иным политическим силам в них, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «И это они (Париж и Берлин) говорят о вмешательстве в выборы в других странах? Это просто ирония – нытье властей Франции и Германии по поводу заявлений Илона Маска и обвинений с их стороны в его адрес во вмешательстве в выборы», – заявил в понедельник Шалва Папуашвили.

    «Это ирония, что власти стран (европарламентария) Натали Луазо и (депутата Бундестага) Михаэля Рота что-то позволяют себе говорить о вмешательстве в выборы в других странах», – сказал председатель парламента Грузии, напомнив об открытой поддержке этими и другими политиками Европы радикальной оппозиции Грузии, не признающей при поддержке внешних сил поражение на выборах в парламент Грузии 26 октября.

    Председатель высшего законодательного органа Грузии выразил надежду на то, что «потихоньку многие осознают, что таким грубым и незаконным вмешательством в выборы в Грузии они режут сук демократии и суверенитета, на котором сами сидят».

    Коментарии (11)
    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    6 января 2025, 10:50 • Новости дня
    Захарова назвала предложение Зеленского Трампу «наркотическим бредом»

    Захарова сочла предложение Зеленского Трампу о «чужих деньгах» признаком «наркотического бреда»

    Захарова назвала предложение Зеленского Трампу «наркотическим бредом»
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал в недавнем интервью признаки «наркотического бреда», так как заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Об этом она заявила в своем Telegram-канале, комментируя недавнее интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману.

    Захарова отметила, что Зеленский в интервью говорил о предложении Трампу «чужих денег в обмен на оружие». Это, по мнению Захаровой, указывает на давние коррупционные связи украинского лидера с англосаксами, которые, по ее словам, подкреплены поддержкой от действующего президента США Джо Байдена. Она также связала подобные действия с историей украинской газовой компании Burisma.

    В своем заявлении Захарова упрекнула Зеленского в неадекватности, назвав его слова «смешением неонацизма и терроризма». По ее мнению, трехчасовое интервью Зеленского продемонстрировало его неадекватное состояние, характеризуемое «наркотическим бредом».

    Ранее Зеленский заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Киеву, оплатив его за счет 300 млрд долларов из российских активов.

    Коментарии (12)
    6 января 2025, 09:17 • Новости дня
    В РАН не исключили эскалацию конфликта вокруг Украины в 2025 году

    РАН допустила стремительную эскалацию конфликта на Украине во второй половине 2025 года

    В РАН не исключили эскалацию конфликта вокруг Украины в 2025 году
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во второй половине 2025 года возможен сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины, который может привести к международному военно-политическому кризису и потребовать поиска новых решений по безопасности в Европе, следует из доклада Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

    В документе указывается на возможность формирования масштабного международного военно-политического кризиса, который может привести к поиску взаимоприемлемых решений по безопасности в Европе или Евразии, возможно, без участия Украины, передает РИА «Новости».

    В докладе подчеркивается, что достижение прочного урегулирования между Россией и Украиной может быть основано на более широком соглашении о контурах европейской безопасности.

    При этом масштабные геополитические договоренности могут предшествовать окончательному разрешению конфликта. Однако процесс нормализации, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода, то есть 2025 года, и не будет стремительным.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев может организовать провокацию против России в январе для улучшения переговорных позиций и получения дополнительной помощи накануне инаугурации Дональда Трампа.

    При этом, по словам депутата Рады Марьяны Безуглой, генералам ВСУ необходимо показывать руководству Украины «вперед-вперед» и паразитировать на эйфории населения из-за атак в Курской области, чтобы удержаться на своих должностях, что может привести к утрате Украиной Харькова, Днепропетровска и других городов.

    Коментарии (10)
    6 января 2025, 15:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет
    Bloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа столкнулась с рекордным сокращением газовых запасов на фоне холодной погоды и повышенного потребления, что может повлиять на цены и подготовку к следующему отопительному сезону, пишет Bloomberg.

