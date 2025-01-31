«Единая Россия» анонсировала международную акцию «Диктант Победы» в 80 странах

Как сообщается на сайте, партия организует серию мероприятий в честь 80-летия Великой Победы.

В их числе центральное место занимает международная акция «Диктант Победы», которая пройдет 25 апреля 2024 года в России и 80 странах мира. Площадки для проведения акции будут организованы в университетах по всей стране и за рубежом, а также при поддержке Фонда «Защитники Отечества». По словам председателя партпроекта «Историческая память» Сергея Нарышкина, акцию поддержали более двух миллионов человек в прошлом году.

Партия также инициирует акции в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, включая «Пробег Победы», «Письмо Герою» и «Окна Победы». Особое внимание уделяется благоустройству мемориалов и памятных мест. В рамках проекта «Историческая память» будет продолжено создание муралов, посвященных Героям войны, и проведение автопробегов с ретроавтомобилями.

Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев подчеркнул важность этого года как Года 80-летия Победы и защитника Отечества. Он заявил о запуске Всероссийского конкурса школьных музеев и о поддержке в присвоении городам звания «Город трудовой доблести». На данный момент такое звание получили 70 городов, среди которых Курган и Зеленодольск.

Руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин добавил, что в регионах появятся новые акции и волонтерские инициативы, включая создание сообществ в сети «ВКонтакте», посвященных ветеранам. Ожидается, что в волонтерской работе примут участие около 500 тыс. человек.

Кроме того, «Единая Россия» совместно с Российским военно-историческим обществом установили 111 памятных досок на зданиях школ, где учились герои СВО. Они открыты в 40 регионах России, говорится в Telegram-канале партии.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк на заседании оргкомитета Единой России «Наша Победа» заявил: «Эту работу планируем продолжить и в текущем году, постараемся ее максимально активизировать, чтобы в Год защитника Отечества не осталось ни одного героя, кому не была бы установлена такая памятная доска».