    По информации Gas Infrastructure Europe, Европа истощила свои газовые запасы быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, передает РИА «Новости».

    Так, уровни в хранилищах сократились на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковым показателем, что является самым значительным сокращением с 2018 года.

    Эксперты предупреждают, что быстрое истощение запасов может затруднить их накопление перед следующим отопительным сезоном, что, в свою очередь, может повлиять на краткосрочные цены на газ.

    В материале отмечается, что холодная погода в большинстве стран Северо-Западной Европы способствует увеличению потребления газа для отопления, что может привести к дальнейшему изъятию газа из хранилищ в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах в Приднестровье остались без газоснабжения из-за отключения газа в 122 населенных пунктах. Транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

    Коментарии (39)
    6 января 2025, 13:40 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение освобождения Курахова для ситуации в зоне СВО

    Военкор Громов: Освобождение Курахова означает прекращение артиллерийского террора ВСУ против Донецка

    Военный эксперт объяснил значение освобождения Курахова для ситуации в зоне СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    После взятия Курахова российские силы будут иметь возможность перерезать украинскую линию обороны в Запорожье и выйти в тыл запорожской группировки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР.

    «Основной смысл освобождения Курахова ­состоит в том, что это было последнее место, откуда ствольная артиллерия дотягивалась до Донецка. И ВС РФ выполнили задачу прекратить это. Теперь обстрелять город можно только реактивными дальнобойными снарядами, но такое проводится крайне редко. Так что освобождение Курахова означает окончательное прекращение артиллерийского террора против Донецка», ­­­­­­­– рассказал военкор Федор Громов.

    «По логике, наши должны после этого перекидывать силы на другое направление, а именно – на агломерацию Покровска и Мирнограда. Собственно, по движению войск, по картам так и получается. Сейчас основная наша задача: перерезать трассу Покровск – Константиновка, к этому все и идет. Это уже может означать выход к границе Днепропетровской области. И это уже, конечно, не только тактический, но и политический удар по Киеву. К тому же в Днепропетровской области нет плотной городской застройки, как в Донбассе. Значит, у ВС РФ будет некий оперативный простор», – отметил он.

    «Но если наши решат пойти дальше Курахова, то они смогут перерезать украинскую линию обороны в Запорожье. Мы зайдем в тыл запорожской группировки ВСУ и выведем свою группировку из позиционного тупика, который сформировался еще весной 2022 года. Для помощи в этом с юга может поддавить группировка «Восток», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР. «Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко в ДНР. Отражены 14 контратак формирований ВСУ», – говорится в сообщении.

    ВСУ потеряли 535 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и MaxxPro, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

    Коментарии (12)
    6 января 2025, 06:55 • Новости дня
    Судебные приставы начали конфискацию имущества Абызова почти на 24 млрд рублей

    Судебные приставы начали процедуру конфискации имущества экс-министра Абызова почти на 24 млрд рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Судебные приставы начали изъятие имущества экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на 23,5 млрд рублей, также они должны взыскать задолженность в размере 2,4 млрд рублей, следует из судебных документов.

    В конце 2024 года исполнительные листы, предписывающие конфискацию имущества, были переданы приставам. Они начали соответствующие исполнительные производства, чтобы изъять в доход государства имущество и денежные средства Абызова общей стоимостью 23,5 млрд рублей. Также взыскиваются исполнительские сборы и задолженность, составляющая 2,4 млрд рублей, передает ТАСС.

    С 2020 по конец 2024 года против Абызова открыто семь исполнительных производств. Среди них – принудительное взыскание около 80 млн рублей штрафа, назначенного судом как дополнительное наказание, и 1,5 млрд рублей ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам. Общая задолженность Абызова достигла почти 28 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2023 года Абызова приговорили к двенадцати годам колонии строгого режима, признав виновным по статьям «Создание преступного сообщества», «Мошенничество», «Легализация денежных средств, полученных преступным путем», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Коммерческий подкуп».

    Коментарии (16)
    6 января 2025, 14:26 • Новости дня
    ВС России остановили попытку ВСУ прорваться на Курском направлении
    ВС России остановили попытку ВСУ прорваться на Курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные успешно пресекли попытки прорыва украинских сил в Курской области, уничтожив основные силы противника у хутора Бердин, при этом потери Украины составили более 150 человек, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские войска успешно пресекли попытки прорыва армии Украины в Курской области. Основные силы противника были уничтожены у хутора Бердин. Украинская сторона потеряла свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

    Как указали в пресс-службе, в ходе операции подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии нанесли решительное поражение ВСУ. ВС России уничтожили живую силу и технику пяти механизированных и трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в различных населенных пунктах, говорится в сообщении.

    В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийского огня были поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов в Сумской области. За сутки потери Украины на Курском направлении составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, семь боевых машин пехоты и другие единицы техники.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла около 49 500 военнослужащих, 283 танка, 216 боевых машин пехоты и другие виды техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что в небе над Курской областью средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали украинскую ракету.

    Минобороны РФ в понедельник сообщало об уничтожении 12 БПЛА над регионами, в том числе семь беспилотников были сбиты над территорией Курской области. Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил жителей воздержаться от возвращения в опасные районы региона.

    Коментарии (24)
    6 января 2025, 15:01 • Новости дня
    Массовый сбой сервисов в России произошел из-за аварии на сети оператора связи

    Tекст: Александра Юдина

    Роскомнадзор сообщил об устранении аварии на магистральной сети одного из операторов связи, что привело к массовому сбою сервисов в России.

    Роскомнадзор подтвердил, что причиной массового сбоя сервисов в России стала авария на магистральной сети одного из операторов связи, передает РИА «Новости».

    Проблемы с доступом к интернету начались у россиян около полудня по московскому времени.

    Ведомство уточнило, что к 14.00 мск авария была устранена, и операторы начали восстанавливать работу сервисов. Многие пользователи уже отмечают улучшение качества связи и доступности интернет-сервисов.

    В Роскомнадзоре также заверили, что предпринимаются все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем и минимизации последствий для пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam, а пользователи из разных стран, включая США, Италию и Германию

    Коментарии (13)
    6 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Российский турист убит при ограблении в горах Грузии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский турист убит при вооруженном ограблении в горном Местийском муниципалитете Грузии, преступники задержаны, им грозит до 20 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МВД Грузии сообщило о задержании двух преступников 38 и 32 лет, которые совершили вооруженное нападение на семейную пару из России на популярном туристическом маршруте.

    По данным МВД, 5 января преступники ограбили россиян, следовавших из Зугдиди в Местиа, при этом смертельно ранив 38-летнего россиянина В.С. С целью замести следы они сбросили труп в реку, отмечает МВД Грузии.

    Оперативно-розыскные мероприятия с привлечением вертолета помогли задержать преступников.

    Теперь за групповое ограбление при отягчающих обстоятельствах с умышленным убийством и незаконное приобретение и ношение оружия им грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.

    Труп россиянина найден в реке Накра Местийского муниципалитета. Грузинские СМИ и социальные сети называют убитого россиянина Виктором Соловьевым.

    Накануне информационное агентство «Интерпрессньюс» сообщило, что в горах Грузии произошло вооруженное нападение на семейную пару из России. МВД Грузии начало расследование по статьям уголовного кодекса, предусматривающим наказания за грабеж и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

    Коментарии (24)
    6 января 2025, 18:32 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал представителя российского посольства
    МИД Молдавии вызвал представителя российского посольства
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молдавия вызвала представителя российского посольства из-за заявлений по энергетическому кризису в Приднестровье, которые, по мнению Кишинева, негативно влияют на двусторонние отношения, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Татьяна Барак.

    Барак отметила, что представитель посольства России был вызван в МИД Молдавии. По ее словам, подобные заявления российского диппредставительства негативно сказываются на отношениях Кишинева и Москвы, передает ТАСС.

    В понедельник в Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа, в результате чего без газоснабжения оказались более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    Напомним, в конце декабря партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну. Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

    Коментарии (14)
    6 января 2025, 05:41 • Новости дня
    Автор песен Носкова и Долиной погиб в зоне СВО

    Российский поэт и ветеран боевых действий Олег Гегельский погиб под артобстрелом в зоне СВО

    Автор песен Носкова и Долиной погиб в зоне СВО
    @ gegelsky

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине погиб российский поэт Олег Гегельский – ветеран боевых действий и автор песен, исполняемых звездами российской эстрады, сообщают СМИ.

    Гегельский – автор более 100 стихотворений, которые стали песенными текстами, их исполняют Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие звезды российской эстрады, передает RT.

    Он подписал контракт на военную службу с Министерством обороны России в сентябре 2024 года, однако о своем решении никому не сообщил. «Он всегда таким был: делал что-то и особо никому не рассказывал», – сказала его жена.

    Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. «Его отправили на задание, – сообщила его жена. – Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало». У него остался десятилетний сын.

    Гегельский был членом Союза писателей России, Русского географического общества, инструктором по выживанию. Он посвятил часть своей жизни воинской службе, следуя примеру своего отца, ветерана Великой Отечественной войны.

    Как рассказала его жена, Гегельский «служил в спецназе снайпером», он «был в горячих точках – Афганистане, Югославии, Чечне» – и «получил там ранение».

    Друг Гегельского, Руслан Осташко, вспоминает, что Гегельский всегда был «полностью военным человеком». «Мы как-то с ним обсуждали эту тему, и я ему сказал, что вижу, что его тянет в зону боевых действий. Он мне ответил: «Конечно, тянет. Для меня там настоящая жизнь. Когда ты идешь по аэродрому с одной сумкой и тебе не важно, куда повезет тебя военный борт, в какую горячую точку. Важно только, что защищать Родину», – вспоминает Осташко.

    В декабре сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине погиб Родион Хабаров, военный комиссар из Тюменской области, отправившийся туда осенью. В октябре в ходе спецоперации погиб 44-летний Авраам Мэлех, отец 14 детей из Татарстана, который подписал контракт с министерством обороны в июле.

    Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России капитану Султану Хашагульгову, погибшему во время выполнения боевой задачи в ДНР. Ранее его двоюродный брат был также удостоен звания Героя России.

    Коментарии (7)
    6 января 2025, 12:20 • Новости дня
    Медведев призвал мстить Зеленскому за слова о презрении к российскому народу

    Медведев: Месть россиян Зеленскому не должна прекратиться после отстранения

    Медведев призвал мстить Зеленскому за слова о презрении к российскому народу
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжения мести президенту Украины Владимиру Зеленскому даже после его отстранения от должности.

    Политик подчеркнул, что Зеленский является «главарем бандеровской Украины», и призвал к продолжению давления на него и после его ухода с поста.

    Медведев сделал это заявление на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», где он выразил мнение, что Зеленский нелегитимен и не должен оставаться безнаказанным.

    «Зеленая тварь заявила, что она «презирает весь российский народ». Понятно, и «весь российский народ презирает» ублюдка. И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», – написал Медведев.

    Ранее Зеленский отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу, и заявил, что свободно владеет русским, но отказался использовать его в интервью с Лексом Фридманом.

    Коментарии (46)
    6 января 2025, 10:12 • Новости дня
    Завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны на 100 млн рублей

    Пулеметный завод Дегтярева потребовал от Минобороны 100 млн рублей через суд

    Завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны на 100 млн рублей
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Завод имени В. А. Дегтярева в Коврове подал второй иск к Министерству обороны России, требуя взыскать более 100 млн рублей, при этом причина подачи иска пока не раскрыта.

    Как сообщает ТАСС, завод им. В. А. Дегтярева, расположенный в Коврове Владимирской области, подал в суд иск к Министерству обороны РФ на сумму 100 569 849 рублей 71 копейку. Судья Н. П. Тевелева принял заявление к производству, и процесс по делу уже начат.

    Это уже второй иск завода к ведомству, причем в конце декабря 2024 года арбитражный суд Москвы взыскал с Министерства обороны 146 млн рублей в пользу завода.

    Причина подачи нынешнего иска остается неизвестной, так же как и детали предыдущего судебного разбирательства.

    Завод занимается производством стрелкового вооружения и противотанковых ракет, включая такие изделия, как пулеметы Калашникова ПКМ, пулемет КПВТ и противотанковый гранатомет РПГ-7. Уставный капитал предприятия составляет 1,7 млрд рублей, и оно активно участвует в удовлетворении потребностей в вооружении и военной технике.

    В июне прошлого года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от ОАО «Завод им В.А. Дегтярева» на 2,1 млн рублей против компании «Оружейные мастерские», принадлежащей брату Максима Галкина (признан иноагентом) Дмитрию.

    Коментарии (13)
    6 января 2025, 17:12 • Новости дня
    Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским в первые дни СВО

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Эйсмонт опровергла извинения Лукашенко перед Зеленским в начале СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приносил извинений Владимиру Зеленскому, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Эйсмонт в интервью РБК отметила, что Лукашенко не извинялся перед Зеленским в первые дни СВО. Она подчеркнула, что извинения не были внесены «по той простой причине, что извиняться нам не за что». Эти слова стали ответом на заявление Зеленского, который утверждал, что Лукашенко извинился в телефонном разговоре в начале боевых действий.

    Эйсмонт пояснила, что руководители государства действительно разговаривали по телефону в первые дни конфликта благодаря младшему сыну Лукашенко, Николаю, у которого был личный контакт Зеленского. Пресс-секретарь добавила: «Наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, и именно Зеленскому придется отвечать за последствия».

    «Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Белоруссии и затем Стамбул», – уточнила она.

    В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский заявил, что на первый или второй день СВО Лукашенко принес ему извинения. По словам Зеленского, он извинялся за то, что с территории Белоруссии в сторону Украины были запущены российские ракеты, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался. Зеленский отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу, и заявил, что свободно владеет русским, но отказался использовать его в интервью с Лексом Фридманом.

    В понедельник лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью Зеленского как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».

    Коментарии (4)
    Главное
    Индонезия стала полноправным членом БРИКС
    Алиев потребовал наказания за катастрофу самолета близ Актау
    Трамп заявил, что Байден усложняет передачу власти
    Макрон призвал Киев реалистично обсуждать территориальные вопросы
    Курс гривны к доллару достиг исторического минимума
    МИД Молдавии вызвал представителя российского посольства
    ВС России остановили попытку ВСУ прорваться на Курском направлении

    Как отсутствие российского газа изменит Европу

    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света. Последствия уже ощущаются: в Молдавии возникли колоссальные проблемы с электричеством и отоплением, а страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ

    2024 год оказался удачным для развития отношений России со странами СНГ. В первую очередь это проявилось в росте товарооборота, который в ряде случаев оказался рекордным. По мнению экспертов, тем самым Россия не только укрепляет свое положение как центр притяжения для стран-партнеров, но и впервые за долгие годы получает ощутимую пользу от такого сотрудничества. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем ВС России новый род войск

    Беспилотные системы к третьему кварталу 2025 года будут выведены в отдельный род войск. По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, решение связано с возросшей ролью таких аппаратов в современных конфликтах. Что эти изменения будут означать на практике и какие возможности использования дронов они откроют? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

    Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии. В качестве мотивов подобного указываются и «сущность России», и то, что население нашей страны – «зомби», и даже выдуманное стремление Москвы «восстановить границы Российской империи». На самом деле у Запада есть как минимум две причины, чтобы пугать население приграничных с Россией стран подобным сценарием. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............